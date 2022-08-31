Пушков назвал смерть Горбачева концом целой эпохи

|
31 августа, среда | Последнее обновление — 21:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД назвал «выстрелом себе в ногу» решение ЕС по визам
Разделы
«Трудно быть богом» Стругацких – яркий текст. Но насколько он вправе претендовать на роль морально-нравственного камертона, которую ему давно и настойчиво приписывают.
Подробности...
О том, что будет, если «перемоги» не случится, а резервы за следующую неделю – десять дней просто «сточатся», ни в генштабе ВСУ, ни в офисе Зеленского предпочитают не думать.
Подробности...
Михаил Сергеевич искренне считал, что делает хорошо и стране, и планете: мир, дружба, открытые границы и все друг друга любят. А получилось то, что получилось: базы НАТО у наших границ и 1990-е.
Подробности...
30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
Подробности...
Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
Подробности...
Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Пушков назвал смерть Горбачева концом целой эпохи
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российский общественный деятель Алексей Пушков прокомментировал смерть Михаила Горбачева, его уход он назвал концом целой эпохи.
По словам Пушкова, внешняя политика России на западном направлении долго определялась подходами и наследием Горбачева, пока не столкнулась со стеной, которую выстроил коллективный Запад.
«Горбачев верил в перестройку международных отношений и возможность построения общеевропейского дома. Развитие событий в Европе, как и эволюция отношений с США показали наивность такого подхода. Предпринятая им стратегическая попытка сблизиться с Западом путем односторонних уступок стала завершением 20 века, но была отброшена веком 21-м», – написал он в своем Telegram-канале.
Пушков добавил, что доктрина Горбачева не смогла выдержать столкновения с реальность и временем.
Напомним, во вторник вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Вернувшийся домой раненный на Украине британец рассказал о службе в ВСУ
|
|
Воевавший на стороне Киева британский наемник Джош Гриффитс в интервью порталу SurreyLive рассказал, что получил ранение при минометном обстреле на Украине и чуть не погиб, но смог вернуться домой.
Согласно порталу SurreyLive, бывший британский военный едва избежал смерти после того, как был дважды ранен в ходе минометного обстрела. Его голень «разорвало на куски», осколки повредили сухожилия и нервы на левой ноге, передает РИА «Новости». Наемник получил множественные осколочные ранения.
По словам Гриффитса, во время его пребывания в больнице на Украине власти наградили его медалью. Он уже вернулся домой в Британию, где ему предстоят многочисленные операции. Врачи оценивают на 50% вероятность того, что он вновь сможет поднять левую ногу.
Наемник утверждает, что для поездки на Украину он уволился с работы и продал автомобиль. Когда Гриффитс прибыл в Польшу, он встретился с двумя британцами, которые тоже направлялись на Украину. Один из них, человек с военным прошлым, посоветовал наемнику вернуться в Британию, поскольку набор солдат на Украине «шокирует», а в войсках много гражданских, «которые просто играли слишком много в Call of Duty».
Гриффитс утверждает, что его «команда» все еще на Украине. На днях он получил новость о гибели одного из своих товарищей.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
29 июня адвокат приговоренного в Донецкой народной республике к смертной казни иностранного наемника Шона Пиннера подала кассационную жалобу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Госдеп США пригрозил России санкциями в случае референдумов на Украине
|
|
В случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации Соединенные Штаты могут ввести новые меры против Москвы, в том числе экономические санкции, заявил первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател.
«У нас в арсенале есть целый ряд мер, которые мы можем принимать против России, будь то экономические санкции или другие меры», – приводит ТАСС ответ сотрудника Госдепартамента США на соответствующий вопрос.
По его мнению, «экономические издержки наносят удар по России, и этот удар является сильным». «Российская экономика так сильно привязана к ископаемым видам топлива, что у них нет значительной альтернативной промышленности, которая позволяла бы компенсировать снижение прибыли от нефти и газа. Так что это пример того, как наши действия продолжают способствовать привлечению России к ответственности», – утверждал он.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал Соединенные Штаты не вмешиваться в дела региона и не относиться к нему как к своей колонии. Он также подчеркнул, что референдум по самоопределению в области состоится, несмотря на позицию Вашингтона.
Напомним, Херсонская область до конца 2022 года рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации, перед этим будет проведен референдум. В конце мая в Херсоне в полноценный оборот ввели российский рубль.
