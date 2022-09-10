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Пескова спросили о выигрыше Путина в ходе онлайн-голосования
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Каких-либо уведомлений от организаторов розыгрыша призов среди участников онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве не получал, и неизвестно, выиграл ли что-то Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Пока ничего не получал, правда, нигде не регистрировался. Я не знаю, нужно было как-то особо регистрироваться дополнительно или нет», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, выиграл ли он что-нибудь.
Песков также отрицательно ответил и на вопрос, выиграл ли что-нибудь президент России Владимир Путин по этой акции (розыгрыш призов среди проголосовавших в субботу состоится только в воскресенье – прим. ВЗГЛЯД).
«Нет, ну конечно нет. И никаких уведомлений мы не получали», – цитирует ТАСС пресс-секретаря.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах-2022 проходит в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве.
Ранее Владимир Путин проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве в субботу утром.
Акция «Миллион призов» проводится среди онлайн-избирателей московских муниципальных депутатов. Всего будет разыграно 100 автомобилей Niva Legend, а также 3 тыс., 4 тыс., 5 тыс. или 10 тыс. баллов, которые можно обменять на промокоды у партнеров программы. Среди них – магазины одежды, обуви, детских товаров и товаров для дома, также выигрыш можно потратить на поход в кафе или театр, пополнение транспортной карты «Тройка» или направить на благотворительность. Первые 50 авто разыграли 10 сентября в прямом эфире телеканала «Москва-24» среди горожан, проголосовавших на муниципальных выборах онлайн накануне с 08:00 мск до 20:00 мск.
Британские СМИ: Ультиматум Путина подействовал на ЕС
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Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, пишет Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph.
«Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По мнению Риса, на прошедшем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Обозреватель добавляет, что в настоящее время Европа переживает острый кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом.
«Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме», – резюмировалось в статье.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.
Пескова спросили о совещании Путина с военными
Совещания президента Владимира Путина с руководством Минобороны и представителями ОПК востребованы, но традиционная сочинская серия состоится позже, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «сейчас график весьма и весьма напряженный, поэтому эти совещания сдвигаются вправо», передает ТАСС.
Также он уточнил, что подготовка федерального бюджета на ближайшую трехлетку будет обсуждаться на совещании по социально-экономическому развитию, которое проведет на следующей неделе президент России Владимир Путин.
Ранее президент Владимир Путин провел закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.
Путин почтил память погибших в ходе СВО военнослужащих
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Военнослужащие, которые погибли в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, отдали жизнь за Россию, заявил президент Владимир Путин на торжественном концерте в честь Дня города Москвы в «Зарядье».
Президент обратил внимание, что на мероприятии присутствуют «военнослужащие, сражающиеся за мирную жизнь в Донбассе, москвичи, отличившиеся в ходе специальной военной операции, семьи, к сожалению, ушедших из жизни, погибших наших боевых товарищей, которые отдали свою жизнь за Россию», передает ТАСС.
Путин также добавил, что в «Зарядье» приглашены заслуженные врачи, учителя, «которые оказывают медицинскую помощь, дают путевку в жизнь многим поколениям москвичей», известные всей стране деятели науки, культуры, искусства. Он отметил, что «благодаря таким людям, Москва, город-труженик и город-герой, всегда был на высоте».
Ранее президент России Владимир Путин оценил работу московских специалистов в подготовке Донецка и Луганска к зиме.
Путин открыл самое большое в Европе колесо обозрения
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи из московского парка «Зарядье» открыл колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ – самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире.
Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин связались с ВДНХ из концертного зала «Зарядье», где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы, передает РИА «Новости».
«Разрешаю», – сказал глава государства.
До сегодняшнего дня крупнейшим колесом обозрения в Европе был «Лондонский глаз» (London Eye) высотой 135 метров. Теперь это звание принадлежит 140-метровому «Солнцу Москвы» на ВДНХ.
«Солнце Москвы» – это 30 закрытых кабин, вмещающих до 15 гостей каждая. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль, пять кабин оборудованы прозрачным полом.
Путешествие над Москвой начинается с посадочного вокзала. Попасть на него гости могут по крытому эскалаторному переходу. Посадка и высадка пассажиров происходит в разных частях вокзала. За один оборот, занимающий 18 минут и 40 секунд, колесо обозрения может вместить до 450 человек.
Предполагается, что аттракцион будет привлекать более 2,5 млн посетителей ежегодно.
Путин в субботу прибыл в московский парк «Зарядье», где проходят мероприятия, посвященные Дню города.
