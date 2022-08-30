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30 августа, вторник | Последнее обновление — 22:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Газпром приостановил поставки газа французской Engie
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Власти Запорожья рассказали о планах миссии МАГАТЭ посетить ЗАЭС
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Программа миссии МАГАТЭ на АЭС в Энергодаре на подконтрольной России части Запорожской области рассчитана на один день, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.
«Программа визита рассчитана на один день. Они должны за один день посмотреть работу станции. Те элементы, которые они скажут, в процессе возможно посмотреть. Пока заявлено (цель миссии) – «ознакомиться с работой станции». Для нас это размытое понятие», – приводит слова Балицкого «Интерфакс».
Он уточнил, что, по плану, делегация заедет на подконтрольную РФ территорию через Васильевку недалеко от линии соприкосновения и сразу отправится в Энергодар. «Они должны к вечеру (того же дня) уже выехать, в светлое время суток», – сказал глава региона.
Балицкий предположил, что эксперты осмотрят два работающих реактора, хранилище отходов и систему охлаждения. Также планируется показать им результаты обстрелов со стороны Украины. «Мы готовы показать места прилетов. Готовы показать осколки, которые очень отличаются: советского образца, которыми стреляют «Грады», «Ураганы», и гаубица М777. Показать беспилотники, чьего они производства, где и как они упали», – сказал он.
Во вторник в Еврокомиссии сообщили, что Украина попросила у ЕС йодистый калий на случай катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и Евросоюз решил передать Киеву 5,5 млн таблеток для защиты от радиации. В тот же день вооруженные силы Украины (ВСУ) за два часа нанесли 17 артударов по территории Энергодара неподалеку от ЗАЭС.
Ранее во вторник делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из 14 человек, которая направляется на Запорожскую АЭС, прибыла в Киев. В Кремле подчеркивали, что Россия со своей стороны обеспечит полную безопасность делегации МАГАТЭ с учетом рисков, связанных с непрекращающимися украинскими обстрелами. Кроме того, Кремль заявлял, что военную напряженность на ЗАЭС может снизить давление на украинские власти.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе –находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и окрестные села. За последнюю неделю интенсивность обстрелов возросла на 70%.
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Штурман Ка-52 рассказал о провале неожиданного наступления ВСУ
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Штурман российского боевого вертолета Ка-52 рассказал, как ВС РФ подавили неожиданное наступление украинских войск. Соответствующий ролик, а также кадры боевой работы Ка-52 в рамках спецоперации на Украине опубликовало Минобороны.
«Когда было неожиданное наступление противника, мы получили задачу уничтожения опорного пункта. Начинаем прилетать туда – там завязался неожиданный бой. Наши не подкачали – мы группировкой подавили это наступление, несмотря на облучение (радиоэлектронное воздействие – прим. ВЗГЛЯД) и ракеты в сторону нас», – рассказал штурман, имя которого не раскрывается, передает РИА «Новости».
По словам штурмана, у экипажей Ка-52, задействованных в спецоперации, нет страха – избегать ударов противника им помогают приобретенные в боях и на учениях навыки.
«Страха нет, постоянно, когда летаем на задачи, бывает облучение. Конкретно выполняем боевую задачу, затем отворот – курс на площадку, страха уже как такового нету, идут профессиональные навыки и навыки, которым обучают в училище. В целом могу сказать, что работаем с самого раннего утра, при появлении задачи готовимся однозначно быстро. По вылетам – бывает от трех до пяти вылетов в день», – сказал штурман.
Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ отбили наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского, украинские подразделения понесли большие потери. В военном ведомстве добавили, что «потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих, очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась». Как уточнили в Минобороны, ВС России уничтожили 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбили два штурмовика Су-25.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Киев уничтожает резервы ВСУ под Херсоном.
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Стали известны подробности провала «контрнаступления» ВСУ под Херсоном
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«Командование ВС Украины больше заботит медийный эффект, нежели реальная обстановка на поле боя. Их цель – поднять флаг хоть над каким-то населенным пунктом», – сказал газете ВЗГЛЯД военный корреспондент Роман Сапоньков. Ранее ВСУ перешли в якобы наступление на херсонском направлении и с вечера воскресенья ведут обстрелы нескольких городов.