Кроме того, в Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона в составе Украины. «Именно в эпоху правления Екатерины II все Северное Причерноморье получило бурное развитие. Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена», – подчеркнул Стремоусов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стали известны подробности дела актрисы Асмус
|
|
Артистку Кристину Асмус обвиняют в публикации негативного отношения к спецоперации на Украине в соцсетях, ей грозит штраф, сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.
«В Тверской районный суд Москвы поступило административное дело в отношении Кристины Асмус. Судебное заседание назначено на 6 сентября 11.00 мск», – сказала пресс-секретарь суда Ксения Розина ТАСС.
Она пояснила, что артистке вменяется административное правонарушение по статье КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях, а равно направленные на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории России в указанных целях, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния».
По ней Асмус грозит штраф до 50 тыс. рублей.
«Асмус вменяется текстовая публикация в Instagram* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской – прим. ВЗГЛЯД), направленная на негативное отношение к проводимой военной спецоперации», – указали в суде.
Ранее сообщалось, что суд зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении Асмус за дискредитацию российской армии.
Стало известно место похорон Горбачева
Первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил знакомый с пожеланиями близких политика.
«Михаила Сергеевича похоронят, как он завещал, – рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище», – приводит слова осведомленного источника ТАСС.
Ранее во вторник на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Напомним, в июне руководитель отдела международных связей и контактов с прессой «Горбачев-фонда» Павел Палажченко отказался комментировать информацию СМИ об ухудшении состояния бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Позже проблемы со здоровьем у Горбачева подтвердил пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков.
Ранее в Сети появились сообщения, что у бывшего президента СССР были проблемы с почками, его состояние периодически ухудшалось, поэтому 91-летнего Горбачева возили в московскую больницу на гемодиализ, а также проводили очистку крови. Точный диагноз экс-президента не афишируется, однако он около года находится под наблюдением врачей.
За двое суток в Херсонской области уничтожено четыре самолета, 63 танка и более 1,7 тыс. военнослужащих ВСУ
|
|
Предпринятая попытка режима Зеленского возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками. В районе населенного пункта Сухой Ставок разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. В настоящее время завершается уничтожение его остатков», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Для деблокирования подразделений ВСУ через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей. Мощным огневым воздействием российских войск часть танков была уничтожена. Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своем минном поле. Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории», – отметил Конашенков.
«За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8. Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1700 украинских военнослужащих», – подытожили в оборонном ведомстве.
«Ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Дружковка Донецкой народной республики (ДНР) ликвидировано до 50 националистов и девять единиц военной техники. Сосредоточенным огневым ударом по командному пункту и складу боеприпасов 56-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Карловка ДНР уничтожено более 40 украинских военнослужащих и 12 единиц специальной автомобильной техники», – сообщил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены десять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов: Первомайское, Добрянка, Белоусово, Лозовое, Нововоронцовка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Артемовск, Соледар, Зайцево и Марьинка Донецкой народной республики, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 153 районах. Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Украинка Харьковской области, Черкасское и Ивано-Дарьевка ДНР, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Доброволье Днепропетровской области», – отчитались в Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Новоукраинка Запорожской области, Борщовка, Первомайское, Капитоловка, Изюм и Красное Харьковской области. Кроме того, перехвачены: 57 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Великие Копани, Берислав Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС», – отметил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 280 самолетов, 151 вертолет, 1844 беспилотных летательных аппаратов, 371 зенитный ракетный комплекс, 4592 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3360 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5155 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что при разгроме наступления ВСУ за сутки уничтожено 48 танков, 46 БМП и более 1200 украинских военнослужащих.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Умер Михаил Горбачев
|
|
Умер экс-президент СССР Михаил Горбачев, сообщили в ЦКБ.
«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», – приводит слова источника в ЦКБ РИА «Новости».
Экс-президенту СССР в этом году исполнился 91 год.
Напомним, в июне руководитель отдела международных связей и контактов с прессой «Горбачев-фонда» Павел Палажченко отказался комментировать информацию СМИ об ухудшении состояния бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Позже проблемы со здоровьем у Горбачева подтвердил пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков.
Ранее в Сети появились сообщения, что у бывшего президента СССР были проблемы с почками, его состояние периодически ухудшалось, поэтому 91-летнего Горбачева возили в московскую больницу на гемодиализ, а также проводили очистку крови. Точный диагноз экс-президента не афишируется, однако он около года находится под наблюдением врачей.
Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991), первый и единственный президент СССР (1990-1991).
СМИ: Горбачев перед смертью похудел на 40 килограммов
|
|
Перед смертью экс-президент СССР и последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев похудел на 30 или 40 килограммов, последние два года он постоянно находился в ЦКБ.
