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31 августа, среда | Последнее обновление — 06:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Поставки газа в Германию по «Северному потоку» упали до нуля
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Если сейчас выпадение генерируемой ЗАЭС электроэнергии из баланса Украина еще сможет пережить, то зимой это может стать проблемой для целого ряда регионов страны. И – что также немаловажно – отключение ЗАЭС могло поставить крест на планах экспорта Киевом электроэнергии в соседние страны.
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Города Нидерландов призвали власти отсрочить санкции ЕС против России
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Несколько городских советов в Нидерландах попросили правительство страны временно освободить их от санкций Евросоюза против России из-за трудностей с поиском альтернатив российским энергоносителям, сообщает портал Euractriv.
Согласно санкциям, введенным ЕС против России после начала специальной операции на Украине, правительствам и другим государственным органам надо прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября, передает РИА «Новости».
«Высокие цены на энергоносители означают, что новые контракты, скорее всего, будут более дорогими. На рассмотрении уже находятся запросы восьми (городских) советов об исключениях (из санкций)», – говорится в сообщении портала, который ссылается на сопредставителя министра по вопросам климата и энергетики Роба Йеттена Питера тен Брюггенкате.
По его словам, власти, вероятнее всего, предоставят исключения, если ни одна компания не подаст заявку на участие в тендере или если совет сможет привести доказательства того, что они не могут финансово обеспечить исполнение контракта.
Правительство Нидерландов все же хочет, чтобы города нашли альтернативы поставщикам из России, отмечает портал.
Ранее источник в Еврокомиссии сообщил, что власти Нидерландов могут в качестве исключения временно разрешить городской администрации Гааги закупки газа у Газпрома, попадающие под санкции Евросоюза с 10 октября.
Накануне биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом на прошлой неделе цены на газ в Европе превышали 3500 долларов за 1 тыс. куб. м и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться. Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут превысить рекордные 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
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В Газпроме назвали время остановки «Северного потока»
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Ремонт на газопроводе «Северный поток» планируется начать 31 августа, сообщили в российском газовом гиганте – Газпроме.
Ремонт продлится с 4.00 мск 31 августа по 4.00 мск 3 сентября, передает ТАСС со ссылкой на уведомление Газпрома на информационной платформе Seeburger.
Данные оператора газопровода – компании Nord Stream AG – свидетельствуют об отсутствии номинации на транспортировку газа, начиная уже с 03.00 мск 31 августа.
Ранее Газпром сообщал, что поставки газа по «Северному потоку» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн кубометров в сутки.
Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.
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Москва пригрозила странам Прибалтики за «близкую к фашистской» политику
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Власти прибалтийских государств развернули беспрецедентную, по сути близкую к фашистской, кампанию по варварскому массовому сносу памятников советским воинам-освободителям и травле и дискриминации собственного русскоязычного населения, заявил МИД.
В заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что эта кампания «давно вышла за пределы правового поля и норм поведения цивилизованных стран, теперь, похоже, уже основательно закрепилась за гранью здравого смысла и человечности».
«В латвийской столице сносят монумент освободителям Риги и всей Латвии от немецко-фашистских захватчиков при совершенно диком отношении со стороны «правоохранительных» органов к мирно пришедшим на место этого преступления жителям. Это очередной пример вандализма на государственном уровне, надругательства над памятью советских воинов, включая русских и латышей, победивших фашизм. Недавно нечто подобное мы наблюдали в эстонском городе Нарве, 95% жителей которого – русскоязычные», – отметили в ведомстве.
В МИДе напомнили, что латвийские власти намерены в ближайшие дни эксгумировать останки советских солдат на воинском захоронении в Кулдигском крае, что является грубым нарушением международно-правовых обязательств Латвии, в том числе двустороннего соглашения о статусе захоронений 2007 г.
«Напомним, что националистические круги Латвии, Литвы и Эстонии уже много лет насаждают искаженную интерпретацию исторических событий XX века, направленную на поддержание русофобского курса своих государств. Неотъемлемой частью их политики стала героизация нацистских пособников, приведшая к наблюдаемой сегодня волне осквернений и борьбы с советским мемориальным наследием», – отмечается в заявлении.
«Со стороны прибалтийских политиков звучат призывы к депортации «нелояльных» русских, выдвигаются идеи ограничить являющиеся, дескать, «привилегией» поездки россиян в Европу. Министр иностранных дел Литвы Г. Ландсбергис в своей русофобской риторике дошел до абсурда, заявив о необходимости впускать граждан России только при условии, что они признают «оккупацию» Крыма. Принятое недавно эстонским правительством решение об отмене целого ряда категорий виз для россиян является очередным проявлением ксенофобии и ненависти по отношению к нашей стране», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что все это дополняется жесткой цензурой информации, закрытием всех независимых русскоязычных СМИ, ограничением вещания российских масс-медиа. Ликвидируются русскоязычные детсады, школы и учебные программы, что существенно ограничивает право получения образования на родном языке для русскоязычного меньшинства.
