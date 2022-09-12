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12 сентября, понедельник | Последнее обновление — 00:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: СМИ: В нескольких областях Украины пропало электричество
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Политолог предложил ударить «Кинжалом» по Блинкену и Зеленскому в Киеве
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Российский политолог и телеведущий Сергей Карнаухов в эфире YouTube-проекта СоловьевLive предложил ударить «Кинжалом» по госсекретарю США Энтони Блинкену и президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киеве.
«Вот сейчас наш враг геополитический и не только геополитический и военный враг – [Энтони] Блинкен – находится в Киеве, рядом с нацистом и террористом, целью номер один для [российских] военных – [Владимиром] Зеленским. Почему не нанести удар «Кинжалом» по месту нахождения этого террористического отребья, уничтожив этих двух подонков – Блинкена и Зеленского? Кого мы боимся? Ядерная война начнется? Да ничего не начнется. Ничего не начнется. Убить и забыть об этом. И весь мир моментально, как после холодной воды отрезвеет, поймут, что нельзя, оказывается, так. Ситуация тут же поменяется. Убейте Зеленского и Блинкена, пока они ещё там. Чего ждем-то?» – выразил мнение Карнаухов в эфире YouTube-проекта СоловьевLive.
«Когда уже убьют Зеленского со всем его ОП? Есть термины покорректнее, например, ликвидируют, нейтрализуют. Но я настаиваю, «убейте Зеленского»!», – написал Сергей Карнаухов в своем Telegram-канале.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией. Между тем в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но их дальнейшее затягивание Киевом усложнит возможность достижения договоренности с Москвой. Комментируя заявления Киева о том, что переговоры могут состояться якобы только после «победы» Украины, когда «Россия уйдет с украинских земель», глава МИД РФ отметил, что если таков выбор Украины, то Россия знает, как достигать своих целей, поставленных в рамках специальной военной операции.
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Минобороны назвало потери ВСУ под Харьковом и Херсоном
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Потери киевского режима на Криворожском и Харьковском направлениях составили свыше четырех тысяч убитыми и более восьми тысяч ранеными, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На Николаево-Криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева. Потери противника составили более 100 военнослужащих, а также 15 единиц автомобильной и бронированной техники. В общей сложности только на данных двух направлениях с 6 по 10 сентября потери киевского режима составили свыше четырех тысяч убитыми и более восеми тысяч ранеными», – приводятся его слова в Telegram-канале ведомства.
В Минобороны отметили, что в результате ударов поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовки, Чугуева и Волосской Балаклеи, 113-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Новая Водолага, а также пункт дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Клугино-Башкировка. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.
«За сутки сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пристин, Болдыревка, Синиха, Белое, Комаровка, Гороховатка, Купянск, Сеньково и Подвысокое Харьковской области. Уничтожено более 250 украинских военнослужащих, 12 единиц бронетехники, три орудия полевой артиллерии, одна установка реактивной системы залпового огня и 17 автомобилей», – говорится в сообщении.
По словам Конашенкова, высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» нанесен удар по живой силе и военной технике 28-й мотопехотной бригады ВСУ во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск ДНР. «В районе населенного пункта Миролюбовка Херсонской области в результате ударов армейской авиации ВКС России по подразделениям 60-й пехотной бригады ВСУ уничтожено свыше 50 военнослужащих и семь единиц военной техники», – уточнил он.
«Поражены восемь пунктов управления ВСУ, включая штабы 93-й и 24-й механизированных бригад в районах Артемовска и Райгородка ДНР, командно-наблюдательные пункты батальонов 1-й танковой, 59-й мотопехотной, 60-й пехотной бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Калиновское, Марьянское Днепропетровской области, Калуга Николаевской области и Белая Криница Херсонской области, а также 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 103 районах», – добавили в ведомстве.
Конашенков подчеркнул, что в районах населенных пунктов Николаевка ДНР и Вознесенск Николаевской области уничтожены склады боеприпасов. «В Старой Богдановке Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей», – сказал он.
В Минобороны сообщили, что российскими средствами противовоздушной обороны в районе Угледара ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. «Также сбиты в воздухе четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Томина Балка Херсонской области, Снигиревка Николаевской области и Кирилловка ДНР», – добавили в Минобороны.