«Вчера началось ожидаемое и давно анонсируемое киевским режимом «контрнаступление» ВСУ. Но контрнаступлением это назвать сложно, поскольку наши войска на том участке не наступали с марта, фронт был статичен», – рассказал военный журналист Роман Сапоньков, находящийся в зоне боевых действий.
«Впервые за пять месяцев на этом участке была попытка полноценного наступления противника. ВСУ применили достаточно большие средства. На каждом из трех участков было введено до 20 танков и до двух батальонов пехоты. Основной удар наносился со стороны Великой Александровки и Давыдова Брода. Там ВСУ удалось навести понтонные переправы, через которые были переброшены большие силы пехоты и бронетехника», – отметил собеседник.
«Отвлекающие удары были нанесены со стороны Посад-Покровского и Киселевки – это николаевская трасса на Херсон, а также со стороны Нововоронцовки – этот населенный пункт расположен на трассе между Кривым Рогом и Новой Каховкой. Наступление везде было отбито», – добавил он.
«Со стороны главного удара ВСУ, то есть в районе Давыдова Брода, союзные силы ЛНР и ДНР отошли с позиций, оставив две деревни: Андреевка и Сухой Ставок. Деревни были заняты ВСУ и к ним было переброшено подкрепление в целях развить наступление и расширить прорыв, однако этого им сделать не удалось», – продолжил собеседник.
«В ответ на это со стороны российского командования были переброшены подразделения Воздушно-десантных войск со своей артиллерией, а также развернуты дополнительные артиллерийские части. И по состоянию на вчерашний вечер, у противника больше не было успеха на этом направлении. Вооруженные силы Украины вчера прошли несколько километров и больше развивать успех им было некуда. Сегодняшний день покажет, что будет происходить на этом направлении», – уверен журналист.
«Вместе с тем у российской армии там достаточно сил, поэтому продвижение противника маловероятно. Кроме того, соотношение нашего артиллерийского огня против украинского – кратное. На один снаряд ВСУ мы отвечаем двумя, тремя или пятью, при таком разрыве в артиллерийской мощи противник не сможет далеко продвинуться», – добавил он.
«Поэтому у украинского командования есть надежда, скорее, на медийный успех. Главная цель сейчас – это поднять флаг над относительно крупным населенным пунктом, например, над Давыдовым Бродом. Это будет иметь сильный медийный эффект среди украинского общества», – отметил Сапоньков.
Комментируя обстановку в самом Херсоне и в Новой Каховке, собеседник обратил внимание на интенсивность обстрелов со стороны ВСУ. «Ведутся обстрелы высокоточными ракетами, удары наносятся в первую очередь по мостам и прилегающей инфраструктуре, чтобы отрезать города по эту сторону Днепра от снабжения», – сказал он.
«Порядка 50–60% ракет сбивает российская система ПВО. Ни один из обстрелов не смог разрушить опоры или пролеты моста. Обычно запускают по мосту пакет из 12–18 ракет и только 4–6 ракет попадают по мосту, нанося повреждения дорожной части», – рассказал собеседник.
«Единственное, чего добились войска противника, так это того, что мосты перестали постоянно чинить. Изначально обстрелы велись только ночью, а днем мосты чинились и поддерживались в эксплуатационной готовности. Однако когда после дневных ударов погибли местные рабочие, которые ремонтировали мост, после этого его перестали чинить, чтобы не подвергать людей риску и опасности», – отметил журналист.
«Вместе с тем, безусловно, переправы через Днепр есть и продолжают свою работу – сейчас у нас наведены понтонные мосты и паромные переправы. Техника движется, осуществляется снабжение нашей группировки. Надо понимать, что ударами по мостам были ущемлены потребности в первую очередь мирного населения. Нарушилась логистика и увеличились сроки подвоза гуманитарной помощи и продуктов», – добавил он.
Собеседник также подчеркнул, что в целом ситуация в Херсоне спокойная. «Вместе с тем «наступлению» ВСУ предшествовала мощнейшая медийная подготовка. Они обещали сначала разнести мосты, затем отключить свет и после этого наступать. С мостами не получилось, но удары есть, электричество действительно начало поступать с перебоями, и люди испугались возвращения Украины», – рассказал он.