В Латвии анонсирована подготовка законопроекта «Об ограничении двуязычия», который призван полностью запретить использование русского языка на рабочих местах и в общественной жизни, указали в МИДе.
«В Прибалтике преследуются все имеющие отличную от официальной точку зрения граждане. За любую форму поддержки России они запугиваются угрозами лишения вида на жительство и выдворения, увольнения и даже тюремного заключения. «Оснований» для этого штампуется множество, но главное из них – сочувствие нашей стране и принадлежность к русскому народу и культуре», – говорится в заявлении.
«Наблюдаемые сегодня русофобские подходы властей Латвии, Литвы и Эстонии еще полнее раскрывают суть прибалтийских режимов, в рамках которых так называемые титульные нации и их украинские и западные «со товарищи» признаются исключительными полноправными жителями, а «нетитульные», а точнее, русские считаются «людьми второго сорта», – подчеркивает МИД.
«Демократы» же из европейских и общественных структур молчат», – констатирует Москва.
«Раскрученная Латвией, Литвой и Эстонией кампания по уничтожению памятников павшим за освобождение этих стран от фашизма, других объектов культурного наследия, преследований и дискриминации русскоязычных неизбежно приводит к необходимости ставить вопрос об их ответственности – как на уровне государства, так и конкретных лиц, принимающих противоправные решения и исполняющих их.
Мы не сторонники того, чтобы уподобляться тем, кто разжег эту вакханалию, и отвечать их же варварскими методами. Однако то, что происходит сейчас в государствах Прибалтики, для нас неприемлемо и, безусловно, скажется на состоянии двусторонних отношений с этими странами, которые и без того уже находятся в полном упадке. Предпринимали и будем предпринимать асимметричные меры, прежде всего, в политической и экономической плоскостях. Ответственность за происходящее полностью лежит на прибалтийских властях, отказывающихся понимать, что они делают», – заключил МИД.
Напомним, в рижском парке Победы демонтировали последний элемент памятника Освободителям – 79-метровый обелиск. Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента. Комитет ООН по правам человека (УВКПЧ) обратился к правительству Латвии с просьбой остановить разрушение советских памятников в стране и обеспечить сохранность частей уже разрушенных монументов.
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Медведев сыронизировал по поводу запрет на выдачу виз россиянам
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Европейским политикам следует быстрее ввести полный запрет на выдачу шенгенских виз для россиян, иронично предложил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«К предстоящему заседанию глав МИД ЕС по визовой тематике. Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Такое решение окончательно убедит сомневающихся в том, что Европа на самом деле плохо относится к гражданам России.
«Европейцы в очередной раз покажут свое истинное лицо и меньше будут отвлекать враньем и бредовыми посулами Россию и ее граждан от ведения специальной военной операции», – добавил он.
В конце он оставил фразу на французском «A la guerre comme a la guerre», переводящуюся как «На войне как на войне».
Во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия предлагает приостановить соглашение ЕС об облегчении визового режима с Россией.
Ранее правительство Чехии предложило приостановить действие упрощенного визового режима между странами ЕС, Россией и Белоруссией.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласную поддержку.
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Газпром уведомил Францию о сокращении поставок газа
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Французская энергетическая корпорация Engie получила от Газпрома уведомление о дальнейшем сокращении поставок газа со вторника, сообщает парижское издание Challenges со ссылкой на представителя компании.
По информации издания, снижение поставок вызвано «разногласиями между сторонами по реализации контрактов». Во французском концерне напомнили, что с момента эскалации конфликта на Украине Газпром «значительно сократил» поставки газа. В компании приняли меры, чтобы «значительно уменьшить» возможные последствия сокращения поставок, – передает ТАСС.
Напомним, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций возникли проблемы с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток».
Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.
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Боррель назвал ситуацию на Украине «очень плохой»
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Ситуация в зоне боевых действий на Украине остается очень плохой, страна нуждается в новой помощи, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны Евросоюза в Прагу.
«Ситуация остается очень плохой. Украине нужна наша помощь, и мы продолжим ее предоставлять в виде военных средств, министры также обсудят идею создания высокопоставленной миссии для подготовки украинской армии», – приводит его слова ТАСС.
Боррель уточнил, что встреча носит неформальный характер, поэтому окончательных решений на ней принято не будет, но он надеется на предварительный консенсус по помощи и миссии.
Кроме того, Боррель сообщил, что главы минобороны стран союза обсудят на неформальной встрече в Праге тренировочную миссию высокого уровня для украинских военных. Он добавил, что инициатива создания данной миссии «высокого уровня» была принята еще до обострения конфликта на Украине в феврале этого года.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое суперсовременное оружие, включая средства ПВО, радары и БПЛА.
Напомним, Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются.
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Трасс придумала, как обеспечить Британию газом и нефтью
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в случае победы на выборах премьер-министра страны намерена одобрить выдачу ряда лицензий на бурение для добычи большего объема газа и нефти в Северном море, а также освоения новых месторождений в попытке обеспечить энергобезопасность Британии, пишет Times.
Как отмечает издание, эти разрешения могут стать одним из первых решений Трасс в случае избрания премьером. Газета также подчеркивает, что высокопоставленные члены Консервативной партии, в том числе министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг, пытаются максимально увеличить производство энергоресурсов внутри страны, а также привлечь дополнительные поставки газа из Норвегии, передает РИА «Новости».
Источники газеты сообщают, что Трасс может выдать не менее 130 лицензий на бурение и исследование месторождений. Однако эксперты считают маловероятным, что подобные меры приведут к скорому снижению цен на энергоресурсы в Великобритании.
Кроме того, ожидается, что правительство Трасс, в случае ее победы на голосовании, также будет стимулировать компании больше инвестировать в свои объекты в Британии для увеличения производства.
Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.
Как пишет Daily Mail, около 23% жителей Великобритании откажутся от отопления зимой из-за стремительного роста цен на электроэнергию. А эксперты Bloomberg предупреждают, что зимой в Соединенном Королевстве ожидается такая нехватка газа, что в стране отключат электроэнергию.
Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей, а счета за электроэнергию – умопомрачительными.
Существенный рост стоимости жизни, который наблюдается в Соединенном Королевстве, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию – в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.
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Газпром приостановил поставки газа французской Engie
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Газпром приостановил поставки газа французской компании Engie в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме, сообщили в пресс-службе холдинга.
«По состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО «Газпром экспорт» не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный компании Engie (Франция) в июле по действующим контрактам. В соответствии с указом президента РФ от 31.03.2022 г. № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа», запрещается дальнейшая поставка природного газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж не был произведен покупателем в полном объеме», – сообщается в Telegram-канале Газпрома.
В этой связи «Газпром экспорт» уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме.
В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
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Эксперт: Восьмой пакет антироссийских санкций вызовет раскол внутри ЕС
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«Могут ввести запреты по отдельным российским предприятиям. Обсуждается и предложение о закрытии шенгенской зоны для наших туристов. Но, думаю, что это решение вряд ли будет принято», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее страны Балтии направили Еврокомиссии предложения по новым ограничениям против России, которые касаются энергетики, торговли и системы SWIFT.
«В восьмой пакет могут войти ограничения против каких-то наших топ-чиновников или тех деловых людей, которых считают близкими к российскому руководству. Однако в целом потенциал новых карательных мер против России практически исчерпан. Любые новые серьезные шаги, особенно если мы говорим об экономических санкциях, в том числе и тех, которые упоминает глава МИД Эстонии, серьезно навредят, прежде всего, самим инициаторам ограничений», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Кроме того, у стран ЕС слишком разные ситуации. Одно дело – страны, которые имеют выход к Мировому океану, могут строить терминалы по приемке сжиженного газа. Другое дело – те, кто зависит от трубопроводного газа, не имеют выхода к морю и ориентируются на российские поставки энергоресурсов», – сказал Кортунов. Он привел в пример Венгрию, которая надолго заблокировала седьмой пакет, поскольку не хотела лишаться российской нефти.
«К тому же, хотя отношение ЕС к украинскому вопросу не изменилось, сама тема рано или поздно начнет уходить на второй план. На повестке дня появляются другие заботы. Поддерживать в центре общественного внимания одну, пусть и важную, тему бесконечно долго нельзя», – добавил собеседник.
Аналитик также назвал маловероятным сценарий, о котором предупреждала глава группы InfoWatch Наталья Касперская, – о том, что в качестве санкции в России могут отключить все смартфоны – как iPhone, так и всех моделей, работающих на Android. «У России существует набор ответов в киберпространстве, который пока что Москва не использует. Настоящей кибервойны со стороны России Европа еще не видела, но такие возможности ответа на попытки дестабилизации коммуникационных систем у нашей страны есть», – предупредил Кортунов.
