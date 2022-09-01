На освобожденных территориях рассказали о подготовке ко Дню знаний

У школьников на освобожденных территориях сохраняется право изучать украинский язык, тогда как в школах подконтрольных Киеву регионов русский язык и литература запрещены. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала глава Центра по интеграции новых территорий в российское образовательное пространство Лариса Балина, комментируя подготовку к Дню знаний.

«На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей 1376 школ, 958 из которых предположительно, будут работать очно либо очно-заочно. Это связано с боевыми действиями – есть риск для безопасности и детей, и самих зданий. Кроме того, в некоторых районах инфраструктура в полной мере не готова – где-то нет света или воды, то есть не соблюдаются нормы пребывания детей. А вот в Донецке созданы условия для обучения детей в дистанционном формате. Кстати, такое обучение использовалось здесь и в прошлом году», – рассказала руководитель Центра по интеграции новых территорий в российское образовательное пространство Лариса Балина.

Всего к обучению приступает порядка 326 тысяч школьников и школьниц, добавила она. «Почти половина школ к новому учебному году откроются после восстановительных работ. Объем работ был везде разный, где-то школы были отремонтированы после существенного ущерба. А в тех зданиях, которые не пострадали, был проведен лишь текущий ремонт», – пояснила Балина. Кроме того, созданы и условия для школьников – во всех школах с очным посещением предусмотрен горячий завтрак, бесплатно будут питаться дети 1-4 классов.

Что касается самого обучения, то, как сообщила собеседница, на все освобожденные территории уже доставлено необходимое количество учебников. «Все дети будут обучаться по российским учебникам, в соответствии с учебными планами, специально подготовленными для этих территорий. У программы есть несколько особенностей, одна из которых – это увеличение часов для русского языка и истории», – уточнила Балина.

«При этом сохраняется право школьников изучать украинский как родной. Обратите внимание: на территориях, подконтрольных Киеву, русский язык и литература в этом учебном году исключаются из школьной программы», – подчеркнула собеседница

Собеседница напомнила, что вся система образования РФ не препятствует изучению национальных особенностей. «У нас многонациональная, многоконфессиональная страна. И место в нашей культуре, литературе, искусстве найдется всем», – указала она.

«На освобожденных территориях украинский язык как предмет переходит в формат изучения родного языка, – так, например, в некоторых наших школах изучается татарский. Педагоги, которые будут преподавать там украинский, где это наиболее актуально – в Запорожской, Херсонской, Харьковской областях – прошли курсы повышения квалификации. Их погрузили в особенности преподавания предмета, дали методический материал», – сообщила Балина.

В целом, по ее словам, на освобожденных территориях курсы повышения квалификации прошли почти 11 тысяч педагогов. «Большая часть прошла эти курсы с выездом в Россию, площадки организованы в Москве, для ЛНР и ДНР – в Ростове-на-Дону, для учителей Харьковской области – в Курске. И другие субъекты оказывают такую помощь – это Белгородская область, Ставропольский край – также организовали курсы повышения квалификации. В ходе курсов педагоги изучают особенности преподавания по нашим учебным планам, знакомятся с российской системой образования. Посещают школы и другие образовательные организации, чтобы посмотреть, как устроен учебный процесс, какими методичками пользуются их российские коллеги, какие возможности дают электронные образовательные ресурсы и библиотеки, технические средства обучения. Хочу отметить, что Академия Министерства просвещения РФ будет продолжать такое обучение до конца года», – подчеркнула собеседница.

Напомним, с 1 сентября начинается учеба для детей на освобожденных территориях Украины. И это несмотря на то, что ВСУ целенаправленно уничтожили часть школ, а готовым работать в новых условиях учителям угрожают из Киева. О том, как готовятся к учебному году учителя и родители школьников Херсонской области, рассказывается в репортаже спецкора газеты ВЗГЛЯД.

На освобожденных украинских территориях и в Донбассе и свои двери откроют около 1400 школ. К примеру, в ЛНР за парты сядут не менее 100 тыс. детей, еще 160 тыс. подростков приступят к обучению в ДНР.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД