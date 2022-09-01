Мацуев: Многие страны копируют российскую систему музыкального образования

Российская система музыкального образования – лучшая в мире, многие страны копируют ее, заявил пианист-виртуоз Денис Мацуев. Были попытки внести изменения, но многие специалисты при участии Мацуева настаивали на том, что систему необходимо сохранить. И удалось отстоять ее в неизменном виде: музыкальная школа, училище, консерватория, аспирантура.

«Да, слова «магистратура», «бакалавриат» красиво звучат, но к нашему цеху не имеют отношения. И, слава богу, наша уникальная система музыкального образования продолжает существовать, потому что благодаря ей из года в год появляются фантастические примеры, которые прославляют выдающуюся русскую, советскую исполнительскую школу. Поэтому наборы очень серьезные в регионах, там учат ребят замечательные педагоги», – отметил Мацуев во время встречи с молодежью на федеральном Просветительском марафоне Российского общества «Знание».

Он добавил, что особенно восхищается «фанатами своего дела в музыкальных школах в небольших городах. Когда появляется какая-то искорка, практически каждый год, – это ребята не из Москвы и Санкт-Петербурга, а из маленьких городов Пермского края, Оренбургской, Курской областей, Красноярского края и других регионов. Как правило, из простых музыкальных школ, может, даже не из музыкальных семей, вопреки всему. Благодаря усилиям замечательных педагогов эти бриллианты расцветают на глазах», сообщается на сайте общества «Знание».

Он рассказал о фондах, конкурсах и музыкальных фестивалях для талантливых юных музыкантов в России, в том числе Межрегиональном благотворительном фонде «Новые имена» им. И. Н. Вороновой. Каждый год профессора этого фонда посещают, как минимум, 30 регионов, где дают мастер-классы, по итогам которых появляются новые юные стипендиаты. В детстве Мацуев сам был воспитанником этого фонда, а сейчас является его президентом. Также он отметил всероссийский конкурс «Синяя птица», музыкальный фестиваль Crescendo.

Мацуев добавил, что важно не только найти молодых талантливых ребят, но и правильно поддержать их по мере развития:

Будучи участником отбора на многих конкурсах и фестивалях, Мацуев уверен, что «у таланта не бывает национальности».

«Когда я сидел в жюри на конкурсе Чайковского, конкурсе Рахманинова, то всегда говорил, что никогда не смотрю на паспорт того или иного участника, который приезжает к нам на конкурс. Если он играет лучше всех, то получит первую премию независимо от того, из какой он страны», – подчеркнул Денис Мацуев.

По его мнению, каждое выступление, каждый выход на сцену необходимо переживать с полной самоотдачей, выкладываться на 100 % в своем творчестве.

Особое внимание молодежи он обратил на ценность классической музыки, ее целительный эффект для каждого человека. И одно из достижений России, по его мнению, в том, что молодое поколение любит классику.

Федеральный Просветительский марафон Российского общества «Знание» проходит в четвертый раз. Его лекции, дискуссии, мастер-классы с участием авторитетных лекторов и наставников, экспертов в своих отраслях, призваны показать, чем гордится наша страна, к чему стремится и какие возможности есть у молодежи для самореализации в разных сферах деятельности. Темами для обсуждения становятся достижения науки, культуры, инженерии, технологические и научные открытия, а также богатейшее историческое и культурное наследие, природные богатства страны – все, что составляет достояние России и мира.