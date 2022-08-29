Медведь задрал рыбака на Камчатке

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29 августа, понедельник | Последнее обновление — 03:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: При украинском обстреле жилых домов Энергодара пострадали девять человек
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Если у вас хороший плюс – продайте бумаги, потратьте деньги на себя, хорошее путешествие, сделайте подарок родителям (они не вечны) или любимой женщине, отдайте деньги на храм, вам вернется.
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В Африке уже не верят французам. Колониалистами они были, колониалистами и остались. Недалек тот день, когда африканскую землю покинет последний французский солдат.
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Выстраивая украинскую нацию экстремальными методами, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть не может.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Медведь задрал рыбака на Камчатке
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Проводится проверка по факту гибели 55-летнего мужчины, тело которого нашли на берегу реки Паратунка, из-за нападения медведя, сообщили в СУ СК по Камчатскому краю.
Тело нашли в 10 км от села Николаевка Елизовского района. По предварительной информации, мужчина «уехал на лодке с целью рыбного промысла», но «не вернулся». Как указывает СК, «при обнаружении потерпевшего на его теле выявлены множественные повреждения, полученные предположительно в результате нападения медведя». Кроме того, «рядом с телом обнаружена лодка рыбака, также имеющая следы повреждений», сообщается на сайте управления.
Напомним, летом 2021 года медведь задрал двух человек в парке «Ергаки» в Красноярском крае.
Стали известны подробности о поджигательнице автомобиля сотрудника Генштаба
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Родные Елены Беловой, подозреваемой в поджоге автомобиля сотрудника Генштаба ВС России Евгения Секретарева, рассказали, что женщина в последние дни была самая не своя. По их словам, она думала, что сама участвует в «спецоперации».
Они рассказали, что Белова постоянно разговаривала по телефону, и только после поджога выяснилось, что все это время она была на связи с мошенниками. Сначала они позвонили ей с традиционными мошенническими схемами – для борьбы с некими бандитами, Беловой нужно было взять кредит на миллион рублей, передает Telegram-канала Baza.
Затем, по словам родственников, мошенники якобы дали ей задание «помочь российским военным» – и сжечь машину Секретарева. Все это время Елена была с мошенниками на связи.
По мнению семьи, Белова якобы попала под гипноз. Они звонили ей и ее дочке, когда женщина ушла из дома: они заявили, что ее похитили и требовали выкуп в полмиллиона рублей.
В семье рассказали, что Белова поддерживает спецоперацию и сама бы никогда не пошла поджигать машину, тем более военного начальника. Ночью Белову выпустили из полиции.
Между тем момент поджога автомобиля попал на видео. На видео видно, как подозреваемая подходит к автомобилю и что-то делает со стороны водительского сидения. Кадры опубликованы в Telegram-канале Shot.
О поджоге автомобиля работника Генштаба ВС РФ стало известно вечером 27 августа. BMW загорелась во дворе дома на Ленинградском шоссе. Больше всего пострадала задняя часть авто – выгорел багажник.
Австрийское СМИ сообщило о смерти подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной
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Подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной украинская гражданка Наталья Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии, сообщает местное издание Exxpress со ссылкой на неназванные источники.
Австрийское издание Exxpress не называет город, в котором могла быть убита Вовк, но сообщает, что женщина была найдена мертвой в съемной квартире. По данным журналистов, у погибшей было зафиксировано 17 ножевых ранений, а в руке находилась записка.
Издание приводит заблюренную фотографию якобы с места событий. Также отмечается, что следов дочери Вовк не найдено.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.
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Американские СМИ: Спецслужбы США ошибались насчет российских планов на Украине
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Разведка США не имела ясного представления о планах России на Украине, поэтому она искусственно раздувала угрозу в информационном пространстве, сообщил обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.
Из материала следует, что предсказывались разнообразные сценарии спецоперации, включая перевороты в украинских городах, провокации, химическое оружие и кибератаки. При этом все они основывались на предположениях о вероятности, а не на подтвержденных данных, передает Газета.Ru.
