США связали возобновление переговоров по СНВ-3 с ситуацией вокруг Украины

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3 августа, среда | Последнее обновление — 23:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ООН: Россия больше всех приняла украинских беженцев
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Если раньше отступления Китая под американским давлением можно было объяснить словами «Пекин стремится не вступать в конфронтацию из-за малозначительных проблем и вместо этого собирается с силами», то с тайваньским вопросом это не работает.
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Несмотря на все свое могущество, Пекин пока морально не готов к тому, чтобы пожертвовать миром во имя соблюдения справедливого к себе отношения.
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Варшава постоянно требовала прекратить поставки энергоносителей из России в ЕС. Но когда это произошло, главной жертвой стали простые поляки.
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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США связали возобновление переговоров по СНВ-3 с ситуацией вокруг Украины
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США не ставят конкретных сроков возобновления переговоров с Россией о соглашении на смену СНВ-3, но увязывают их с ситуацией вокруг Украины, заявила заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс.
«Конкретных сроков мы не ставим, когда это произойдет», – сказала Дженкинс на пресс-конференции в ответ на вопрос РИА «Новости».
Она отметила, что США готовы вернуться к переговорам, как только Россия «проявит добрую волю» в контексте ситуации вокруг Украины. «Это параметр, который мы рассматриваем на данный момент», – сказала она.
По словам Дженкинс, США надеются на заключение нового договора на смену СНВ-3. «Мы хотим вернуться за стол переговоров и продолжить диалог с Россией», – сказала она.
Также заместитель госсекретаря США рассказала, что Вашингтон беспокоит взаимодействие России и Китая в ядерной сфере. «Мы следим за дискуссиями России в сфере ядерной энергетики по всему миру и в Африке. Следим за интересом Китая в атомной энергетике. Мы всегда были несколько обеспокоены по поводу некоторых сфер этой деятельности», – сказала Дженкинс.
По ее словам, США выступают за то, чтобы сфера ядерной энергетики следовала принципами нераспространения, безопасности.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности.
Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?» По его словам, «мир стал другим».
В феврале Москва выражала готовность рассмотреть возможность распространения механизмов контроля на стратегические системы, но строго на основе взаимности с США. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что односторонние уступки в рамках диалога невозможны. В мае МИД сообщил, что российская и американская стороны все еще рассматривают возможность возобновления инспекций по контролю за выполнением СНВ-3.
МИД заявил о хамстве США в ООН
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Соединенные Штаты, по-хамски не выдав визы многим членам делегации России для участия в переговорах по информбезопасности в ООН, показали себя ненадежным партнером, сообщил замглавы МИД Олег Сыромолотов.
«В попытке отсечь нас от переговоров США по-хамски, нагло отказали в визах многим членам российской делегации и ее главе – специальному представителю президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрею Крутских», – передает РИА «Новости» его слова относительно состоявшейся третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Сыромолотов подчеркнул, что «тем самым Вашингтон вновь показал себя крайне ненадежным партнером в деле выполнения международных обязательств».
Ранее замглавы МИД сообщали, что США вместе с союзниками применяют информационные технологии в наступательных целях и «признаются» в создании «IT-армии Украины» для атаки на российские инфраструктуры.
До этого Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны.
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Лавров провел параллели между действиями США на Тайване и Украине
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Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином заявил, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань отражает ту же ситуацию, что и поведение США на Украине.
Министр отметил, что не может утверждать, что двигало Соединенными Штатами, но, по его словам, эта ситуация отражает «ту же самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации», пишет РИА «Новости».
Ранее в статье китайской государственной газеты Global Times сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» она подрывает мир в Тайваньском проливе. В материале отмечено, что прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.
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В МИД Китая заявили, что ядерный конфликт не является неизбежным
Ядерный конфликт не является неизбежным, несмотря на напряженность в мире, заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.
«Потому что все постоянные члены Совета безопасности привержены известной формуле о том, что ядерная война не может быть выиграна, и не должна быть развязана», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Цонг, сказанные на полях обзорной конференции по ДНЯО в ООН.
Политик добавил, что приверженность этой формуле ранее выразил и президент России Владимир Путин в послании к участникам конференции.
Также Цонг добавил, что Пекин рассчитывает на реализацию заявления президента США Джо Байдена о возможности продолжить переговоры с Россией о новом СНВ.
«Хороший знак, что Байден выпустил заявление о готовности работать с Россией по этому вопросу. Мы надеемся, что это материализуется», – сказал Цонг.
Он подчеркнул, что Китай надеется на возобновление диалога США и России по сокращению арсеналов.
«Мы призываем США и Россию продолжить диалог о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов», – добавил Цонг.
Ранее в министерстве иностранных дел Китая заявили, что страна не соревнуется с другими государствами в объемах ядерного оружия и привержена принципу не применять его первым.
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США призвали Россию принять «серьезное» предложение по поводу заключенных
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США сделали России серьезное предложение об обмене заключенными и призывают Москву принять его, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«Мы сделали серьезное предложение... и призываем русских его принять, потому что сделали его со всей искренностью», – сказал Кирби, передает РИА «Новости».
