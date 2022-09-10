Пескова спросили о выигрыше Путина в ходе онлайн-голосования

Каких-либо уведомлений от организаторов розыгрыша призов среди участников онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве не получал, и неизвестно, выиграл ли что-то Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока ничего не получал, правда, нигде не регистрировался. Я не знаю, нужно было как-то особо регистрироваться дополнительно или нет», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, выиграл ли он что-нибудь.

Песков также отрицательно ответил и на вопрос, выиграл ли что-нибудь президент России Владимир Путин по этой акции (розыгрыш призов среди проголосовавших в субботу состоится только в воскресенье – прим. ВЗГЛЯД).

«Нет, ну конечно нет. И никаких уведомлений мы не получали», – цитирует ТАСС пресс-секретаря.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах-2022 проходит в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве.

Ранее Владимир Путин проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве в субботу утром.

Акция «Миллион призов» проводится среди онлайн-избирателей московских муниципальных депутатов. Всего будет разыграно 100 автомобилей Niva Legend, а также 3 тыс., 4 тыс., 5 тыс. или 10 тыс. баллов, которые можно обменять на промокоды у партнеров программы. Среди них – магазины одежды, обуви, детских товаров и товаров для дома, также выигрыш можно потратить на поход в кафе или театр, пополнение транспортной карты «Тройка» или направить на благотворительность. Первые 50 авто разыграли 10 сентября в прямом эфире телеканала «Москва-24» среди горожан, проголосовавших на муниципальных выборах онлайн накануне с 08:00 мск до 20:00 мск.