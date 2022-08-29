На Украине возник дефицит дешевых дынь и арбузов

На Украине в несколько раз выросли цены на арбузы и дыни из-за отсутствия поставок из Херсона, стоимость узбекских бахчевых в стране достигает 300 гривен за килограмм.

Арбузы в среднем на Украине стоят 30-40 гривен за килограмм, а дыни – 20-50 гривен за килограмм, стоимость продукции из Средней Азии может достигать 300 гривен, пишет Страна.ua.

Отмечается, что ранее Украину бахчевыми снабжала Херсонская область, которая перешла под контроль Вооруженных Сил России.

Сейчас в Херсоне арбузы продают по 50 копеек за килограмм. В то время как, в торговых сетях большинства регионов Украины продают импортные арбузы и дыни – из Турции, Греции, Румынии и других.

Но порядка 20% предложения – отечественная продукция (из Закарпатья, Днепропетровской, Полтавской и других областей). При этом, как отмечают украинские СМИ, ценники на закарпатские и полтавские арбузы практически такие же, как и на турецкие.

Возмущенные жители Украины обвиняют местных фермеров в спекуляции в тяжелое для страны время. Аграрии же в свою очередь, говорят о резком увлечении расходов на все – от семян до логистики. И утверждают, что никаких «спекуляций» нет, и сверхприбылей они не зарабатывают.

«В принципе ситуация с арбузами показательна: как только на рынке начинает доминировать дорогой импорт, цены отечественных производителей тут же под него подтягиваются. Продавать дешево никто не будет. Такая же ситуация будет характерна для многих сегментов плодоовощного рынка, по которым намечается дефицит отечественной продукции, в частности, по луку», – отметил руководитель проекта «АПК-информ: овощи и фрукты» Александр Хорев.

По его словам, в случае с арбузами и дынями, выращенными в не совсем благоприятных для них регионах, аргумент «неурожая» можно приводить практически всегда.

«Арбузу нужен полив, солнце и жара. В Закарпатье идут дожди, регион постоянно заливает. Понятно, что для бахчи это – ЧП», – отметил эксперт.

Между тем, жители Украины уверены, что если бы была конкуренция с херсонскими арбузами, то не было бы цен по 30 гривен за килограмм. Они считают, что фермеры просто используют монопольное положение на рынке.

Ранее на Украине возник дефицит гречки из-за прекращения поставок из России.