«Население очень внимательно следит за сводками с фронтов, поэтому мы надеемся, что сегодня-завтра наши Вооруженные силы смогут обнадежить местное население. Есть все основания быть уверенными в том, что морально-психологический настрой местных жителей будет становиться позитивнее», – заключил Сапоньков.
Напомним, во вторник вооруженные силы Украины продолжили обстрел Херсонской области. Сообщается, что в Херсоне прогремело не менее восьми взрывов. Предположительно, работает российская система противовоздушной обороны (ПВО). Ранее замглавы администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе выстроено несколько защитных рубежей на случай попыток вторжения украинских сил.
Чиновник сообщил, что регион «полностью находится под охраной профессиональных военных из Министерства обороны» России. Комментируя заявления Киева о контрнаступлении, он заверил, что области «ничего не угрожает», передает РИА «Новости».
Напомним, широко разрекламированное Киевом контрнаступление на Херсон обернулось для вооруженных сил Украины потерей сотен убитых солдат, десятков уничтоженных танков и нескольких самолетов.
Еще в начале СВО Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота изымают, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Кроме того, в регионах выдают российские свидетельства о рождении.
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При разгроме наступления ВСУ за сутки уничтожено 48 танков, 46 БМП и более 1200 украинских военнослужащих
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В результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих.
При отражении наступления противника российскими войсками разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Сложили оружие и сдались в плен пять военнослужащих данной бригады», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Вооруженные силы РФ продолжают специальную военную операцию на Украине.
Ударами высокоточного оружия наземного базирования в районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области поражены: пункт временной дислокации и склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ. Уничтожено более двухсот боевиков, в том числе около 40 иностранных наемников, более 20 единиц бронетехники и большое количество артиллерийских снарядов.
В районе Константиновки Донецкой народной республики (ДНР) нанесены сосредоточенные огневые удары по пункту временной дислокации наемников из формирования «Иностранный легион», а также командному пункту националистического формирования «Кракен». В результате ударов уничтожено более ста боевиков, а также семь единиц военной техники», – отметил Конашенков.
«В городе Кривой Рог Днепропетровской области высокоточным оружием ВКС России уничтожены производственные цеха завода «Интервзрывпром», на которых производились взрывчатые вещества и другая продукция для украинских войск.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены пять пунктов управления, в том числе 108-й и 65-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Водяное ДНР и Веселянка Запорожской области, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районе Николаева, националистического формирования в городе Харькове, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 142 районах», – отчитались в Минобороны.
«Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Сарны Ровненской области, Кривой Рог Днепропетровской области и Вернополье Харьковской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Красное Знамя Николаевской области сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Также сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Валерьяновка ДНР, Чубаревка Запорожской области, Капитоловка, Изюм и Красное Харьковской области. Кроме того, в районах города Херсона, Новой Каховки Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты «Точка-У», а также 53 снаряда реактивных систем залпового огня. В том числе: 44 – «HIMARS», пять – «Ольха» и четыре – «Ураган», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 278 самолетов, 148 вертолетов, 1837 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4539 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3357 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5136 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВКС России за сутки сбили два украинских Су-25.
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Эксперт оценил тактику наступления ВСУ под Херсоном и в ДНР
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«Нет никакого сомнения в том, что новой тактике ВСУ обучили западные инструкторы. Таким образом они пытаются заставить наши войска разрываться между трех огней», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее ВСУ осуществили схожие тактические маневры под Херсоном и в ДНР, используя на каждом из участков по 20 танков и до нескольких батальонов пехоты для прорыва линии обороны союзных армий.
«Это один из видов тактики батальонных тактических групп, которые готовились для прорыва линии боевого соприкосновения. Привлекаемые танки выполняют роль огневой поддержки. И в случае удачного стечения обстоятельств могут выступать как техника прорыва. Там помимо танков есть еще бронетранспортеры, а также небольшая поддержка РСЗО», – рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.
По словам собеседника, налицо «западные стандарты ведения боя». «Этой тактике ВСУ обучили западные инструкторы, в этом нет сомнений. Если бы они действовали по советской модели, то привлекали бы значительно больше сил бронетехники – примерно по 40 единиц на один батальон», – заверил он.