«В районе населенного пункта Уды Харьковской области в воздухе сбиты две баллистические ракеты «Точка-У» и две американские противорадиолокационные ракеты HARM. В районе Новой Каховки Херсонской области перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и девять реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха»», – отметил Конашенков.
Ранее в Минобороны сообщили, что члены экипажа ударного вертолета Ми-35 ВС России сорвали попытку ВС Украины навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области.
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Военкор рассказал о ловушке для ВСУ под Красным Лиманом
Союзным силам удалось остановить продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Лимана Донецкой народной республики. Переправа через реку Северский Донец стала для украинских военных ловушкой, сообщил военкор Евгений Поддубный.
«Доблестные бойцы и командиры сообщают, что подразделения противника нашим артиллеристам удалось прибить к земле. Переправа через мой родной Северский Донец стала для формирований режима ловушкой», – написал Поддубный в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время активность ВСУ снизилась.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в городе Красный Лиман на севере ДНР остается достаточно тяжелой, связь с администрацией и военными есть.
Ранее Минобороны решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении.
До этого ведомство показало переброску войск на харьковское направление.
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Французский телеканал показал сюжет о потерях ВСУ
Французский телеканал France 2 показал сюжет из городской больницы Краматорска, который перепрофилировали в военный госпиталь, куда прибывает большое число раненых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В ролике рассказывается о военнослужащем, который получил тяжелые ранения в лицо: на кадрах видно, как его выгружают из машины скорой помощи. Подпись к сюжету гласит: «Контрнаступление, но какой ценой?», сообщает Lenta.ru.
Ранее в Минобороны России заявили, что потери киевского режима на Криворожском и Харьковском направлениях составили свыше четырех тысяч убитыми и более восьми тысяч ранеными.
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Власти заявили о «глобальных потерях» ВСУ на Херсонском направлении
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Город Херсон находится в полной безопасности, ситуация на Херсонском направлении стабильная, а подразделения Вооруженных сил Украины несут большие потери, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Город Херсон находится в полной безопасности. <...> На Херсонском направлении все стабильно, все благоприятно», – передает ТАСС слова Стремоусова. По его словам, ВСУ несут «глобальные потери» и «терпят поражения».
Ранее Стремоусов рассказал об уничтожении польских танков на Херсонском направлении.
До этого СМИ писали, что военнослужащие ВСУ сообщают о серьезных потерях при контрнаступлении в Херсонской области и технологическом отставании от России, также им не хватает боеприпасов. Они заявили, что не уверены в успехе контрнаступления, и сомневаются, «стоит ли оно полученных потерь».
Напомним, Стремоусов заявил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».
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Зеленский назвал условие поставок электроэнергии в Польшу
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В декабре Киев собирается начать поставки в Польшу электроэнергии с Хмельницкой АЭС, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский сообщил, что «поручил ускорить реконструкцию линии электропередачи от Хмельницкой АЭС в польский город Жешув». По его словам, «должны завершить до 8 декабря эту реконструкцию и обеспечить Польшу необходимым объемом электричества».
Зеленский утверждал, что поставки электроэнергии в Польшу возможны «при сохранении нормального контроля Украины над Запорожской атомной станцией». Киев «работает ради необходимых международных решений для этого», передает ТАСС.
В субботу глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов рассмотреть возможность открытия квот на экспорт угля в Польшу.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ заявили об угрозе остановки последнего работающего реактора на ЗАЭС.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
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Кадыров пообещал вернуть все города в Харьковской области
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все потерянные Россией города на харьковском направлении специальной военной операции будут возвращены обратно, он пообещал конкретные результаты в ближайшем будущем.
«Министерство обороны разъяснило ситуацию, из-за чего ушли из таких городов – Изюм, Купянск, Балаклея в харьковском направлении. Но это было вынужденно из военной стратегии», – передает РИА «Новости» слова главы Чечни.
«Но я, Рамзан Кадыров, официально заявляю, что все эти города будут возвращены обратно, там уже находятся наши люди, специально подготовленные для этой работы, готовы выехать еще под 10 тыс. бойцов. Мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы, и вы увидите конкретные результаты», – заявил Кадыров.
«То, что ушли и отдали несколько городов – в этом тоже есть плюс. Я не могу кого-то обвинить, потому что не понимаю углубленно, какая стратегия выработана. Но я знаю одно – Россия победит, и эти натовские шайтаны и западноевропейские спецслужбы, их оружие будет подавлено, подавлено духом наших бойцов», – считает Кадыров.