Мардини отметил, что кроме начала самой спецоперации, другие угрозы и предупреждения так и не сбылись.
«Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России», – отметил журналист.
Он сделал вывод, что «упреждающая тактика» была в большей степени дезинформацией, которая привела к формированию искаженного представления о политических целях и амбициях Кремля.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что информационные вбросы имеют цель отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения США запрещенных военно-биологических исследований.
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Высокоточными ударами по Славянску ликвидировано до 150 десантников ВСУ
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Высокоточными ударами в городе Славянске на подконтрольной Киеву территории ДНР уничтожены около 250 солдат противника, из них до 150 националистов, сообщили в Минобороны России.
«Ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Славянск Донецкой народной республики. Ликвидировано до 150 националистов и 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники», – говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, сказали в министерстве, в результате высокоточного удара в районе Славянска уничтожено более 100 человек, проходивших обучение в центре подготовки резерва украинской армии.
В результате наступательных действий союзных войск на донецком направлении потери 204-го батальона 241-й украинской бригады территориальной обороны в населенном пункте Артемовск превысили 60% личного состава. «Командование оперативно-тактической группы «Лиман» вывело подразделения бригады из района боевых действий в Киев для доукомплектования», – добавили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, на которых осуществляется производство и ремонт вооружения. «Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода «Мотор Сич» поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолетов воздушных сил Украины», – заявили в ведомстве.
Кроме того, за сутки поражены три украинских пункта управления, в частности, пункт 54-й механизированной бригады украинских войск в районе Курахово Донецкой народной республики. Также поражены 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и украинская военная техника в 139 районах.
«В районе города Никополя Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений ВСУ в Донбассе. Также уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Улаклы Донецкой народной республики, Травневое Харьковской области, Кавказ Николаевской области и Марганец Днепропетровской области», – говорится в сводке министерства.
В Минобороны сообщили, что перехвачено 28 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS в районах населенных пунктов Ольгинка, Новотроицкое Донецкой народной республики, Чернобаевка Херсонской области, Антоновского и Дарьевского мостов, а также над Каховской ГЭС. Кроме того, в районе Новой Каховки Херсонской области в воздухе сбита одна баллистическая ракета «Точка-У».
Кроме того, за сутки российской ПВО было сбито шесть украинских дронов в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4400 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3349 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5095 единиц специальной военной автомобильной техники», – уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за последние сутки дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС.
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МВД Австрии не подтвердило сообщение о смерти Натальи Вовк
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МВД Австрии не подтверждает распространенные в мессенджерах и соцсетях данные о якобы произошедшем убийстве украинской гражданки Натальи Вовк.
«Мы можем сообщить, что такой случай не известен в Австрии. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации», – отметили в ведомстве в ответ на запрос корреспондента ТАСС.
Ранее австрийское СМИ сообщило, что подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной украинская гражданка Наталья Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии.
После этого в соцсетях разоблачили фото «убитой» Натальи Вовк.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.
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В Европе произошел бум «сухого туризма»
Реки, озера и водохранилища в Европе обмелели из-за сильнейшей засухи, на поверхности появились объекты, которые были скрыты от людей, что вызвало прилив туристов к новым достопримечательностям, сообщает АТОР.
Так, в сербском Прахово в обмелевшем Дунае на поверхности оказались остовы 20 военных кораблей, затопленных немецкими войсками в 1944 году при отступлении под натиском советских войск, передает РИА «Новости».
Сейчас потопленные корабли значительно осложняют судоходство – безопасный участок сузился со 180 до 100 метров.
В Испании из-под воды показался доисторический дольмен Гуадальпераль, сто лет назад найденный немецким археологом Хьюго Обермайером. Считается, что круг из десятков мегалитических камней, называемый «испанским Стоунхенджем», появился за 5 тыс. лет до нашей эры. Дольмен находится в водохранилище Вальдеканьяс, которое из-за засухи заполнено всего на 26 %.
В обмелевшем водохранилище Сау показалась затопленная в 1962-м церковь Сан-Рома. Теперь она стала новой местной достопримечательностью.