«Согласно задумке ВСУ, надо создать такую ситуацию, в которой нашим войскам пришлось бы разрываться между трех огней. Тогда, вероятно, мы могли бы дать слабину по одному из направлений, а ВСУ развили бы тактический успех. Но все это выглядит несерьезным, когда дело доходит до реализации», – сказал эксперт.
«Говорить об успехах ВСУ в попытке захватить какой-то город не приходится. Это своего рода иллюзия серьезного контрнаступления. Но «серьезное» делается с участием больших сил. Я думаю, что анонсированное Зеленским наступление в результате может случиться на другом направлении», – отметил собеседник.
«Также не стоит забывать о том, что в рамках спецоперации у нас активно работает авиация. Так что действия отдельных батальонов, между которыми расстояние в несколько десятков километров, нельзя назвать успешной тактикой», – заключил Леонков.
Во вторник стало известно о том, что в результате разгрома украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери. В частности, за сутки силами ВС России были уничтожены 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих.
При этом действия ВСУ под Херсоном с точки зрения тактики совпали с действиями украинской армии под селом Кодемы в ДНР. Если в первом случае на каждом из трех участков фронта ВСУ ввели до 20 танков и до двух батальонов пехоты, то во втором случае атака производилась 20 танками и 30 боевиками. При этом и под Херсоном, и под селом Кодемы ВСУ использовали отвлекающие и второстепенные удары. Но в обоих случаях ВС РФ удалось разбить планы противника.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В Херсоне уничтожили группу неизвестных людей с оружием
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Группу неизвестных людей с оружием уничтожили в Херсоне, ситуация находится под контролем, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Малочисленная группа неизвестных людей с оружием оказала сопротивление и была уничтожена в предместье города», – сказал РИА «Новости» Стремоусов.
По его словам, ситуация в городе находится под контролем.
«Никакого прорыва обороны области не было. Это может быть группа местных «сумасшедших», которые еще не сдали оружие и, услышав новости о фейковом наступлении украинских войск, могла попытаться оказать сопротивление. Наступления никакого с украинской стороны нет. Все закончилось, не начавшись», – сказал Стремоусов.
«На фоне заявлений ВСУ о начале успешного контрнаступления на херсонском направлении группа вооруженных лиц из числа местных жителей пыталась оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов в Таврическом микрорайоне города Херсона. Один из преступников ликвидирован. В настоящий момент правоохранители продолжают оперативно-боевые мероприятия на месте происшествия», – сообщил представитель правоохранительных органов Херсонской области.
Ранее дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что попытки наступления украинских сил на южном направлении совпали по времени со встречей министров обороны Евросоюза в Праге, на которой о боевых действиях и запросах Киева по новым вооружениям отчитается министр обороны Украины Алексей Резников.
Напомним, в понедельник в Минобороны России сообщили, что украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях, в результате подразделения ВСУ понесли большие потери.
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СВУ и американское оружие нашли на месте ликвидации члена вооруженной группы в Херсоне
Правоохранители обнаружили самодельные взрывные устройства (СВУ), арсенал оружия, в том числе американского производства, а также боеприпасы к нему в доме в Херсоне, где во вторник ликвидировали члена вооруженной группы.
У членов вооруженной группы обнаружили автомат Калашникова, три пистолета, два гранатомета американского производства, снаряжение с натовской маркировкой, боеприпасы, гранаты, коробку с петардами и металлическими шариками, которые могут использоваться в качестве поражающих элементов при изготовлении взрывного устройства, передает ТАСС.
«Информацию о том, что в этом доме скрывались вооруженные люди, нам сообщили местные жители», – сказал представитель правоохранительных органов на месте проведения следственных действий.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что группу неизвестных людей с оружием уничтожили в Херсоне, ситуация находится под контролем.
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Зеленский выставил Западу счет на восстановление Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к «Движению предприятий Франции» (MEDEF) заявил, что для восстановления Украины понадобится «приблизительно» 600–800 млрд долларов. По его словам, точная сумма будет известна после прекращения боевых действий.
«600–800 миллиардов – это то, что говорили в Лугано (Швейцария). Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 5.ua.