Путин вспомнил «удушающий прием» от главы международной федерации самбо
Президент Владимир Путин на открытии международного центра в Москве вспомнил «удушающий прием» на соревнованиях с Василием Шестаковым, который теперь возглавляет международную федерацию самбо.
Во время осмотра центра мэр Москвы Сергей Собянин рассказал Путину, что в столице на регулярной основе занимаются самбо 45 тыс. человек. Шестаков отметил, что самбо является популярным видом спорта.
«Я вспоминал, как добрался до финала. Курган по-моему…Перед этим выиграл 8:6. Хорошо получилось… через спину его бросил, вышел Василий Борисович, на удушающий прием – я запомнил тебя!», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее президент Владимир Путин в субботу, в День города Москвы, открыл международный центр самбо и бокса в «Лужниках».
Путин оценил удобство голосования на выборах в формате онлайн
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Президент Владимир Путин считает, что электронное голосование на выборах является очень надежной и удобной формой волеизъявления. Такое мнение он высказал в субботу, дистанционно проголосовав из своего кабинета в Кремле.
«11 сентября – единый день голосования в России. Но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться – рекомендую», – приводит его слова ТАСС.
«В любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор», – сказал глава государства, обращаясь к россиянам.
Путин принял участие в субботу в голосовании на муниципальных выборах в Москве в онлайн-формате. Для этого он воспользовался компьютером в своем рабочем кабинете в Кремле. «Все, голос учтен», – сказал Путин, завершив процедуру электронного голосования.
Глава государства голосует не на избирательном участке уже второй раз. Впервые он выбрал для этого дистанционный формат в прошлом году, когда был вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в окружении.
Раньше Путин обычно голосовал на избирательном участке в здании Президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы.
Муниципальные выборы в 2022 году проходят в 125 районах столицы. Из более 5,7 тыс. кандидатов москвичи выберут тех, кто займет 1417 мандатов в муниципальных советах. Голосование многодневное и проводится с 9 по 11 сентября, в том числе в онлайн-формате на mos.ru.
Путин открыл международный центр самбо и бокса в «Лужниках»
Президент Владимир Путин в субботу, в День города Москвы, прибыл в «Лужники». Глава государства осмотрел международный Центр самбо и международный Центр бокса.
«Здесь дворец, натурально дворец», – похвалил президент новое здание. Мэр Москвы Сергей Собянин заметил, что «наши спортсмены достойны такого дворца». «Самбисты тем более. Во-первых, это национальный вид спорта. Вот чисто национальный вид спорта, во-вторых, очень хорошие результаты», – высказал свое мнение Путин, передает ТАСС.
Международный центр самбо и бокса – первый в России спортивный объект подобного типа.
В ходе посещения президенту продемонстрируют отечественную мультимедийную судейскую систему «Спорт вокруг». Она позволяет автоматически генерировать информацию для ТВ и зрителей, выводить ее на различные табло, записывать выступления. Система уже применялась на турнирах по художественной гимнастике, был разработан новый модуль специально для проведения соревнований по самбо.
Глава государства осмотрел спортивные залы, а также посмотрел сами соревнования, передает РИА «Новости».
Строительство нового спортивного комплекса было завершено в нынешнем году, семиэтажное здание площадью 45,6 тыс. кв. м объединяет под одной крышей оба центра. Основная архитектурная особенность здания – наклонный стеклянный потолок с оптическим эффектом и витражное остекление, которые позволят наблюдать за тренировками даже с улицы. Такой архитектурный прием на спортивном объекте Москвы используется впервые. Новое спортивное сооружение станет одним из главных центров развития самбо и бокса в России.
Кремль спросили о телефонном разговоре Путина и Карла III
Президент России Владимир Путин пока не планирует разговаривать по телефону с королем Великобритании Карлом III, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, никаких телефонных разговоров в графике у президента нет с новым монархом», – приводит ТАСС слова Пескова. Он уточнил, что другие «международные телефонные разговоры будут на следующей неделе» у российского лидера.
Также он ответил, что Москва пока не определила, кто будет представлять Россию на похоронах Елизаветы II. Песков предположил, что «это, по всей видимости, уже будут заботы организаторов».
Напомним, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III.
Ранее Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что личное присутствие президента Владимира Путина на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II не рассматривается.
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Путин поздравил шуткой чемпиона мира по боксу Петровского с женитьбой
Президент Владимир Путин на открытии международного центра самбо и бокса в Лужниках поздравил шуткой чемпиона мира Марка Петровского с победой и недавней женитьбой.
Спортсмены поздравили президента с Днем города, он пожал им руки.