В понедельник глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что прибалтийские страны коллективно внесли в Еврокомиссию конкретные предложения новых санкций против России. «Речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях в отношении системы SWIFT, а также о том, чтобы внести в санкционные списки еще больше людей и организаций», – цитирует министра ТАСС. Как заявила его коллега из Швеции Анн Линде, она надеется, что в восьмой пакет войдут «меры по газу».
Ранее Рейнсалу призывал окончательно отключить российские банки от международной системы расчетов SWIFT, а также запретить въезд в сообщество всем россиянам.
В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит единогласную поддержку.
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«Молдовагаз» погасил долг перед Газпромом за текущие поставки
Газораспределительное предприятие «Молдовагаз» погасило текущую задолженность перед Газпромом, сообщил председатель правления предприятия Вадим Чебан.
«АО «Молдовагаз» перечислило ПАО «Газпром» в полном объеме оплату за природный газ, поставленный в первой половине августа 2022 года. Это 16,74 млн долларов, то есть 50% аванса за потребление в текущем месяце», – написал в своем Telegram-канале Чебан, сообщает ТАСС. По его словам, это стало возможным благодаря вмешательству правительства республики, которое закупило у предприятия в резерв 10 млн кубометров газа.
Ранее сообщалось, что «Молдовагаз» просит Газпром отсрочить до конца четвертого квартала срок оплаты авансовых платежей за август и сентябрь.
Напомним, жители трех населенных пунктов Гагаузской автономии Молдавии вышли на митинги против роста цен и за укрепление молдавско-российских отношений.
Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов. «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август.
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В ЕК раскрыли уровень заполнения газовых хранилищ в Европе
В Евросоюзе средний уровень заполненности хранилищ газа дошел до 80%, сообщила руководитель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Хорошая новость: средний уровень заполнения наших хранилищ достиг уже 80%», – цитирует главу ЕК ТАСС.
Она добавила, что стоимость энергоносителей на рынке бьет все рекорды. «Последствия для домохозяйств и компаний не являются устойчивыми. Нам нужно реагировать – вместе и срочно», – заключила фон дер Ляйен.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему заполнение газовых хранилищ не поможет Европе избавиться от рекордной стоимости этого топлива на рынке.
На прошлой неделе цены на газ в Европе превышали отметку 3500 долларов за 1 тыс. кубометров и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться. Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» (с 31 августа по 2 сентября) из-за техобслуживания. При этом Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
В понедельник были опубликованы данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), согласно которым более половины стран Евросоюза, в которых есть подземные хранилища газа (ПХГ), уже превысили целевой уровень по запасам, который в этом году составляет 80%.
Тогда же рыночные цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров после роста выше 3500 долларов на прошлой неделе.
Напомним, Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток – 1» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата.
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В ЕС профинансировали замену энергоресурсам из России
Еврокомиссия решила профинансировать развитие морских парков ветряных генераторов в размере 5,6 млрд евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Еврокомиссия выделила 5,6 млрд евро из фонда «ЕС нового поколения» для финансирования развития морских парков ветряков, чтобы гарантировать независимость ЕС от российских источников энергии. Мы также намерены радикально сократить сроки выдачи разрешений (на строительство парков ветряков), которые не должны занимать более одного года», – цитирует главу ЕК ТАСС.
По ее словам, Еврокомиссия в скором времени предложит реформу рынка электричества в ЕС, так как цена на этот ресурс с начала года во многих отдельных странах поднялась почти в 10 раз.
Ранее во вторник глава ЕК заявляла, что в Евросоюзе средний уровень заполненности хранилищ газа дошел до 80%.
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Цены на газ в Европе упали ниже 2700 долларов за 1 тыс. кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов во вторник снизились на 6,5%, почти до 2635 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги на уровне 2864,4 доллара за 1 тыс. кубометров (+1,7%). Минимум торгов составил 2536,9 доллара (-10%), а максимум – 2933,6 доллара (+4,2%). К закрытию цены снизились на 6,5%, до 2634,2 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня – 2815,9 доллара за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости».
Ранее во вторник Газпром приостановил поставки газа французской компании Engie.
Накануне биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом на прошлой неделе цены на газ в Европе превышали 3500 долларов за 1 тыс. куб. м и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться. Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
Газпром в I полугодии получил рекордные 2,5 трлн руб. чистой прибыли
Газпром в I полугодии получил рекордные 2,5 трлн рублей чистой прибыли, несмотря на санкционное давление и неблагоприятную внешнюю среду, сообщил замглавы холдинга Фамил Садыгов.