В Италии в конце июня в реке По показалась затонувшая баржа времен Второй мировой войны. В реке Тибр на поверхности появился обычно затопленный римский мост I века до нашей эры.
В Германии обмелевшие реки приносят убытки организаторам речных круизов. В городе Кауб уровень воды снизился до 36 сантиметров. Во Франции в некоторых районах высохли участки Луары. Напомним, засуху в Европе
называют одной из самых сильных за последний 500 лет.
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В соцсетях разоблачили фото «убитой» Натальи Вовк
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Фото якобы убитой украинской гражданки Натальи Вовк является кадром двухлетней давности с места убийства молодой москвички, сообщают в соцсетях.
«Доказательство», предоставленное австрийским «желтым» изданием Exxpress по новости о якобы убийстве Натальи Вовк, считающейся исполнительницей теракта, унесшего жизнь российской журналистки Дарьи Дугиной, продержалось под натиском фактчекинга считанные минуты», – пишет Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что «точно такое же размытое фото, на котором изображена мертвая женщина на диване, быстро нашлось в журналистском материале из российских СМИ от 2020 года о смерти в Москве молодой невесты».
Ранее австрийское СМИ сообщило, что подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной украинская гражданка Наталья Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.
Стало известно о планах ЕС приостановить соглашение о визах с Россией
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Главы МИД стран Евросоюза намерены в ближайшие дни поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, в ЕС намерены поддержать такую меру на следующей неделе, чтобы снизить число выдаваемых россиянам виз после призывов некоторых стран запретить выдачу виз гражданам России, передает РИА «Новости».
В Евросоюзе также заявляют, что более радикальные перемены в отношении виз для россиян могут быть представлены к концу года.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран – членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
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Боррель предупредил о серьезных вызовах для ЕС из-за санкций
Евросоюз вскоре столкнется с серьезными вызовами в связи с антироссийскими санкциями из-за ситуации на Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Это ограничительные меры. Мы ограничиваем экономические возможности России. Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», – передает слова Борреля РИА «Новости».
Напомним, более половины жителей в ряде ведущих европейских стран выступили против введения новых санкций против России, если они ухудшат уровень жизни населения, следует из данных исследования.
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Раввин в Израиле призвал не героизировать убийц евреев и не ссориться с Россией
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На израильском ТВ раввин Михаил Финкель рассказал, что не нужно ссориться с Россией, отметив, что у него убита половина семьи «бандеровцами и петлюровцами», а сейчас на Украине их героизируют и ставят им памятники.
Израильского раввина Михаила Финкеля пригласили на местное ТВ для выражения своего мнения по поводу ситуации на Украине. Однако Финкель напомнил всем, что только за последнее время при президенте Владимире Зеленском, Украина голосовала в ООН против Израиля и подписывала антиизральские резолюции 36 раз.
«Герои современной Украины это Петлюра, убивший 200 тыс. евреев, это Шухевич эсэсовец, это Бандера, это Стецко, который говорил, что всех евреев нужно уничтожить. В Киеве ежегодно проходит парад дивизии СС «Галиция», – приводятся его слова в Telegram-канале эксперта Бориса Рожина.
В студии сильно занервничали и попросили раввина «выражаться корректнее», на что он ответил: «У меня убита половина семьи бандеровцами и петлюровцами, а Петлюре и Бандере ставят на территории Украины памятники, улицы называют их именами, – «это герои» для киевского режима. Это не российская пропаганда. Это слова израильского МИДа».
Ведущие возразили, что это все прошлое. Финкель ответил: «Я сейчас не оправдываю войну. Я против войны. Я против страдания мирных жизней. Но не надо убийц моего народа и моей семьи героизировать. И не надо ссориться с Россией».
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Bild назвала возможного преемника Зеленского
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный станет новым президентом страны после Владимира Зеленского, сообщила немецкая газета Bild.