«Нравится? Супер, да?», – спросил Путин, говоря о новом дворце спорта, передает РИА «Новости».
«Сердце замерло аж», – признались ему спортсмены.
Среди спортсменов был и чемпион мира Марк Петровский.
«Приятно было от вас телеграмму получить. Спасибо большое», – отметил он. «Поздравляю тебя еще раз», – сказал глава государства. Узнав, что боксер недавно женился, президент пожелал ему счастья.
«Мы тебя поздравляем, счастья и всего самого доброго. Видишь, как все кстати, и дворец, и свадьба», – пошутил Путин.
Ранее президент Владимир Путин в субботу, в День города Москвы, открыл международный центр самбо и бокса в «Лужниках» и поздравил москвичей с праздником.
СМИ узнали о подготовке Украиной информационных диверсий на выборах в России
Украинские диверсанты, используя официальные Telegram-каналы российской власти, хотят дискредитировать выборы, которые проходят в России с 9 по 11 сентября. Для этого они могут предпринять информационно-психологические диверсии, пишут СМИ.
«К муниципальным выборам в Москве подключились Центры инфо-психологических операций ВСУ. В Telegram-чатах, посвященных текущей муниципальной кампании, появились анонсы лекций по «спецпроектам», – передает Ura.ru текст статьи издания «Блок».
По словам члена СПЧ Александра Брода, председатель НОМ, как показал первый день голосования на выборах, в регионах запущен поток примитивных фейков.
«По состоянию на 10 часов утра на Карту сообщений НОМ поступило более девяти тысяч сообщений, 15 из которых – подтвержденные фейки. Информации о грубых нарушениях к нам не поступило, а все недочеты по замечаниям общественных наблюдателей комиссии устраняют оперативно», – приводятся слова Брода на сайте НОМ.
Он обратил внимание, что большое число сообщений о якобы нарушении закона на выборах не содержат необходимых данных: адреса участка, имени и правового статуса заявителя. Над нагнетанием негативной повестки на выборах работают ангажированные с иноагентами наблюдатели и некоторые представители КПРФ, пытающиеся выбить из строя членов избирательных комиссий.
При этом, по данным Лиги безопасного интернета, к текущему часу о Едином дне голосования зафиксировано более 4 тыс. фейков. Однако, по словам директора лиги, члена ОП РФ Екатерины Мизулиной, фейков меньше, чем в прошлом году – «распространители информации заняты СВО». Больше всего фейков за 9 сентября поступало по Удмуртии, Алтайскому краю, Ярославской области и Москве. Одной из главных «мишеней» ожидаемо стал ДЭГ. Источниками информационных вбросов, по данным Мизулиной, выступают американские корпорации, лица и организации – иноагенты.
Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Удмуртии Степан Чирков рассказал, что за вчерашний день, действительно, фиксировались практически единовременные попытки помешать работе избиркомов, а также распространение фейков, написанных по шаблону, но провокации существенно не влияют на процесс голосования.
Между тем, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что за период с 1 июня 2022 года до 8.00 10 сентября 2022 года средствами защиты интернет-портала ЦИК России было зафиксировано и заблокировано 29 тыс. 176 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности и 94 DOS-атаки.
Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тыс. избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
Политолог: Выборные процессы в России не должны останавливаться
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Проведение голосования в положенный срок – это правильный сигнал о том, что в стране сохраняется нормальная жизнь, несмотря ни на какие события. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Екатерина Соколова, комментируя старт голосования на выборах в России.
«Серьезных нарушений на этих выборах ждать не стоит. В последнее два-три года все ориентированы на максимальную честность. Была повышена ответственность за нарушения. Громкие дела против фальсификаторов дали острастку», – сказала заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова.
«Многие паниковали на старте избирательной кампании, политконсультанты пытались поиграть на этом в своих интересах. Но проведение выборов – это правильный сигнал о том, что в России сохраняется нормальная жизнь, несмотря на события. Выборные процессы останавливаться не должны», – считает Соколова.
Ранее руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков рассказывал о том, что в первые дни украинской спецоперации среди политиков и экспертов появились паникеры, которые предлагали отменить выборы, и прагматики, которые хотели отложить голосование «до лучших времен». И только «партия стабильности», по его словам, настаивала на проведении выборов в намеченные сроки.
В пятницу в России начались выборы в региональные и муниципальные органы власти. Голосование продлится до воскресенья. В ходе избирательного цикла выберут 14 губернаторов, всего пройдет 4,7 тыс. избирательных кампаний в 82 регионах.
