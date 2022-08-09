Кремль пригрозил демилитаризацей заводу по производству «Байрактаров» на Украине

Эксперт оценил новую тактику Пентагона на Украине

«На Украине действуют не менее нескольких тысяч американских наемников. Они обеспечивают приемлемый для Вашингтона ход боевых действий», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, комментируя публикацию французского журнала Causeur о том, что Пентагон привлек «подрядчиков» для руководства действиями ВСУ.

«В целом американские наемники использовались на Украине еще в 2014 году. Сейчас же им просто необходим более системный контроль над ситуацией. Именно поэтому на поле боя отправляются наемные военные», – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Американцы там необходимы для того, чтобы научить ВСУ пользоваться западной техникой. Среди них операторы различных систем, а также специалисты по управлению боевыми действиями. Дело в том, что украинцам не хватает собственных навыков по управлению и логистике. При этом отправляются туда не только те, кто был завербован в США, но и иностранные граждане», – объяснил собеседник.

Кроме того, на Украине «немало действующих офицеров США и стран НАТО, которые действуют под видом наемников», говорит эксперт. «Если оценивать только американский контингент, то в боевых действиях принимает участие несколько тысяч человек. Также там представлены сотни действующих специалистов. Это довольно внушительные цифры. И это мы еще не берем в расчет Польшу или Прибалтику, которые также отправляют наемников или военных под видом наемников на Украину», – пояснил он.

«России же остается только уничтожать противника. И чем больше наемников будет ликвидировано, тем качественнее будет выполнена работа наших Вооруженных сил. Другого не дано. Пока иностранные наемники живы, они могут влиять на ход боевых действий», – заключил Рожин.

Накануне журнал Causeur со ссылкой на французский военный источник сообщил, что Пентагон применил на Украине новую тактику найма контрактных «помощников» для участия в конфликте. По его словам, американская армия «была рядом с ВСУ» с самого начала боевых действий, передает РИА «Новости».

«Правда, это были не настоящие американские солдаты, а выполняющие их роль контрактные «помощники». Впервые Пентагон применил такую тактику именно на Украине: он как бы проводит «аутсорсинг», ищет за деньги спецов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях на Украине», – рассказал источник. Собеседник издания уточнил, что такого рода наемники действуют «повсюду, на всех полях сражений».

Напомним, что украинская сторона ранее сообщала о проведении «совместных операций» с Польшей. Об этом заявлял представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Он рассказал, что сотрудничество Украины и Польши «находится на очень высоком уровне, практически 90% военной помощи приходит оттуда». По его словам, речь идет об «очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с партнерами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

В то же время в сфере военной разведки Киев «практически все, от информации до оборудования», получает от США и Великобритании, сказал Скибицкий. Он не раскрыл роль Великобритании, но заявил, что Украина получает «ежеминутную информацию всех видов в режиме реального времени».

Кроме того, Скибицкий также заявлял, что при использовании украинскими войсками РСЗО HIMARS американцы могут отменить удары, если «их не устроит намеченная цель». Он отметил, что при использовании HIMARS украинцы руководствуются «информацией, полученной в режиме реального времени». При этом США не передают непосредственную информацию для наведения, сказал он.

Однако Скибицкий «указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки», если США «недовольны намеченной целью», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

Скибицкий не смог ответить, используют ли украинские войска британские и американские спутники при ударах, но отметил, что у них «очень хорошие снимки». Скибицкий заявил, что Украина «хорошо сотрудничает в этой области с партнерами» в Великобритании. По его словам, у Киева «очень хорошие связи со всеми родственными разведывательными учреждениями».

Кроме того, директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин заявил, что ряд стран НАТО негласно поддерживают действия Киева по вербовке иностранных граждан для участия в боевых действиях.

«Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

Он также подчеркнул, что в процесс вербовки вовлечены не только неправительственные организации, но и украинские дипломатические представительства за рубежом, что противоречит ряду международных соглашений, в частности, венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.