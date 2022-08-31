Медведев назвал Горбачева ярким политиком

Первый президент СССР Михаил Горбачев оказывал серьезное влияние на ход человеческой истории, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своей телеграмме близким и коллегам политика.

«Ушел из жизни Михаил Сергеевич Горбачев. Он был широко известен как яркий политик, государственный и общественный деятель, оказавший серьезное влияние на ход истории человечества. Михаил Сергеевич принимал очень разные, подчас весьма сложные решения в драматические периоды истории нашей страны. Внес свой вклад в развитие политической системы Союза ССР, заложил основы для глобальных перемен во всем мире», – цитирует Медведева ТАСС.

Он добавил, что оценки и рекомендации Горбачева, опиравшегося на богатые знания и опыт, были актуальны и в текущий момент.

«Он принимал активное участие в жизни нашего государства, осуществлял значимые гуманитарные, просветительские и благотворительные проекты. Его профессионализм, работоспособность и самоотдача вызывали глубокое уважение коллег», – подчеркнул Медведев.

Напомним, во вторник вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.