Напомним, глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев рекомендовал жителям области эвакуироваться для сохранения жизни. Украинские военные начали продвижение в Харьковской области. Минобороны России решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении.
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СМИ: В нескольких областях Украины пропало электричество
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Отключение электроэнергии или перебои с ее подачей в фиксируются в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины, сообщило украинское издание «Вести».
Уточняется, что в отдельных городах электричества нет, в других наблюдаются скачки напряжения, ряд местных властей подтвердили отключения и перебои со светом, сообщает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «поручил ускорить реконструкцию линии электропередачи от Хмельницкой АЭС в польский город Жешув». По его словам, «должны завершить до 8 декабря эту реконструкцию и обеспечить Польшу необходимым объемом электричества».
Зеленский утверждал, что поставки электроэнергии в Польшу возможны «при сохранении нормального контроля Украины над Запорожской атомной станцией».
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок остановлен. По его словам, работа энергоблоков Запорожской АЭС была остановлена из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач.
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Названы имена героев изюмско-балаклейской группировки ВС России
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Член Общественной палаты Александр Малькевич рассказал о нескольких российских военнослужащих, которые проявили мужество и отвагу, выполняя поставленную задачу по организованной переброске войск из Харьковской области.
«В районе населенного пункта Савинцы националисты попытались прорвать оборону мотострелков под командованием полковника Александра Завадского. Численно превосходящие боевики, усиленные артиллерией и минометами, атаковали рубеж. Командир полка ВС России грамотно спланировал оборону: на особо угрожаемых участках были установлены минные заграждения, по противнику велся сосредоточенный огонь», – написал Малькевич в своем Telegram-канале.
«Понеся значительные потери в живой силе и технике, националисты прекратили атаки. Ликвидировав угрозу прорыва, полковник Завадский организовал отвод мотострелков на запасной рубеж, сохранив жизни и здоровье подчиненных», – отметил он.
Малькевич также добавил, что взвод сержанта Антона Меркурьева, ликвидируя попытку прорыва превосходящих сил ВСУ, в течение нескольких часов удерживал закрепленный рубеж. «Мотострелки уничтожили семь бронемашин противника и большое количество живой силы. Грамотно организованные сержантом Меркурьевым действия в обороне позволили обеспечить смену позиций. При перемещении на новый рубеж потерь в личном составе взвода допущено не было», – уточнил он.
Также Малькевич рассказал про личный подвиг командира отделения самоходно-артиллерийского взвода сержанта Евгения Абрамова.
«Его батальонно-тактическая группа обороняла стратегически важный населенный пункт. Пытаясь занять село, превосходящие силы националистов открыли массированный огонь. В неравном бою российские солдаты подбили две боевые машины пехоты и уничтожили около пятнадцати вражеских военных. Дабы избежать потерь и выйти из-под минометного огня, сержант Абрамов отдал отделению приказ сменить позицию. При выполнении маневра один из солдат получил осколочное ранение. Евгений в считанные мгновения вывел подчиненных из-под обстрела, вынеся на руках раненого. Безвозвратных потерь в отделении не допущено», – сказал он.
Малькевич сообщил, что при обороне важной высоты от превосходящих сил националистов был тяжело ранен командир одного из взводов, и старшина мотострелковой роты прапорщик Сергей Шилягин оказал офицеру первую помощь и взял командование на себя. «Взвод отбил несколько атак, подбив пять бронемашин и уничтожив около пятнадцати боевиков. Наступление на этом участке было сорвано, а прапорщик Шилягин организовал грамотный маневр, выведя взвод на безопасный рубеж», – уточнил он.
Ранее Минобороны показало работу тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» из изюмско-балаклейской группировки ВС России по украинским войскам.
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В ДНР оценили риски новой атаки ВСУ под Угледаром
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«Наша армия активно к готовится к атакам ВСУ. На позициях уже стоят самые мотивированные подразделения», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно о переброске украинских подразделений под Угледар.
«Есть информация о том, что сейчас ведется активная переброска украинских подразделений под Угледар. Кроме того, ВСУ со своей стороны начали разминировать минные поля. Это своего рода подтверждение того, что они готовят атаку на этом направлении», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Мы, в свою очередь, уже готовимся к боям. Там у нас сейчас стоят самые мотивированные подразделения – бригада «Восток» и Шахтерская дивизия. Также ожидается поддержка российских ВКС и подразделений. Есть все шансы максимально эффективно отразить эту атаку», – добавил собеседник.