При этом он отметил, сегодня сложно сказать точную сумму, поскольку боевые действия не закончилась, и неизвестно, сколько точно нужно будет денег. Он отметил, что нужно сосредоточиться на «скорых вещах – на восстановлении определенной инфраструктуры, в том числе образовательной, портовой, транспортной и жилой».
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал 750 млрд долларов на восстановление страны. При этом позднее потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации киевские экономисты оценили в сумму, в несколько раз меньшую названной главой правительства.
На Украине также заявляли о трате годового бюджета Минобороны за месяц.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что может произойти, если Запад откажется в будущем финансировать Украину.
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Физик-ядерщик рассказал о последствиях крупнокалиберного попадания в ЗАЭС
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При аварии на Запорожской АЭС может выйти в окружающую среду сравнимое с Чернобыльской аварией количество радиоактивных веществ, особенно если причиной станет силовое воздействие и разрушение реакторной установки в результате обстрела, заявил газете ВЗГЛЯД инженер-физик, член программы безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский, комментируя попадание снаряда в крышу одного из зданий ЗАЭС.
Украинские войска утром во вторник обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции крупнокалиберной артиллерией. В крышу одного из зданий ЗАЭС попал снаряд. В администрации Энергодара уточнили, что в этой постройке хранится топливо для реакторов.
«Запорожская АЭС очень похожа на Ростовскую, и большинство зданий однотипны. Это старый советский проект ВВЭР-1000. Единственное отличие в том, что на Ростовской четыре энергоблока, а на Запорожской – шесть, и там же находится открытое хранилище отработанного ядерного топлива, которого нет на Ростовской станции», – говорит Ожаровский.
Он рассказывает, что защитные оболочки самих реакторов могут выдержать обстрелы из стрелкового оружия и мелкокалиберной артиллерии. Однако они могут быть повреждены при попадании снарядов калибра свыше 150 миллиметров. Остальные сооружения, в которых нет реакторов, вообще не защищены ни от каких обстрелов – они построены по аналогии с обычными неядерными цехами.
«В связи с этим артиллерийские обстрелы крайне опасны как для реакторных зданий, так и для вспомогательных сооружений, в том числе для площадки открытого хранения отработавшего ядерного топлива и для мест размещения других радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. И хочется надеяться, что приезд миссии МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) вразумит конфликтующие стороны и обстрелы прекратятся», – подчеркивает физик-ядерщик.
Наиболее опасный сценарий, который может произойти в результате обстрела ЗАЭС, продолжает собеседник, состоится при попадании крупнокалиберного снаряда в здание реактора, который будет находиться в рабочем состоянии – в состоянии выработки электроэнергии. Так в случае повреждения первого контура корпуса реактора, что вполне реально, поскольку здания не являются бункерами и не рассчитаны на то, чтобы их обстреливали, будет разлет радионуклидов на сотни километров. При этом в документах Ростовской АЭС есть информация о том, что при наихудшем сценарии разлет радионуклидов также возможен на сотни километров (около 160–180 км).
Эксперт предлагает обратить внимание на австрийскую модель FlexRISK, демонстрирующую последствия аварий на ядерных объектах, которая изначально нацелена на то, чтобы привлечь внимание к проблеме и опасности от использования таких источников энергии. При этом в данных картах учитываются лишь аварии энергоблоков ВВЭР-1000 по внутренним причинам. То, что может произойти в реальности от попадания снаряда, вероятно, способно превзойти даже прогнозы австрийских ученых.
На карте, опубликованной Минобороны РФ, виден результат радиационной аварии: концентрации цезия 137 на почве, поясняет специалист. Тем не менее есть множество и других радионуклидов, которые тоже очень опасны, однако их сложнее измерять, и для них требуются другие расчеты.
«Австрийцы подтвердили очевидное: все зависит от погодных условий в момент катастрофы. Грубо говоря, важно направление ветра. Так, все может долететь до Курской и Воронежской областей России, пересечь Украину и долететь до Молдовы и Белоруссии. Также может пересечь Черное море и долететь до Турции. «Долететь» – означает, что выпадения цезия могут быть столь значительны, чтобы создать проблемы для сельского хозяйства. А на пару сотен километров (Воронежская и Курская области) могут оказаться внутри зон загрязнения участки, в которых потребуется по действующим нормативам отселение населения», – предупреждает Ожаровский.