Ранее в Белом доме заявили, что российская сторона ответила «контрпредложением», которое американцам серьезным не показалось.
По данным местных СМИ, за Бриттни Грайнер и Пола Уилана американцы готовы отдать Виктора Бута, однако российская сторона якобы затребовала еще одного соотечественника.
Напомним, американские СМИ сообщили, что Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США в декабре. Он является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин в суде США заявил о невиновности.
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В МИД предупредили о последствиях гибридной войны против Москвы
Развязанная против России гибридная военная кампания может обернуться конфликтом между ядерными державами, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий.
«Против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому конфликту между ядерными державами», – заявил Вишневецкий на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН, передает РИА «Новости».
По словам представителя МИД России, обстановка в области стратегической стабильности ухудшается, а вредоносная активность НАТО вызвала кризис в Европе.
Ранее сообщалось, что американские сенаторы могут в среду проголосовать за присоединение к НАТО Швеции и Финляндии.
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США пообещали поддержку Тайваню
Вашингтон не откажется от присутствия своего флота и авиации в западной части Тихого океана и продолжит поддерживать Тайвань, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«Мы продолжим поддерживать Тайвань, защищать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион и стремиться к сохранению коммуникаций с Пекином», – заявил он на брифинге в Белом доме, передает РИА «Новости».
По словам Кирби, США продолжат поддерживать мир и стабильность по обеим сторонам (Тайваньского) пролива.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
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Захарова: Визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят партнеров
Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды, заявила спикер МИД Мария Захарова.
«На самом деле то, что было сделано за эти сутки, – а на самом деле вот эта драма вокруг Пелоси развивалась несколько дней, я думаю, просто стало для всех очевидным – Соединенные Штаты Америки ни в грош не ставят никого из своих партнеров, будь то ближайшие союзники, стратегические союзники, будь то партнеры, будь то страны, с которыми развиваются отношения в различных направлениях, им все равно», – передает радио Sputnik ее слова.
Захарова добавила, что такой шаг со стороны США был сделан «ради сиюминутной выгоды, ради моментальной конъюнктуры, ради пресловутого пиара внутреннего и внешнего они готовы жертвовать всем, в том числе и остатками собственного реноме».
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
Кроме того, по мнению представителя МИД, визит Пелоси – «дикая акция».
«Если что-то еще оставалось хотя бы из разряда «интересов США», в частности, в азиатском регионе, то вчера это было уничтожено. Для чего сейчас потребовалась эта дикая акция? Этого требует политическая конъюнктура», – добавила она.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
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Китай назвал ответственного за ситуацию вокруг Тайваня
Визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань повлечет «сильные ответные меры» со стороны Китая в адрес США, ответственность за ситуацию лежит на Вашингтоне, заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.
«Неизбежно это приведет к серьезным последствиям. Мы думаем, что США должны принять на себя ответственность за любое развитие ситуации», – передает РИА «Новости» слова Цонг, сказанные на полях обзорной конференции по ДНЯО.
Он назвал произошедшее «плохим инцидентом». Отметив, что тайваньский вопрос для Китая представляет жизненно важный интерес, так как затрагивает целостность и суверенитет страны.
«Тот факт, что Пелоси пролезла в Тайвань, – это новый пример попрания территориальной целостности и суверенитета Китая», – подчеркнул он.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
После этого послу США в Китае был выражен протест из-за визита Пелоси на Тайвань.
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США разместили ударную группировку в районе Южно-Китайского моря
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Тихоокеанское командование США сообщило о размещении военных судов, в том числе авианосца «Рональд Рейган», в районе Южно-Китайского моря на фоне визита на остров Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
«Я могу подтвердить, что ударная группа «Рональд Рейган», в том числе авианосец «Рональд Рейган» (CVN 76), эсминцы USS Higgins (DDG 76), USS Antietam (CG54), USS Chancellorsville (CG 62) проводят рутинное патрулирование в Южно-Китайском море и Филиппинском море», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ранее сообщалось, что Вашингтон не откажется от присутствия своего флота и авиации в западной части Тихого океана и продолжит поддерживать Тайвань.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
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Глава МИД КНР заявил о неизбежном воссоединении Китая с Тайванем
Полное воссоединение Китая с Тайванем является исторической неизбежностью, следует из заявления главы МИД КНР Вана И, опубликованном в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
«Осуществление полного национального воссоединения является общей тенденцией и исторической неизбежностью», – говорится в заявлении, текст которого приводит официальный сайт МИД КНР, передает РИА «Новости».
Ван И отметил, что США не должны мечтать о том, чтобы помешать «воспрепятствовать великому делу воссоединения Китая».
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
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Американская ETS частично восстановит россиянам доступ к экзаменам TOEFL
Компания ETS сообщила, что с четверга снова разрешит гражданам России сдавать экзамены TOEFL на знание английского языка в дистанционном режиме или за пределами родной страны.
«Начиная с 4 августа ETS уточняет свою политику от марта 2022 года и теперь разрешит экзаменуемым в России регистрироваться на тесты TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашние тесты GRE», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Те, кто хочет сдавать экзамен очно, могут сделать это из другой страны.