Помимо этого, в ДНР наблюдается усиление ударов ВСУ по объектам критической инфраструктуры. «В целом с разной интенсивностью они длятся на протяжении восьми лет. Атаки совершаются в том числе по фильтрационным станциям и подстанциям, отвечающим за подачу воды в республике. В связи с этим у нас есть определенные алгоритмы, позволяющие минимизировать проблемы. И сегодняшняя ситуация – не исключение», – заключил Бердичевский.
В воскресенье командир бригады «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил о прибытии украинских эшелонов с личным составом и техникой для участия в боях в республике.
«В Покровское, в 50 километрах от Донецка, прибывают эшелоны с личным составом и техникой, по одному из них в момент разгрузки был нанесен удар «Искандерами», – написал он в своем Telegram-канале.
Ходаковский также отметил резкую активизацию боев на Великоновоселковском направлении. «Противник применяет все огневые средства для подавления наших позиций, замечено перемещение вдоль линии фронта бронетехники и колесного транспорта», – добавил он.
Ранее командир бригады говорил о готовящемся наступлении ВСУ в направлении поселка Сладкое Марьинского района, который близок к Угледару. В свою очередь ополченец Донбасса и блогер Владлен Татарский сообщил, что ВСУ начали снимать минные заграждения под Угледаром.
Напомним, подразделения войск ДНР полностью зачистили от украинских националистов населенный пункт Сладкое 7 апреля.
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Ходаковский сообщил о резкой активизации боев под Угледаром
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Командир бригады «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил о прибытии украинских эшелонов с личным составом и техникой для участия в боях в республике.
«В Покровское, в 50 километрах от Донецка, прибывают эшелоны с личным составом и техникой, по одному из них в момент разгрузки был нанесен удар «Искандерами», – написал он в своем Telegram-канале.
Ходаковский также отметил резкую активизацию боев на Великоновоселковском направлении. «Противник применяет все огневые средства для подавления наших позиций, замечено перемещение вдоль линии фронта бронетехники и колесного транспорта», – добавил он.
Ранее Ходаковский заявил о готовящемся наступлении ВСУ в направлении поселка Сладкое Марьинского района, который близок к Угледару. Позже ополченец Донбасса и блогер Владлен Татарский сообщил, что ВСУ начали снимать минные заграждения под Угледаром.
Напомним, глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев рекомендовал жителям области эвакуироваться для сохранения жизни. Украинские военные начали продвижение в Харьковской области. Минобороны России решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении.
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Ходаковский: ВСУ готовят наступление под Угледаром
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Командир бригады «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил о готовящемся наступлении ВСУ в направлении поселка Сладкое Марьинского района, который близок к Угледару.
По данным комбрига ДНР, Украина готовит наступление в направлении поселка Сладкое. «Произойдет это скоро – противник вдохновлен», – уточнил Ходаковский в своем Telegram-канале.
Подразделения войск ДНР полностью зачистили от украинских националистов населенный пункт Сладкое 7 апреля.
Ранее в воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все потерянные Россией города на харьковском направлении специальной военной операции будут возвращены обратно, он пообещал конкретные результаты в ближайшем будущем.
Напомним, глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев рекомендовал жителям области эвакуироваться для сохранения жизни. Украинские военные начали продвижение в Харьковской области. Минобороны России решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении.
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Путин провел телефонный разговор с Макроном
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном акцентировал, что Киев, используя западное оружие, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин также акцентировал, что украинские силовики, используя поставляемое странами Запада оружие, продолжают целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В пресс-службе пояснили, что по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Макроном. «Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)», – говорится в сообщении.
В Кремле отметили, что Путин обратил внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями.
«Президент России информировал о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в разговоре Путина и Макрона выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ.
«При обсуждении проблематики глобальной продовольственной безопасности подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран», – подчеркнули в Кремле.
Путин и Макрон условились продолжить диалог по всем затронутым вопросам на различных, в том числе министерском, уровнях.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и новую помощь для Киева.