Он отмечает, что при попадании снаряда по работающему реактору ЗАЭС не исключено повторение истории с аварией на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году. Напомним, что тогда разрушение несло взрывной характер, реактор был полностью разрушен, а в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ. Данная авария расценивается как крупнейшая за всю историю атомной энергетики, причем как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших, так и по экономическому ущербу.
«Естественно, там другой реактор, но нам же интересны последствия: сколько радионуклидов вышло в окружающую среду. И, к сожалению, при авариях на реакторах ВВЭР-1000 может выйти в окружающую среду сравнимое с Чернобыльской аварией количество радиоактивных веществ, особенно если причиной станет силовое воздействие и разрушение реакторной установки в результате обстрела», – заключил физик-ядерщик.
Ранее представитель военного командования США предположил, что украинские военные «вели огонь» в окрестностях Запорожской АЭС.
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Херсонская область сообщила о защитных рубежах
В Херсонской области выстроено несколько защитных рубежей на случай попыток украинских сил вторгнуться в регион, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил, что регион «полностью находится под охраной профессиональных военных из Министерства обороны» России. Комментируя заявления Киева о контрнаступлении, он заверил, что области «ничего не угрожает», передает РИА «Новости».
Напомним, широко разрекламированное Киевом контрнаступление на Херсон обернулось для вооруженных сил Украины потерей сотен убитых солдат, десятков уничтоженных танков и нескольких самолетов.
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Боррель назвал ситуацию на Украине «очень плохой»
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Ситуация в зоне боевых действий на Украине остается очень плохой, страна нуждается в новой помощи, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны Евросоюза в Прагу.
«Ситуация остается очень плохой. Украине нужна наша помощь, и мы продолжим ее предоставлять в виде военных средств, министры также обсудят идею создания высокопоставленной миссии для подготовки украинской армии», – приводит его слова ТАСС.
Боррель уточнил, что встреча носит неформальный характер, поэтому окончательных решений на ней принято не будет, но он надеется на предварительный консенсус по помощи и миссии.
Кроме того, Боррель сообщил, что главы минобороны стран союза обсудят на неформальной встрече в Праге тренировочную миссию высокого уровня для украинских военных. Он добавил, что инициатива создания данной миссии «высокого уровня» была принята еще до обострения конфликта на Украине в феврале этого года.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое суперсовременное оружие, включая средства ПВО, радары и БПЛА.
Напомним, Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются.
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Актер Краско призвал Галкина вернуться в Россию вслед за Пугачевой
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Юмористу Максиму Галкину нужно вернуться в Россию, поскольку никто из отечественных знаменитостей не способен заменить его в эфире, он обладает редким талантом и недюжинным интеллектом, заявил актер Иван Краско.
Он отметил, что предполагал скорое возвращение Пугачевой в Россию и обрадовался ее приезду, хотя он поддержал бы любой выбор артистки. При этом он ждет, когда вернется Галкин, поскольку не только он сам, но и «вся страна» будет скучать без передач с участием юмориста, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Prozvezd.info.
Краско считает, что Галкин обладает редким даром, который заключается в его способности работать в любом жанре, и привел в пример его участие в программах «Лучше всех» и «Точь-в-точь», подчеркнув, что он везде становится лучшим. Как заметил актер, он перестал смотреть программу «Сегодня вечером», когда ее перестал вести Галкин.
Кроме того, Краско считает, что юморист обладает «недюжинным интеллектом». Актер убежден, что «художников» уровня Галкина и Пугачевой, способных слышать свое время и олицетворяющих свою эпоху, никак нельзя терять. А те, кто сочиняет «разные скабрезности» про них, то, по мнению Краско, просто им завидуют.
Ранее вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачева рассказала, что у нее закончился отпуск, во время которого она проходила лечение и отдыхала.
Напомним, Пугачева и ее семья уезжали в Израиль. В субботу было опубликовано видео встречи с Пугачевой в Москве. Там она открывает дверь машины ногой и отвечает дизайнеру Игорю Гуляеву: «А я уже давно, я просто не могла никак собраться».
