США связали возобновление переговоров по СНВ-3 с ситуацией вокруг Украины

США не ставят конкретных сроков возобновления переговоров с Россией о соглашении на смену СНВ-3, но увязывают их с ситуацией вокруг Украины, заявила заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс.

«Конкретных сроков мы не ставим, когда это произойдет», – сказала Дженкинс на пресс-конференции в ответ на вопрос РИА «Новости».



Она отметила, что США готовы вернуться к переговорам, как только Россия «проявит добрую волю» в контексте ситуации вокруг Украины. «Это параметр, который мы рассматриваем на данный момент», – сказала она.



По словам Дженкинс, США надеются на заключение нового договора на смену СНВ-3. «Мы хотим вернуться за стол переговоров и продолжить диалог с Россией», – сказала она.



Также заместитель госсекретаря США рассказала, что Вашингтон беспокоит взаимодействие России и Китая в ядерной сфере. «Мы следим за дискуссиями России в сфере ядерной энергетики по всему миру и в Африке. Следим за интересом Китая в атомной энергетике. Мы всегда были несколько обеспокоены по поводу некоторых сфер этой деятельности», – сказала Дженкинс.



По ее словам, США выступают за то, чтобы сфера ядерной энергетики следовала принципами нераспространения, безопасности.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности.

Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?» По его словам, «мир стал другим».

В феврале Москва выражала готовность рассмотреть возможность распространения механизмов контроля на стратегические системы, но строго на основе взаимности с США. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что односторонние уступки в рамках диалога невозможны. В мае МИД сообщил, что российская и американская стороны все еще рассматривают возможность возобновления инспекций по контролю за выполнением СНВ-3.