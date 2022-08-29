Участвовавшую в избиении мужчины девочку отпустили домой в Тюменской области

В Тюменской области 15-летнюю подозреваемую в избиении мужчины отпустили домой под подписку о невыезде, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Девушка 2007 года рождения, ранее не судима, к уголовной ответственности не привлекалась и не скрывалась от следствия, отпущена домой под подписку о невыезде», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов пояснил, что поводом для задержания стали поведенческие факторы, она состоит на учете в органах профилактики. Две другие девушки, участвовавшие в нападении, не попадали в поле зрения органов профилактики.

«Сегодня задержанная отпущена, она находится дома, с девочками и пострадавшим работают следователи, выясняют все обстоятельства произошедшего», – сказал он.

Напомним, три девушки-подростка на вокзале железнодорожной станции Вагай в Тюменской области избили мужчину, сейчас он находится в больнице, возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.