Позже Пугачева заявила, что вернулась в Россию, чтобы «навести порядок» в головах. Правда, вернулась певица без мужа Максима Галкина.
После отъезда из России в Израиль Галкин публиковал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет. Затем Галкин жаловался, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», и отметил, что у него «все хорошо».
Газета ВЗГЛЯД писала, как спецоперация на Украине перекроит российский шоу-бизнес.
В Херсоне прогремели пять взрывов
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В Херсоне утром вторника, 30 августа, прогремели не менее пяти взрывов. Предположительно, работает российская система противовоздушной обороны (ПВО).
Чуть позднее ТАСС уточнил, что российские силы ПВО, предположительно, запустили не менее восьми ракет в небо над Херсоном. В небе видны следы от ракет систем ПВО, слышны звуки взрывов.
Утром вторника в Херсоне, в районе микрорайона Таврического, была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа (ДРГ).
В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота изымают, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Кроме того, в регионах выдают российские свидетельства о рождении.
Союзные войска отбили попытку прорыва 20 танков ВСУ в районе села Кодемы в ДНР
Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва в районе села Кодемы Донецкой народной республики (ДНР), она отбита союзными силами, сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«В районе Кодемы противник предпринял попытку контрнаступления, она была успешно отбита, было уничтожено 20 танков и 30 боевиков», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ отбили наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского. В военном ведомстве сообщили, что «потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих, очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась». Как уточнили в Минобороны, ВС России уничтожили 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбили два штурмовика Су-25.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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ВСУ выставили против России деревянные HIMARS
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Украинские военные строят деревянные копии реактивных систем залпового огня HIMARS в попытке «ввести в заблуждение российские силы», сообщила The Washington Post.
Газета ссылается на неназванные источники и фотографии реплик американских РСЗО. Якобы деревянные копии HIMARS строят для того, чтобы спасти настоящие установки, передает РИА «Новости».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что поступает информация о готовности США поставить Киеву оружие с дальностью стрельбы 300 километров, если это произойдет, придется отодвигать украинские войска на это расстояние от городов и районов республики.
США передали Украине около двух десятков установок HIMARS вместе с управляемыми ракетами дальностью до 80 километров. США считают, что украинским военным достаточно ракет средней дальности для РСЗО HIMARS, ракеты ATACMS намного большей дальности им не требуются.
Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении пусковых установок и складов с ракетами к HIMARS.
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Украина попросила у ЕС йодистый калий на случай катастрофы на ЗАЭС
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Европейский союз передаст Украине 5,5 млн таблеток йодида калия для защиты людей при повышении уровня радиации вокруг Запорожской АЭС.
По информации Еврокомиссии, ЕС получил 26 августа запрос от правительства Украины на поставку таблеток йодида калия. В ЕК утверждают, что таблетки будут использоваться в некоторых случаях, чтобы избежать вдыхания или проглатывания радиоактивного йода, поглощаемого щитовидной железой, передает ФАН.
В ответ на запрос украинской стороны Европейский координационный центр реагирования отправил 5,5 млн таблеток йодида калия общей стоимостью 500 тыс. евро через механизм гражданской защиты ЕС для Украины.
«Ни одна атомная электростанция никогда не должна использоваться в качестве театра военных действий. Недопустимо, чтобы жизни гражданских лиц подвергались опасности. Все военные действия вокруг Запорожской АЭС должны быть немедленно прекращены», – заявил европейский комиссар по кризисному регулированию Янез Ленарчич.
Ранее в Молдавии и Румынии начали рассказывать гражданам о мерах, необходимых в случаях радиоактивного заражения, если на Украине произойдет авария.
Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из 14 человек, которая направляется на Запорожскую АЭС, прибыла в Киев.
В Кремле подчеркивали, что Россия со своей стороны обеспечит полную безопасность делегации МАГАТЭ с учетом рисков, связанных с непрекращающимися украинскими обстрелами. Кроме того, Кремль заявлял, что военную напряженность на Запорожской атомной электростанции может снизить давление на украинские власти.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе –находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и окрестные села. За последнюю неделю интенсивность обстрелов возросла на 70%.
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