В компании дали понять, что не несут ответственности за любые финансовые или логистические ограничения, с которыми могут столкнуться россияне.
Ранее сообщалось, что компания ETS, которая проводит экзамены по английскому языку TOEFL, запретила гражданам России регистрацию на экзамен и просмотр результатов.
Позже ETS подтвердила, что уже неделю отказывает гражданам России в возможности сдавать экзамены TOEFL.
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Китай приостановил экспорт песка на Тайвань
Власти Китая 2 августа приняли решение со среды приостановить экспорт песка на Тайвань на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США.
Об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на министерство коммерции Китая, передает РИА «Новости».
Причины временного прекращения вывоза песка на Тайвань не указаны.
Природный песок используется в производстве бетона, при строительстве дорог, возведении зданий и инфраструктурных объектов, а также для изготовления стекла.
Также Китай с 3 августа приостанавливает импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня, сообщает таможня КНР, передает ТАСС.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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Малькевич: «Википедия» все больше напоминает утопию Оруэлла «1984»
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«Подмена понятий и редактирование исторических событий – вот что сейчас происходит с «Википедией». А ведь наши граждане привыкли использовать этот ресурс в качестве основного для получения важнейшей информации», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, комментируя степень достоверности онлайн-энциклопедии, которая не соблюдает российские законы.
«Приоритетность в выдаче и структурированность информации делают «Википедию» очень удобной. Но на деле мы видим, что свобода слова в Сети – вещь относительная и доступна лишь избранным. И то, что некоторые статьи могут править только американские авторы, лишнее тому подтверждение. «Свободная» ли эта энциклопедия?», – задается вопросом руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич.
«Подмена понятий и редактирование истории – вот что сейчас на деле происходит с «Википедией», которой мы привыкли доверять. Все это больше напоминает утопию Оруэлла «1984». И, как мне кажется, в условиях информационно войны против России стоит прекратить получать информацию из прозападной площадки. Для более четкого понимания реалий надо бы посмотреть, что пишут на других интернет-ресурсах», – сказал собеседник.
Эксперт также отметил, что онлайн-энциклопедия систематически нарушает российское законодательство. «Компания до сих пор не выполнила требование закона «о приземлении». Это говорит о неготовности ресурса идти на диалог с государством. Более того, тем самым они игнорируют соблюдение интересов русскоязычных пользователей», – пояснил он.
«На словах США очень беспокоятся о свободе и либеральных ценностях в других государствах, создают различные каналы получения якобы достоверной информации, спонсируют VPN-сервисы. Но когда речь заходит об интересах американских пользователей, выясняется, что эти инструменты не очень-то и безопасны. Внутри США Вашингтон действует иначе в этих вопросах», – заключил Малькевич.
Напомним, в июле Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать интернет-пользователей о нарушении законодательства сервисом «Википедия», основателем которой является американская некоммерческая организация Wikimedia Foundation, Inc.
«В связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства», – говорится в Тelegram-канале ведомства.
Отмечается, что принятые меры в отношении интернет-компании будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства.
Ранее московский суд оштрафовал организацию Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за неудаление из «Википедии» нескольких статей. Отмечается, что две ссылки, удаления которых требуют российские власти, касаются изготовления пороха. Эта информация квалифицируется как запрещенная. Третья ссылка касается «недостоверной информации о событиях 9 марта в городе Мариуполь», которые бросают тень на репутацию Минобороны, сказал судья.
За неделю до этого Wikimedia оштрафовали на 3 млн рублей по схожему протоколу, составленному за пять статей, которые касаются действий российской армии во время проведения спецоперации на Украине.
Кроме того, Роскомнадзор заявлял, что Wikimedia Foundation, которой принадлежит российская «Википедия», подпадает под действие закона «о приземлении». Однако, организация пока не исполнила ни одного из требований закона.
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В Китае назвали некорректными попытки Запада исключить Россию из международных переговоров
Попытки западных стран исключить Москву из международных переговоров некорректны, заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.
«Западные страны сейчас пытаются не разговаривать с Россией вовсе, исключить ее из международных дискуссий. Мы не думаем, что это корректно», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее в западных СМИ сообщали, что объявленная России странами Запада экономическая война не приносит ожидаемого результата и наносит значительный ущерб как самим западным государствам, так и другим странам мира.
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В США приготовились к ответам Китая на визит Пелоси на Тайвань и после его завершения
США ожидают, что Китай продолжит принимать меры в ответ на визит спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, что обернется новыми военными учениями, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Я не могу привести вам точные сроки, как долго это продлится. Однако мы ожидаем, что они определенно продолжат реагировать и после окончания данного визита. Это включает возможность проведения масштабных учений», – сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома, передает РИА «Новости».
Он добавил, что визит Пелоси не является основанием для роста напряженности между Китаем и США. По словам политика, в Вашингтоне не намерены вовлекаться в «бряцанье оружием» и не хотят добиваться кризиса.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Ранее Китай пообещал «мощный и сильный ответ» на визит Нэнси Пелоси на Тайвань.
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