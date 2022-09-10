Путин заявил о рекорде по объему строительства жилья в Москве

Объем строительства жилья в Москве в 2021 году стал рекордным за всю историю города, в столице получается органично строить новые здания, сказал президент России Владимир Путин.

«В прошлом году московские строители ввели почти 8 млн кв. метров жилья. Я хочу обратить ваше внимание – и присутствующих в зале, и всех москвичей, – это абсолютный рекорд за всю историю города», – сказал Путин на торжественном мероприятии, просвещенном празднованию Дня города Москвы, передает РИА «Новости».

Рекорд даже за период жилищного строительства 60-70 годов, заявил глава страны, отметив, что там, где были пятиэтажки или заброшенные промзоны, поднимаются современные кварталы со школами, детскими садами и парками.

Также президент отметил работу московских властей в сфере строительства и развития инфраструктуры, в том числе транспортной.

«Только что мэр Москвы рассказал об уже реализованных проектах, вместе мы посмотрели, как начинают работу и новые объекты. Впечатления – самые наилучшие. Просто молодцы, здорово. Поздравляю вас с таким темпом и таким качеством», – сказал Путин.

Также президент заявил, что до конца 2022 года планируется завершить строительство Большой кольцевой линии, которая станет крупнейшим в мире метрокольцом. Возведение этого объекта станет в ряду самых значимых проектов Москвы.

«Через всю Москву можно будет проехать... за 40 минут», – отметил российский лидер.

Президент подчеркнул, что «впечатляет размах планов столицы, которые она последовательно воплощает в жизнь». Также Путин выразил уверенность, что эффективная работа мэра Москвы Сергея Собянина будет оценена москвичами на выборах градоначальника в сентябре 2023 года.

«Через год выборы мэра столицы, и если такой темп сохранится – а я уверен, так оно и будет, –безусловно, москвичи оценят работу и самого мэра, и его команды», – подчеркнул президент России.

Ранее Путин выступил с поздравлением по поводу празднования Дня Москвы, с этих слов он начал свою речь на праздничном концерте в «Зарядье».