Как утверждается в статье «Комсомольской правды», Горбачев в беседах со спецкором газеты Александром Гамовым жаловался на здоровье и рассказывал про отсутствие аппетита. «Еще он говорил, что перенес четыре сложных операции, что похудел на 30 килограммов. (В другой раз он сказал, что сбросил 40 килограммов.) Но присутствие духа никогда не терял», – пишет Гамов.
Накануне вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Напомним, в июне руководитель отдела международных связей и контактов с прессой «Горбачев-фонда» Павел Палажченко отказался комментировать информацию СМИ об ухудшении состояния бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Позже проблемы со здоровьем у Горбачева подтвердил пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков.
Ранее в Сети появились сообщения, что у бывшего президента СССР были проблемы с почками, его состояние периодически ухудшалось, поэтому 91-летнего Горбачева возили в московскую больницу на гемодиализ, а также проводили очистку крови. Точный диагноз экс-президента не афишируется, однако он около года находится под наблюдением врачей.
В ДНР сообщили об освобождении четырех населенных пунктов
Подразделения республик Донбасса и Вооруженных сил России освободили от украинских войск еще четыре населенных пункта Донецкой народной республики, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 31 августа на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободила 275 населенных пунктов, включая Ключевое, Володино, Орлинское, Завитне Бажання», – сообщается в Telegram-канале штаба.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что поступает информация о готовности США поставить Киеву оружие с дальностью стрельбы 300 километров, если это произойдет, придется отодвигать украинские войска на это расстояние от городов и районов республики.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава Газпрома объявил о выплате рекордных дивидендов
|
|
Результаты работы Газпрома за первое полугодие «очень-очень-очень хорошие», благодаря чему дивиденды будут рекордными, заявил глава компании Алексей Миллер на совещании, посвященном дню работников нефтяной и газовой промышленности.
«И вы знаете, что вчера состоялся совет директоров, который принял решение о проведении внеочередного собрания акционеров по рассмотрению вопроса выплаты промежуточных дивидендов за 2022 год. Итоги работы за первое полугодие очень-очень-очень хорошие, и дивиденды будут выплачены рекордные», – цитирует его ТАСС.
Также Миллер рассказал, что «одновременно с той работой, которую мы ведем на внутреннем рынке, мы с вами последовательно наращиваем поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай. И в этом году несколько раз обновляли рекорд суточных поставок газа, сверх контрактных обязательств по суточным контрактным количествам. Прирост объема поставок газа на китайский рынок за восемь месяцев 2022 года по сравнению с 2021 годом вырос на 60%», сообщает РИА «Новости».
«Энергетическая политика зарубежных регуляторов привела к снижению мирового спроса на газ. За восемь месяцев этого года мировой спрос на газ сократился на 40 млрд кубометров. Но давайте посмотрим, где это произошло. 29 млрд, или почти что 30 млрд кубометров газа – это снижение, которое дали 27 стран Европейского союза. Это 73% снижения мирового спроса. А вместе с Великобританией – 85%», – заключил он.
Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут превысить рекордные 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Поставки газа в Германию по «Северному потоку» упали до нуля
|
|
Поставки газа по «Северному потоку» полностью остановились в связи с началом ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая», свидетельствуют данные операторов немецких газопроводов Opal и Nel.
Физический поток газа по «Северному потоку» в точке приема в немецком Грайфсвальде полностью остановился с 04.00 мск среды. Данные оператора «Северного потока» – компании Nord Stream AG – также подтверждают падение прокачки газа до нуля, передает ТАСС.
Приостановка поставок необходима для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ на единственном оставшемся в работе газоперекачивающем агрегате. По завершении работ и при отсутствии технических неисправностей оборудования транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки, отмечал Газпром.
Во вторник Газпром приостановил поставки газа французской компании Engie.
Накануне стоимость газа в Европе к закрытию торгов во вторник упала ниже 2700 долларов за 1 тыс. кубометров. В понедельник биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом на прошлой неделе цены на газ в Европе превышали 3500 долларов за 1 тыс. куб. м и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться. Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут превысить рекордные 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Автор «Ночного дозора» ответил решившим закрыть музей Булгакова в Киеве украинским писателям
|
|
«Украине не нужна культура, она, в общем-то, идет в противоположном направлении», – заявил газете ВЗГЛЯД писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, комментируя призыв украинского Союза писателей закрыть музей русского писателя Михаила Булгакова в столице страны.