Ранее главы обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, в том числе обеспечение ее безопасности.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ заявили об угрозе остановки последнего работающего реактора на ЗАЭС.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
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Bloomberg: Британия рискует оказаться посмешищем из-за Трасс
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С приходом к власти в Великобритании нового премьер-министра Лиз Трасс страна рискует не справиться с чередой сложных кризисов, уверен бывший главный редактор Daily Telegraph и London Evening Standard, обозреватель Bloomberg Макс Хастингс.
По его словам, смерть королевы Елизаветы II, двузначные показатели инфляции, спотыкающаяся экономика, украинский кризис, расшатанные коммунальные службы и угроза банкротства миллионов людей из-за роста цен на энергоносители в сочетании со слабыми лидерскими качествами Трасс способны привести Великобританию к катастрофе, сообщает РИА «Новости».
«Опросы в правящей Консервативной партии показывают, что ее рядовые члены предпочли бы остаться с опальным, но бесстыдным предшественником Трасс – Борисом Джонсоном. Уважаемый колумнист и бывший член парламента от Тори Мэтью Пэррис, который проходил политическую стажировку в штабе премьер-министра Маргарет Тэтчер, жестоко пишет о новом премьер-министре: «она – сумасшедшая», – поделился Хастингс.
Обозреватель упрекнул Трасс в отсутствии убеждений, завышенной самооценке, а также в непрофессиональном отношении к работе министра иностранных дел.
Также он раскритиковал попытки Трасс равняться на Маргарет Тэтчер, выраженные чересчур агрессивными высказываниями. Пытаясь стать новой «Железной леди», Трасс, по мнению Хастингса, забывает про настоящий характер Тэтчер, которая продумывала каждый политический шаг с большой осторожностью.
Напомним, лидер Консервативной партии Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Соединенного Королевства.
Политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии, заявила газете ВЗГЛЯД, что на украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ждет улучшений в отношениях Москвы и Лондона после прихода Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что стоит ждать от нового премьера Британии Лиз Трасс.
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В США назвали масштабы потрясения в ЕC после остановки «Северного потока»
Европейские государства испытывают ощутимые потрясения из-за приостановки трубопровода «Северный поток», сообщает репортер The Wall Street Journal Джо Уоллес.
По словам журналиста, от дефицита природного газа уже этой зимой пострадают как рядовые жители Европы, так и важнейшие отрасли производства, сообщает РИА «Новости».
«Многие уже закрываются, особенно наиболее энергоемкие отрасли, такие как стекольная и металлургическая. Чтобы пострадать от этого, не обязательно напрямую покупать российский газ. Достаточно просто покупать газ или электроэнергию на открытом рынке, и тогда цена на эту электроэнергию и природный газ во много-много раз выше, чем до конфликта», – пояснил репортер.
Также Уоллес подчеркнул, что российская торговля нефтью на этом фоне «встала на ноги» после всех попыток стран Запада его ограничить.
«На данный момент все идет как по маслу. В этом году Россия зарабатывает в среднем около двадцати миллиардов долларов в месяц на экспорте нефти. В среднем за прошлый год он составил менее пятнадцати миллиардов долларов», – сообщил журналист.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявил, что коллапс на энергетических рынках Европы – это не предел, впереди полная непредсказуемости зима, когда биржевые цены на газ могут продолжить рост. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Польша пригрозила Германии международными судами
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Польша может обратиться в международные суды в связи со своим требованием к Германии о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны, заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий считает, что «6,2 трлн злотых – это не такая уж и фантастическая сумма», поскольку «бюджет федерального правительства вместе с бюджетом земель» Германии «почти так же велик». По его словам, Польша «понесла наибольший ущерб во Второй мировой войне, но так и не получила возмещения за него», пишет Spiegel.
Варшава намерена «обратиться к берлинскому правительству с дипломатической нотой» и считает ошибочным мнение Берлина, согласно которому Польша «отказалась от репараций». По версии Моравецкого, «Советский Союз вынудил Польшу сделать это».
Польша не признает соответствующее соглашение и хочет «провести переговоры в Берлине, а также пригласить представителей Израиля – ведь половина польских жертв были гражданами еврейского происхождения», сказал Моравецкий, не исключив, что позднее Польша «обратится со своими требованиями в международные суды». При этом Польша намерена учитывать не только «человеческие и материальные потери, но и культурные ценности».
Напомним, Польша хочет получить от Германии репарации за действия немцев во время Второй мировой войны. Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что власти республики оценили ущерб стране от действий нацистской Германии в 1,3 трлн долларов (6 трлн 200 млрд злотых). В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.
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