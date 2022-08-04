Власти Кубы в пять раз ослабили официальный курс песо к доллару

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4 августа, четверг | Последнее обновление — 04:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Amnesty International: Украина нарушает международное право, размещая технику в городах
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Если раньше отступления Китая под американским давлением можно было объяснить словами «Пекин стремится не вступать в конфронтацию из-за малозначительных проблем и вместо этого собирается с силами», то с тайваньским вопросом это не работает.
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Несмотря на все свое могущество, Пекин пока морально не готов к тому, чтобы пожертвовать миром во имя соблюдения справедливого к себе отношения.
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Варшава постоянно требовала прекратить поставки энергоносителей из России в ЕС. Но когда это произошло, главной жертвой стали простые поляки.
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Власти Кубы в пять раз ослабили официальный курс песо к доллару
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Центральный банк Кубы сообщил о снижении фиксированного обменного курса национальной валюты с 24 до 120 песо за доллар США.
«Новый официальный обменный курс для населения и негосударственных предприятий составит 120 кубинских песо за один доллар США», – говорится в сообщении в блоге ЦБ Кубы в Twitter, передает РИА «Новости».
Согласно информации центрального банка, с 4 августа начнутся операции по покупке наличной валюты, включая доллар США, а также переводы с валютных счетов на счета в национальной валюте по новому обменному курсу.
Решение монетарных властей острова устраняет дисбаланс, существовавший на валютном рынке, когда одновременно с официальным курсом на уровне 24 песо за доллар действовал «реальный» курс, по которому можно было неофициально обменять наличную валюту у частных лиц. Стоимость одного доллара при продаже «с рук» составляла от 80 до 100 песо.
Вице-премьер и глава Департамента экономики и планирования Кубы Алехандро Хиль Фернандес, комментируя решение правительства, заявил о необходимости вернуть в правовое поле обращение валюты в стране.
«Стратегическая цель состоит в том, чтобы мы работали в экономике в кубинских песо, но с обменным курсом, который гарантирует внутреннюю конвертируемость валюты и дает реальную покупательную способность», – сказал чиновник в ходе выступления, которое транслировал телеканал Caribe.
МИД заявил о хамстве США в ООН
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Соединенные Штаты, по-хамски не выдав визы многим членам делегации России для участия в переговорах по информбезопасности в ООН, показали себя ненадежным партнером, сообщил замглавы МИД Олег Сыромолотов.
«В попытке отсечь нас от переговоров США по-хамски, нагло отказали в визах многим членам российской делегации и ее главе – специальному представителю президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрею Крутских», – передает РИА «Новости» его слова относительно состоявшейся третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Сыромолотов подчеркнул, что «тем самым Вашингтон вновь показал себя крайне ненадежным партнером в деле выполнения международных обязательств».
Ранее замглавы МИД сообщали, что США вместе с союзниками применяют информационные технологии в наступательных целях и «признаются» в создании «IT-армии Украины» для атаки на российские инфраструктуры.
До этого Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны.
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Китай предупредил главу МИД Германии о последствиях опрометчивых заявлений по Тайваню
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Пекин предупредил министра иностранных дел Германии Анналену Бербок о последствиях опрометчивых заявлений по Тайваню, которые не соответствуют фактам, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
У нее поинтересовались, как в условиях усиливающейся напряженности в регионе власти Китая относятся к перспективам оказания поддержки Тайбэю Германией.
«Недавние высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок [по тайваньскому вопросу] не соответствуют действительности. Нарушение принципа «одного Китая» может подорвать двусторонние отношения [ФРГ] с Китаем. Мы надеемся, что германская сторона займет объективную и правильную позицию по Тайваню», – передает ее слова ТАСС.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Вскоре Пелоси заявила о вероятности скорого заключения торгового соглашения США с Тайванем.
В китайских СМИ заявили, что Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» подрывая мир в Тайваньском проливе.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.
Чулпан Хаматова пожаловалась на предательство
Уехавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова пожаловалась, что ее предали люди, которым она помогала в ущерб себе.
