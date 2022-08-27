Эстонская полиция прервала митинг в Нарве в поддержку возвращения советских памятников

Эстонская полиция прервала проходивший в субботу в Нарве митинг в поддержку возвращения советских памятников, поскольку на мероприятии была представлена военная символика и нарушены требования по организации публичного собрания, сообщил департамент полиции и погранохраны.

По словам оперативного руководителя Идаской префектуры полиции Урмаса Эльми, в отношении организатора митинга и двух его участников возбуждено дело о проступке. Митинг был зарегистрирован полицией, но для предотвращения возможных провокаций мероприятию было уделено повышенное внимание, передает РИА «Новости».

«Нашей целью было обеспечить общественный порядок на митинге и следить за тем, чтобы мероприятие прошло мирно и без беспорядков. Мы прервали митинг, потому что участвующие в нем люди демонстрировали военную символику и не соглашались ее убрать», – приводит департамент слова Эльми.

Полицейский отметил, что в участок была доставлена организатор митинга – 52-летняя женщина. В отношении нее возбуждено дело о проступке по статье УК, которая касается нарушения требований о проведении публичного собрания. Кроме того, в отношении двух лиц, носивших пропагандирующую войну символику, возбуждено дело о проступке по статье УК, которая касается возбуждения ненависти.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что выступающий в качестве мемориала в честь советских воинов-освободителей Нарвы от фашистских захватчиков танк Т-34, а также ряд других памятников советского периода будут переданы в музеи республики.

При этом власти Нарвы сочли решение правительства Эстонии о демонтаже танка-памятника Т-34 незаконным.

Напомним, мэр Нарвы Катри Райк объявила, что отказывается выдвигать свою кандидатуру на выборах в парламент Эстонии в марте 2023 года после решения правительства о демонтаже танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов в Нарве.