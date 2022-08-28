ВСУ четыре раза обстреляли Новую Каховку

Украинские войска четыре раза обстреляли Новую Каховку Херсонской области, всего выпущено около 20 ракет, сработала ПВО, есть попадания в центр города и район ГЭС, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

«После полудня, в течение 30-40 минут, было три обстрела, и сейчас тоже было выпущено несколько ракет по городу. Был четвертый обстрел, просто не такой значительный и масштабный. Бьют по ГЭС и городу. Выпущено было около 20 ракет. Успешно сработала система ПВО. Если бы не ПВО, то была бы катастрофа», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, большинство целей перехвачено. Есть попадания в районе Каховской ГЭС, завода «Сокол» и в центре города, возле одной из городских школ – ракета прилетела на территорию автошколы.

«В центре города осколки ракет собираем. Разрушения есть, но незначительные», – добавил Леонтьев.

Он также добавил, что обстрел Новой Каховки и Каховской ГЭС в Херсонской области велся из РСЗО HIMARS и ракетного комплекса «Точка У»

Леонтьев уточнил, что украинские войска практически ежедневно обстреливают город, стараясь разрушить гражданскую инфраструктуру и помешать налаживанию мирной жизни.

Накануне ВСУ нанесли очередной ракетный удар по городу Новая Каховка в Херсонской области, значительное число целей сбила российская система ПВО.