«Люди, которым я много помогала, иногда сильно в ущерб себе, и которые сейчас, пользуясь ситуацией, когда меня очень выгодно пнуть, с радостью делают это. Я это испытала на себе», – поделилась она в интервью YouTube-каналу RusDelfi, пишет «Комсомольская правда».
Несмотря на потрясения и критику, актриса старается сохранять веру в людей. «Я хочу верить, что все люди хорошие. Я просто не выживу, если стану другой», – заявила она.
Ранее актриса Чулпан Хаматова заявила, что переехать в Латвию ее якобы «вынудила» спецоперация на Украине.
Напомним, Хаматова уволилась из московского театра «Современник», в труппе которого состояла с 1998 года. Она покинула Россию сразу же после начала военной спецоперации на Украине. Артистка переехала жить в Латвию.
Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2»
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер в интервью изданию Stern выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
«Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2». Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами «Северный поток» [и «Северный поток – 2»] проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для переговоров по энергетике. В Кремле не исключили контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.
При этом в Германии поездку Шредера в Россию назвали его личным делом.
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Siemens Energy: Турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию
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В Siemens Energy заявили, что турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию, сообщил гендиректор компании Кристиан Брух во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в город Мюльхайм-на-Руре.
«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы при поддержке федерального правительства вернуть турбину в Россию. С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы... готовы, но нам нужно участие клиента, то есть Газпрома. Этого пока нет. Поэтому мы не можем поставить эту турбину, которая находится здесь уже более недели», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy.
До этого Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
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Погибла одна из основателей народной милиции ДНР Ольга Качура
Одна из основателей народной милиции Донецкой народной республики, командир артиллерийского реактивного дивизиона, полковник гвардии Ольга Качура (позывной «Корса») трагически погибла, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
«Сегодня черный день для Горловки и республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции Донецкой народной республики. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса!» – написал мэр в Telegram.
Приходько выразил соболезнования от лица всех горловчан. «Это невосполнимая утрата для всех нас», – подчеркнул он.
Качура с 2014 года командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР в Горловке, на одном из наиболее опасных направлений.
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Пелоси предположила причину «шумихи» вокруг ее визита на Тайвань
Находящаяся с визитом на Тайвани спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что общественный резонанс вокруг ее визита был создан из-за занимаемой ею должности – третий по значимости пост в государственной иерархии США.
«Я думаю, важно отметить, что члены Конгресса США [бывали на Тайване в прошлом], некоторые из них совершали поездки ранее в этом году <...>. Полагаю, они (власти КНР – прим. ВЗГЛЯД) подняли большую шумиху, потому что я спикер», – заявила она в среду на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь, передает ТАСС.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
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ООН: Россия больше всех приняла украинских беженцев
Организация Объединенных Наций указала, что Россия стала страной, принявшей больше всех беженцев с территории Украины, сообщают СМИ.
Во всех странах Европы насчитывается порядка 6,3 млн граждан Украины, покинувших страну. Россия же приняла почти 1,97 млн человек, пишет «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылками на данные ООН.
Второе место занимает Польша – свыше 1,25 млн украинских беженцев. В Германии же зарегистрировано присутствие 915 тыс. беженцев с Украины.
Ранее СМИ сообщали, что в Германии зафиксировали рост безработицы из-за украинских беженцев.
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Лавров провел параллели между действиями США на Тайване и Украине
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Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином заявил, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань отражает ту же ситуацию, что и поведение США на Украине.
Министр отметил, что не может утверждать, что двигало Соединенными Штатами, но, по его словам, эта ситуация отражает «ту же самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации», пишет РИА «Новости».
Ранее в статье китайской государственной газеты Global Times сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» она подрывает мир в Тайваньском проливе. В материале отмечено, что прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.
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Ракетным ударом во Львовской области уничтожены поступившие из Польши вооружения и боеприпасы ВСУ
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Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства.
В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено свыше 50 националистов и шесть единиц автомобильной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Норцовка Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования, переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
«За сутки поражено: три пункта управления, в том числе батальона 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Веселая ДНР и 65-й механизированной бригады в районе Юльевки Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах.
