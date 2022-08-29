ЕР доставила в Херсонскую область наборы для первоклассников

В три района Херсонской области поступили рюкзаки и наборы для учащихся первых классов от «Единой России» в рамках акции «Собери ребенка в школу», первые 300 комплектов получили участники августовского педагогического совещания, которое объединило педагогов из Генического, Новотроицкого и Каховского районов.

«Сегодня в Геническе стартовала выдача рюкзаков и наборов со школьными принадлежностями для первоклассников. Мы передаем их через директоров и учителей школ. Всего такие подарки в рамках партийной акции получат 5 тыс. первоклассников Херсонской области. Вопрос образования – один из главных, который волнует людей в городах и селах. И здорово, что здесь много педагогов, которые, несмотря на угрозы от украинских властей и различные трудности, не боятся учить детей родной истории и готовы работать вместе с нами», – сказал депутат Госдумы, замглавы фракции ЕР Игорь Кастюкевич.

Он добавил, что «Единая Россия» и правительство России помогут педагогам привести образование к самому высокому стандарту. Депутат подчеркнул, что это должно быть настоящее обучение, а не удаленка, как это было последние два года.

«Также низкий поклон преподавателям из Российской Федерации, которые сегодня являются камертонами системы российского образования на Херсонщине», – подчеркнул парламентарий.

В ходе совещания Кастюкевич пообщался с представителями педагогического сообщества Херсонской области. Обсудили подготовку школ региона к началу учебного года, а также необходимые потребности в области образования, которые можно «закрыть» в рамках работы гуманитарной миссии «Единой России».

«Сегодня мы чувствуем колоссальную поддержку со стороны России. Причем она всесторонняя – начиная от подарков нашим первоклассникам и заканчивая обучением самих педагогов. Некоторые присутствующие на сегодняшнем совещании уже прошли обучение, побывали в Москве. Большое внимание уделяют и молодым учителям. От этого хочется больше работать и настроение на подъеме. Спасибо большое», – поделилась преподаватель одной из школ Херсонской области.

Школы Херсонской области, которые готовят к открытию, будут работать с 1 сентября в очном формате и по российским стандартам. На совещании Кастюкевич попросил представителей учреждений провести аудит учебников и литературы в библиотеках. В ближайшее время в регион будут переданы учебники и учебно-методические пособия на русском языке, а также около шести тысяч книг, собранных в рамках форума «Таврида» в Крыму.