«Залужный является героем не только для солдат, но и для значительной части населения. Источники верят, что популярный генерал сменит нынешнего главу правительства Владимира Зеленского после окончания конфликта. При этом действующий президент Зеленский не очень рад спекуляциям о том, что однажды он может покинуть президентский дворец», – пишет Bild, передает Ura.ru.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский хочет сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками.
Большинство аналитиков сходится во мнении, что Зеленского могут свергнуть уже осенью.
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Минобороны заявило о попадании трех украинских снарядов в район спецкорпуса №2 ЗАЭС
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ВСУ за последние сутки дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны.
«Всего было выпущено девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса № 2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы «ТВЭЛ» и твёрдые радиоактивные отходы», – говорится в сообщении МО в Telegram.
«В результате попадания снарядов на территорию АЭС произошло поражение осколками линии трубопроводов. В результате второго обстрела один снаряд упал в районе 6-го энергоблока, а пять других – напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора», – сказано в сообщении.
Ранее Россия распространила в СБ ООН доказательства обстрела ЗАЭС Киевом.
До этого международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало миссию, которая, как ожидается, на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.
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Dell объявила об уходе из России
Американская компания Dell Technologies объявила о приостановке всех операций на территории России и закрытии представительства в стране, сообщает Reuters.
«В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России», – сообщил представитель технологического гиганта Майк Симьенас, передает РИА «Новости».
С закрытием российского офиса Dell уволила и всех сотрудников. Отмечается при этом, что большинство разработчиков и инженеров уже получили предложения о работе в других компаниях.
Производитель серверов и компьютерной техники приостановил продажи в России и Украине еще в феврале, заявив, что будет следить за развитием ситуации.
6 мая Министерство промышленности и торговли России опубликовало перечень товаров для параллельного импорта. В 20-страничный перечень входит более 50 групп товаров – как определенных брендов, так и в целом категории товаров. Документом разрешается параллельный импорт продукции под брендами: Apple, Samsung, General Motors, Porshe, Renault, Nissan, Bugatti, Tesla, Siemens, Microsoft, Logitech, Cisco, Dell, Hitachi, Xbox, Playstation, Nintendo.
Позже в Минпромторге решили добавить в параллельный импорт BMW, Siemens и Lego.
В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта товаров в страну.
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Греция задействовала С-300 для преследования турецких F-16
Греция задействовала системы ПВО С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях, сообщил телеканал «Си-эн-эн тюрк» со ссылкой на источник в Министерстве национальной обороны Турции.
Каким образом велось преследование со стороны зенитных ракетных комплексов, не уточняется, передает ТАСС.
СМИ подчеркивает, что инцидент не совместим с духом союзничества. Отмечается, что несмотря на такой «враждебный акт», истребители выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на базы.
Ранее сообщалось, что ВВС Греции предприняли попытку перехвата турецких истребителей F-16, выполнявших задачи в рамках миссии НАТО в Восточном Средиземноморье.
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СМИ: В Британии заканчивается оружие для Украины
Финансовая поддержка боевых действий Украины со стороны Британии иссякнет к концу года, сообщила Times со ссылкой на источник в британском министерстве обороны.
«В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова... что финансовый вклад Соединенного Королевства в... (боевые действия Украины) иссякнет к концу года», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что новому премьер-министру Британии предстоит решить, стоит ли тратить на поддержку Киева «миллиарды фунтов стерлингов» в то время, когда финансы страны находятся в напряженной ситуации.
Население Британии начинает осознавать масштабы жертв, на которые ему приходится идти ради Киева, считает газета. Times приводит мнение обычного жителя, которая, хоть и поддерживает вооружение Украины, «чертовски напугана» ценами на газ. «Я думаю, мы немного виноваты в чрезмерном прославлении украинцев», - отмечает она.
Ранее СМИ сообщили, что общественное давление из-за энергетического кризиса заставит Великобританию начать призывать к дипломатическому урегулированию, положит конец «хрупкому европейскому консенсусу» и той военной поддержке, которую Европа сейчас оказывает Украине.
В июле Британия решила передать Украине десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Вашингтон и Киев стремительно теряют союзников.
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