Уничтожено: четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Варваровка Николаевской области, Артемовск, Водяное, Очеретино ДНР, а также хранилище топлива для военной техники в районе Галициново Николаевской области», – отметил Конашенков.
«В ходе контрбатарейной борьбы подавлено два взвода реактивных систем залпового огня «Град», три артиллерийских взвода орудий «Мста-Б», три взвода орудий «Гвоздика» и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Тоненькое, Ласточкино, Зайцево, Авдеевка, Новгородское, Орловка, Шахтерское, Новоселовка Первая ДНР.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Диброва ДНР, Балаклея, Капитоловка и Дмитровка Харьковской области.
Кроме того, перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» в районе Чернобаевки Херсонской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1669 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4231 танк и другие боевые бронированные машины, 782 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3242 орудия полевой артиллерии и миномет, а также 4676 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что ракетным ударом в Николаеве уничтожено до 250 наемников «Иностранного легиона» ВСУ.
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Сыровар Сирота: Русские фермеры вертели мнение посольства Нидерландов на сырной мешалке
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Если голландцы чем-то недовольны – пусть подают иск в Истринский районный суд, заявил фермер-сыровар Олег Сирота в ответ на запрет посольства Голландии названия сыров «Гауда», «Маасдам» и «Эдам» на фестивале «Сыр. Пир. Мир».
«Официально заявляю, что русские фермеры вертели мнение посольства Нидерландов на сырной мешалке, как все их санкции вертели мы на тракторном валу Кировца. Если голландцы чем-то недовольны – пусть подают в Истринский районный суд и пусть самый честный суд в мире нас рассудит», – написал Сирота в своем Telegram-канале.
Так он отреагировал на сообщение о том, что посольство Нидерландов в России запретило участникам фестиваля «Сыр. Пир. Мир» использовать в названии своих сыров наименования «Гауда», «Маасдам» и «Эдам».
«И вообще, русский сыр лучше голландского – это факт, тут мы и доказать можем. Конкурс «Лучший сыр России» уже больше любого голландского сырного турнира. Сыры переименовывать точно не будем», – подчеркнул фермер.
Ранее Сирота выражал поддержку российским военным на Украине. Он выстроил коров в форме латинской буквы Z и запечатлел их на фото.
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В ДНР объяснили жалобы Киева на «ад и мясорубку» под Донецком
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«ВСУ бросили в Пески резервистов, которые только взяли в руки оружие. И там все перемалывается в хлам. Отсюда и реакция украинских СМИ, блогеров и политиков, которые сообщают про «мясорубку» и «ад», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат ДНР Владислав Бердичевский, комментируя рассказ украинского добровольца о «мясорубке» для ВСУ в боях близ Донецка.
«Можно откровенно сказать, что в районе Песок перемолото все. Буквально все. Это была настоящая мясорубка. Насколько я знаю, наши войска заходили на окраину. В течение нескольких дней с противником в поселке будет покончено», – рассказал депутат Народного собрания ДНР Владислав Бердичевский.
«Дело в том, что стоявшие там боевики из нацбатальонов просто уехали с территорий. Им на смену прислали молодых резервистов, которые недавно взяли в руки оружие. В итоге они пытались как можно дольше продолжать боевые действия, но нашими силами там все перемалывается. И это сопряжено с огромными, абсолютно бессмысленными потерями с украинской стороны», – уточнил собеседник.
Бердичевский также указал на то, что активные боевые действия ведутся и в самой Авдеевке. «С раннего утра идет артиллеристская подготовка. Наши пытаются максимально сравнять с землей укрепления противника. В лоб идти никто не собирается, будем зачищать все постепенно», – пояснил он.
«Первую линию ВСУ в Авдеевке мы уже зачистили. И сейчас военные работают по укрепрайону, который сформировался на территории Авдеевского коксохимического завода», – подчеркнул депутат ДНР.
«И как только эти задачи будут решены, захлопнется котел Краматорск – Славянск. Уже сейчас оттуда массово выезжают мирные жители. И это хорошо, поскольку жертв будет значительно меньше, нежели в Мариуполе», – заключил Бердичевский.