Национальный союз писателей Украины заявил, что русский писатель Михаил Булгаков ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях, в связи с чем необходимо закрыть музей в его честь в Киеве. Вместо него они предложили открыть музей украинского композитора Александра Кошица, который как раз проживал какое-то время в этом доме.
«Украине не нужна культура, она, в общем-то, идет в противоположном направлении. Создать музей композитора – дело прекрасное, закрыть музей великого писателя, который так или иначе с Украиной был связан и оставил достаточно точные и едкие наблюдения за периодом ее независимости – глупость», – считает Лукьяненко.
Он подчеркивает, что в обществе всегда есть люди, которые уничтожают для себя ту часть культуры, к которой они когда-то были причастны. Более того, собеседник отмечает, что подобное на Украине наблюдалось не один раз.
«На такое только можно развести руками. Мы уже неоднократно наблюдали подобные чудеса их политики», – сказал писатель.
В середине августа этого года со стены здания Института филологии Киевского национального университета им. Шевченко демонтировали мемориальную доску Булгакова. Газета ВЗГЛЯД писала, как русский писатель 100 лет назад предвидел и описал эти события – и киевский режим лишь подтвердил его прозорливость.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Задержанные в Энергодаре наводчики признали передачу ВСУ координат у ЗАЭС
Задержанные в Энергодаре наводчики передавали украинским силовикам координаты объектов вокруг Запорожской АЭС, сообщили подозреваемые.
«Я передавал координаты только вокруг. Самой станции я не передавал, потому что с 2019 года у нас не было допуска в опасные зоны и нам говорили, где нам находиться нельзя. Поэтому я видел, например, стоит грузовик армейский – скинул точку в районе атомной станции в Google Maps и передал. Еще промзоны, учебно-тренировочного центра и точку через забор от бассейна охладительной системы», – заявил Олег Морочковский, работавший охранником на АЭС, в беседе с РИА «Новости».
По его словам, передавать координаты убедил его знакомый, который сейчас находится на территории, подконтрольной Украине. При этом ничего взамен он не получал. «Я думаю, они просили, чтобы я передавал координаты, чтобы предпринять какие-то действия и заставить российские войска покинуть территорию станции. Знаю, что на Украине не одна атомная станция, но это самая крупная, и, я надеюсь, наши атомщики ее не остановят», – добавил Морочковский.
Ранее на Запорожской АЭС выявили работавших наводчиками ВСУ сотрудников.
Во вторник в Еврокомиссии сообщили, что Украина попросила у ЕС йодистый калий на случай катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и Евросоюз решил передать Киеву 5,5 млн таблеток для защиты от радиации. В тот же день вооруженные силы Украины (ВСУ) за два часа нанесли 17 артударов по территории Энергодара неподалеку от ЗАЭС.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе –находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и окрестные села. За последнюю неделю интенсивность обстрелов возросла на 70%.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названы дата и место похорон Горбачева
Прощание с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым запланировано на 3 сентября в Колонном зале в Москве, сообщила
дочь политика Ирина.
«Детали уточняются, да, в субботу», – сообщил бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом), его слова приводит РИА «Новости».
По словам Венедиктова, похороны планируется провести на Новодевичьем кладбище после прощания.
Напомним, во вторник вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Песков ответил на вопрос об участии Путина в церемонии прощания с Горбачевым
Кремль позже сообщит, будет ли президент России Владимир Путин участвовать в прощании с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сообщим дополнительно [будет ли Владимир Путин присутствовать на прощании]», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли президент присутствовать на церемонии, передает ТАСС.
Ранее Песков сообщил, что решение о возможном увековечивании памяти Михаила Горбачева могут принять президент РФ Владимир Путин или городские власти.
Напомним, во вторник вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Прощание с политиком и его похороны пройдут в субботу, 3 сентября.
Вильфанд заявил о похолодании в Москве до одного градуса
Потепления после резкого похолодания 1 сентября в Москве не ожидается, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции.
«Москва будет находиться на восточной периферии этого антициклона. В антициклоне движение происходит по часовой стрелке – значит, на восточную периферию будут поступать воздушные массы с севера», – сказал Вильфанд, передает РИА «Новости».
По его словам, 3 сентября погода в Москве будет малооблачной. Это приведет к похолоданию ночью до одного–шести градусов.
Ранее Вильфанд заявил, что в Москве 1 сентября наступит глубокая осень с понижением температуры на 15 градусов и более.
|
|