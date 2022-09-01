Глава МАГАТЭ прошел блокпост в освобожденной части Запорожской области

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже прошел блокпост в освобожденной части Запорожской области, до Энергодара и Запорожской АЭС им ехать около получаса, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».

«Гросси сейчас прошел наш блокпост, проходит его еще часть машин, потому что машин много. Сейчас они находятся на нашей территории, на нашем блокпосту. Основная часть конвоя, которая была задержана украинской стороной, сейчас уже пропущена Украиной, и сейчас они проходят у нас уже беглый контроль, и буквально через считанные минуты они продолжат свое движение в направлении атомной станции. То, что за сутки они не успеют уже уложиться, – это понятно. Поэтому они заявили два дня примерно на свою работу... От Васильевки до Энергодара ехать 30 минут – это максимум, можно даже быстрее доехать», – передает ТАСС его слова.

Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение. До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).

Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что сейчас большая часть украинского десанта уже уничтожена. Три человека попали в плен.

При этом из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания. Власти города также заявили, что ВСУ обстреливают Энергодар, чтобы помочь диверсантам прорваться со стороны берега.