В столице в этом году выбирают муниципальных депутатов, проголосовать можно не только очно, но и онлайн на сайте mos.ru до 20:00 мск 11 сентября. На 1417 мандатов в советах 125 районов столицы претендует более 5,7 тыс. кандидатов.
В пятницу вечером глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев сообщил РИА «Новости» об отражении более пяти тысяч хакерских атак на систему онлайн-голосования в Москве. Как ранее заявляли в штабе, хакерские атаки в Москве фиксировались с первых же минут голосования.
Москалькова рассказала о работе ее представителей на выборах
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о работе представителей аппарата омбудсмена на выборах во Владимирской, Новгородской и Ярославской областях, нарушений выявлено не было.
Как отметила Москалькова в Telegram, в России 9–11 сентября проходят выборы 15 глав субъектов, а также «в законодательные (представительные) органы власти регионов и муниципальных образований».
Для «обеспечения реализации избирательных прав граждан» в аппарате омбудсмена сформирована «рабочая группа по мониторингу соблюдения прав граждан на выборах». «Сегодня представители аппарата работали в трех регионах», – сообщила Москалькова.
По ее словам, во Владимирской области представители аппарата омбудсмена «посетили несколько избирательных участков, в частности, городской психоневрологический интернат, УИК в Гимназии № 3, школе № 16 и в Доме офицеров». Был проведен «мониторинг выборов в ФКУ СИЗО №1». При этом «ни на одном из перечисленных участков нарушений избирательных прав граждан не зафиксировано».
В Новгородской области «осуществлен мониторинг голосования в ИВС МВД России «Новгородский», в изоляторе «находится четыре человека, все добровольно отказались голосовать (написаны заявления)». Кроме того, «коллеги побывали УИК № 1227 Великого Новгорода». Сообщается, что «нарушений не обнаружено».
В Ярославской области представитель омбудсмена «осуществил контроль за голосованием в ФКУ СИЗО-1», на момент «посещения проголосовали уже 200 человек из 271, имеющих право голоса». «Жалоб и обращений от избирателей не поступило», – сказано в сообщении.
Кроме того, «работает «горячая линия», из «принятых звонков только четыре – по тематике избирательных прав граждан».
В пятницу в России начались выборы в региональные и муниципальные органы власти. Голосование продлится до воскресенья. В ходе избирательного цикла выберут 14 губернаторов, всего пройдет 4,7 тыс. избирательных кампаний в 82 регионах. В пятницу вечером глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев сообщил об отражении более пяти тысяч хакерских атак на систему онлайн-голосования в Москве.
Путин поздравил Карла III со вступлением на престол
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III.
В ней российский лидер поздравил монарха со вступлением на престол, сообщает Telegram-канал пресс-службы Кремля.
В субботу Карл III официально был провозглашен новым королем Великобритании.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.
Напомним, в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Путин назвал срок завершения строительства Национального космического центра в Москве
Президент России Владимир Путин сообщил, что строительство Национального космического центра в Москве планируется завершить в 2023 году.
«В следующем году завершится возведение национального космического центра», – сказал он, выступая на мероприятии по случаю Дня города Москвы в «Зарядье», передает РИА «Новости».
Также Путин сообщил, что идет строительство инновационного центра МГУ и новых корпусов Бауманского университета.
«На недавней встрече с мэром <...> мы обсуждали вопрос создания в Москве инновационных кластеров в сфере микроэлектроники, фотоники, беспилотников, электротранспорта и других передовых направлений», – рассказал российский лидер.
Президент отметил, что Москва по скорости технического прогресса превосходит многие мегаполисы мира.
«Это результат масштабной программы развития, которую город воплощает в жизнь в последние десятилетия», – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что столица России считается одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира, подтверждая свою конкурентоспособность, в том числе по привлечению талантливых людей.
Ранее Путин заявил о рекорде по объему строительства жилья в Москве.
Путин оценил работу московских специалистов в подготовке Донецка и Луганска к зиме
Специалисты из Москвы работают в Донецке и Луганске, готовя регионы к зиме, заявил президент Владимир Путин в субботу на праздничном концерте в честь Дня города Москвы в «Зарядье».
«Московские специалисты уже ведут огромную работу по возрождению столиц Донецкой и Луганской народных республик, в непростых условиях, часто с риском для жизни в полном смысле этого слова ремонтируют пострадавшие жилые дома, дороги, школы, делают все, чтобы подготовить Донецк и Луганск к зимнему периоду», – передает ТАСС слова президента.
Ранее сообщалось, что Путин в режиме видеоконференцсвязи из московского парка «Зарядье» открыл колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ – самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире, а также поздравил москвичей с Днем города.