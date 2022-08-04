Кремль оценил военные учения Китая возле Тайваня

Военные учения Китая возле Тайваня – это его суверенное право, напряженность в регионе была искусственно спровоцирована визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что напряженность в регионе была вокруг Тайваня, собственно, она искусственно спровоцирована. Мы с вами прекрасно понимаем, отдаем себе отчет, кем она была спровоцирована. Визитом Нэнси Пелоси. Это был совершенно ненужный визит и ненужная провокация. А что касается маневров, то это суверенное право Китая», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее в четверг Центральное телевидение Китая сообщило, что масштабные учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали. Затем стало известно о намерении Китая применить ракеты с неядерными боеголовками возле Тайваня.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала масштабные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня необходимой ответной мерой для защиты национального суверенитета, которая будет служить предостережением различным провокаторам.