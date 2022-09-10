Путин назвал срок завершения строительства Национального космического центра в Москве

Президент России Владимир Путин сообщил, что строительство Национального космического центра в Москве планируется завершить в 2023 году.

«В следующем году завершится возведение национального космического центра», – сказал он, выступая на мероприятии по случаю Дня города Москвы в «Зарядье», передает РИА «Новости».

Также Путин сообщил, что идет строительство инновационного центра МГУ и новых корпусов Бауманского университета.

«На недавней встрече с мэром <...> мы обсуждали вопрос создания в Москве инновационных кластеров в сфере микроэлектроники, фотоники, беспилотников, электротранспорта и других передовых направлений», – рассказал российский лидер.

Президент отметил, что Москва по скорости технического прогресса превосходит многие мегаполисы мира.

«Это результат масштабной программы развития, которую город воплощает в жизнь в последние десятилетия», – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что столица России считается одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира, подтверждая свою конкурентоспособность, в том числе по привлечению талантливых людей.

Ранее Путин заявил о рекорде по объему строительства жилья в Москве.