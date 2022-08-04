Власти Кубы в пять раз ослабили официальный курс песо к доллару

Центральный банк Кубы сообщил о снижении фиксированного обменного курса национальной валюты с 24 до 120 песо за доллар США.

«Новый официальный обменный курс для населения и негосударственных предприятий составит 120 кубинских песо за один доллар США», – говорится в сообщении в блоге ЦБ Кубы в Twitter, передает РИА «Новости».

Согласно информации центрального банка, с 4 августа начнутся операции по покупке наличной валюты, включая доллар США, а также переводы с валютных счетов на счета в национальной валюте по новому обменному курсу.

Решение монетарных властей острова устраняет дисбаланс, существовавший на валютном рынке, когда одновременно с официальным курсом на уровне 24 песо за доллар действовал «реальный» курс, по которому можно было неофициально обменять наличную валюту у частных лиц. Стоимость одного доллара при продаже «с рук» составляла от 80 до 100 песо.

Вице-премьер и глава Департамента экономики и планирования Кубы Алехандро Хиль Фернандес, комментируя решение правительства, заявил о необходимости вернуть в правовое поле обращение валюты в стране.

«Стратегическая цель состоит в том, чтобы мы работали в экономике в кубинских песо, но с обменным курсом, который гарантирует внутреннюю конвертируемость валюты и дает реальную покупательную способность», – сказал чиновник в ходе выступления, которое транслировал телеканал Caribe.