Ранее боец украинской армии Сергей Гнездилов рассказал о своем участии в боях. Он сообщил, что бои в поселке Пески на территории ДНР идут уже шестой день, происходящее доброволец назвал «персональным адом в Песках». По его словам, за сутки в село прилетело 6500 снарядов, а со стороны Украины работает два миномета 82 мм и 120 мм.
«Контрбатарейный огонь отсутствует от слова совсем, враг без всяких проблем для себя кладет артснаряд в наши окопы, разбивает очень крепкие, бетонные позиции за 10 минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны», – рассказал Гнездилов в посте, опубликованном в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta* («Мета»), которая признана в РФ экстремистской – прим. ВЗГЛЯД).
Происходящее он назвал мясорубкой, «где перемалывается за день чудовищное количество украинской пехоты». «Едет резерв на позицию, закрывать прорыв собой, а через пять минут из 15 человек целым остается один...» – сказал доброволец, добавив, что прямо сейчас Украина теряет Пески, так как все возможности уже исчерпаны.
Он рассказал, что его товарищ, который заявлял, что верит украинскому политику Алексею Арестовичу, уже мертв. «Знаю, моя страна не любит мысли вслух. Но мне не оставили выбора среди победобесия и арестовщины. Должна звучать правда, а не разговоры на кухне шепотом. Понятно же, за эту приписку отдельно прилетит, поскольку как же так, неужели страна лжет своим гражданам?» – заключил боец.
Стоит отметить, что Гнездилов придерживается радикальных антироссийских взглядов и призывал вести войну с русскими на протяжении поколений.
Аналогичное заявление сделал и президент Украины Владимир Зеленский. «Мы не можем переломить преимущество российской армии в артиллерии и живой силе. Это очень ощущается в Песках, Авдеевке и других местах. Там просто ад. Это не описать словами», – сказал он.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
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В Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока»
Поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Великобритании, сообщил Газпром.
«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – приводит ТАСС сообщение компании.
Ранее представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что никакие дополнительные гарантии для поставки турбины для «Северного потока» в Россию не требуются, потому что данный агрегат не попадает под санкции. Он добавил, что со стороны ФРГ якобы есть все, что нужно для отправления в РФ. Канцлер Германии Олаф Шольц также не увидел препятствий для доставки турбины Siemens в Россию.
В Кремле объяснили отсутствие заинтересованности Канады в ремонте газовой турбины.
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В Румынии возмутились поведением украинских беженок
Румынские женщины выражают возмущение поведением украинских беженок из-за участившихся случаев измен со стороны мужей и расклеивают листовки с призывом прекратить «заниматься проституцией».
«Неуважаемые беженки! Вам тут не рады. Хватит заниматься проституцией и «сосать» деньги из наших мужей. Уезжайте из Румынии. Возвращайтесь в Украину, идите на фронт и там поднимайте дух украинских солдат бесплатно», – передает Ura.ru содержание листовок.
Месяцем ранее британские СМИ рассказали, что львовянка София Каркадым всего за десять дней своего пребывания в Великобритании разрушила семью. Молодые супруги приютили 22-летнюю девушку, однако уже через несколько дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к Каркадым.
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Стало известно о применении на Украине новейшей снайперской винтовки «Сталинград»
Российские снайперы спецподразделений эффективно применяют в зоне проведения военной операции на Украине новейшую тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград», сообщил источник в силовых структурах.
«Снайперская винтовка Лобаева «Сталинград» применяется различными российскими спецподразделениями против националистов на Украине. Изделие успело неплохо себя зарекомендовать в Донбассе. «Сталинград» эффективно работал на дистанции до 1,5 км, показывая высокую точность», – сообщил источник ТАСС, не уточнив, в каких конкретно районах Донбасса и областях Украины применялось оружие.
Ранее о применении «Сталинграда» на Украине официально не сообщалось.
Напомним, в июле источник в силовых структурах сообщил, что самая дальнобойная в мире винтовка СВЛК-14С «Сумрак» впервые была использована в спецоперации на Украине.
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