«Несмотря на санкционное давление и неблагоприятную внешнюю среду, в первом полугодии 2022 года группа «Газпром» продемонстрировала рекордные показатели выручки и чистой прибыли по МСФО при снижении чистого долга и уровня долговой нагрузки до минимальных значений. Показатель чистой прибыли составил 2,5 трлн рублей. После применения корректировок на неденежные статьи, указанные в действующей дивидендной политике компании, размер дивидендной базы составил 2,4 трлн рублей», – цитирует его ТАСС.
Он отметил, что «в дальнейшем мы намерены придерживаться действующей дивидендной политики и предлагать совету директоров рекомендации о выплате не менее 50% от скорректированной чистой прибыли».
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Нидерланды за полгода увеличили импорт российского СПГ на 35%
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Нидерланды в первом полугодии 2022 г. вырос на 57%, следует из отчета нидерландского Центрального статистического бюро.
Основные поставки совершались из США и России. Поставки СПГ из России выросли за отчетный период на 35% в годовом выражении. При этом поставки из США выросли почти в два раза – с 2,1 млрд кубометров в 2021 году до 4,1 млрд кубометров в 2022 году. В результате доля американского СПГ выросла примерно до 50% от общего объема поставляемого в страну СПГ, сообщают «Ведомости».
Потребление же природного газа в Нидерландах снизилось на 25%. Страна импортировала всего на 3% больше природного газа в первом полугодии 2022 года, однако экспорт уменьшился на 20%. Добыча газа в Нидерландах снизилась за шесть месяцев на 18%.
Ранее сообщалось, что цена наиболее дорогих азиатских фьючерсов на поставку СПГ в январе превысила в среду уровень в 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров.
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Эксперт: Запад переходит в новому этапу медиавойны против России
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«Раньше они действовали в основном через посредников, с помощью различных агентов – неправительственных организаций. Теперь же Запад раскрыл свое намерение собственноручно промывать мозги жителям России», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Виктория Федосова. Ранее Париж и Берлин призвали ЕС бороться «креативнее» с российской пропагандой.
«Администрация YouTube и раньше проводила работу, так сказать, по «пессимизации» всего контента о России. Она косвенными методами подталкивала наших блогеров, лидеров общественного мнения к тому, чтобы они вели антироссийскую пропаганду, описывали положение в нашей стране только мрачными красками. Вероятно, теперь Париж и Берлин выделят видеохостингу какой-то новый крупный грант на усиление подобной деятельности, после чего YouTube расширит продвижение контента западных телеканалов в России», – полагает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.
«К примеру, видеохостингу может быть проплачена дополнительная реклама и ротация антироссийского контента. Мы же помним, как «разгонялись» украинские фейки в начале спецоперации – на это были выделены определенные средства. Похоже, что здесь будут аналогичные методы», – предположила она.
Планы властей Франции и Германии лишний раз доказывают, что Запад переходит от простого информационного вмешательства во внутренние дела нашей страны к новому этапу – к откровенной войне в медиапространстве, убеждена Федосова. «Раньше они действовали в основном через посредников, с помощью различных агентов – неправительственных организаций. Теперь же Запад раскрыл свое намерение собственноручно промывать мозги жителям России, с помощью «обучения медиаграмотности», – заметила она.
«Словом, YouTube приобрел статус одного из самых передовых орудий антироссийской пропаганды. Я уверена, что Роскомнадзор в ответ начнет, условно говоря, «демилитаризировать» и «денацифицировать» этот видеохостинг, действуя с помощью предупреждений, многомиллиардных взысканий, других рычагов. Но вообще дело идет к тому, что скоро в нашей стране YouTube вообще заблокируют. Роскомнадзор этого не хочет, но американский сервис сам, судя по всему, сознательно к этому движется», – считает собеседница.
Как сообщила во вторник газета ВЗГЛЯД, Германия и Франция призвали другие страны Евросоюза распространять выгодную Западу информацию внутри России с помощью кампаний, вести которые планируется внутри Рунета. Об этом стало известно из неофициального документа, подготовленного техническими экспертами из стран-членов ЕС для обсуждения за закрытыми дверями. Документ, который оказался в распоряжении агентства Bloomberg, носит название «Защита международного порядка в эпоху системного соперничества: отношения между ЕС и Россией». Его авторы предлагают ЕС изучать «творческие пути» для донесения такой информации до россиян.
План противодействия «внутренней пропаганде» может включать использование технических мер, говорится в документе. Еще одно предложение включает в себя финансирование курсов по медиаграмотности на русском языке, которые могли бы распространять видеоблогеры на YouTube, Facebook*, TikTok, Telegram-каналах и «ВКонтакте».
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