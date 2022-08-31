Победитель «Лидеров России» стал гендиректором ООО «РЖД Терминал»

Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Олег Николаев назначен на должность гендиректора ООО «РЖД Терминал» по решению наблюдательного совета компании.

ООО «РЖД Терминал» реализует проекты по созданию и управлению терминально-логистическими центрами с участием ОАО «РЖД» в целях реализации стратегических задач холдинга «РЖД», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В 2022 году Николаев стал победителем четвертого сезона конкурса «Лидеры России»: «Уверен, что знания и компетенции, наработанные в рамках конкурса, а также новые связи и контакты сообщества победителей и участников конкурса будут способствовать решению амбициозных задач и достижению целей на новой должности, помогать мне справляться с новыми вызовами», – рассказал победитель.

Назначение Николаева прокомментировал его наставник, глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Целеустремленность и упорство Олега я отметил еще на первых встречах с победителями трека «Государственное управление» конкурса «Лидеры России» – проекта, который уже четыре года выявляет талантливых управленцев для решения стратегических задач нашей страны. Сейчас мы продолжаем совместную работу – мне, как наставнику, интересен весомый профессиональный опыт Олега в сфере железнодорожного транспорта, путь, который он прошел от монтера до руководителя компании. Настоящий лидер России. Уверен, что задачи, стоящие перед ним в новой должности, будут с успехом выполнены. Как наставник, всегда готов помочь советом», – сказал Цыденов.

Николаев родился 1 февраля 1982 года в Ленинграде. В 2002 году окончил Петербургский техникум железнодорожного транспорта по направлению «Техник-строитель». Высшее образование получил в Петербургском государственном университете путей сообщения по специальности «Инженер путей сообщения». В 2018 году получил бизнес-образование в Московской школе управления «Сколково».

Он более 20 лет работает в структуре компании ОАО «РЖД», начав трудовую деятельность с позиции монтера по обслуживанию путей на Октябрьской железной дороге. В 2013 году был направлен на работу во Францию в должности советника председателя Международного союза железных дорог. С мая 2017 года Олег Николаев занимал пост заместителя генерального директора ООО «РЖД Интернешнл», где курировал реализацию зарубежных инфраструктурных проектов компании, в том числе по строительству и реконструкции железных дорог Сербии, модернизации железнодорожных путей на Кубе.

В июле 2022 года Олег Николаев стал одним из участников встречи с президентом России, председателем наблюдательного совета конкурса управленцев «Лидеры России» Владимиром Путиным, где рассказал о возможностях, которые получил благодаря конкурсу: «Для меня участие в «Лидерах России» – это возможность постоянного движения вперед, здесь можно и проявить, и проверить себя, и получить стратегического наставника. Благодаря победе в этом проекте я получил предложение о дальнейшем кадровом продвижении в периметре холдинга РЖД. Спасибо за возможности, которые у нас есть в нашей стране».