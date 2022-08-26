Захарова указала на управление цифровыми гигантами американскими спецслужбами

Спецслужбы США управляют цифровыми гигантами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление исполнительного директора Meta* (запрещена в России и признана экстремистской) Марка Цукерберга о том, что перед последними выборами президента США в ФБР попросили его не распространять историю про ноутбук Хантера Байдена.

Цукерберг в подкасте Джо Рогана заявил, что к нему пришли перед выборами американского президента в 2020 году сотрудники ФБР и попросили не распространять на подконтрольных ресурсах историю с ноутбуком сына кандидата в президенты Хантера Байдена и с содержимым жестких дисков этого ПК.

«Люди в черном «убедили» Марка Цукерберга, о чем он сейчас вспомнил, что это все, дескать, русские фейки и свидетельство вмешательства Москвы в американские выборы. Такого оправдания цензуры Цукербергу показалось более чем достаточно, чтобы выполнить «просьбу» представителей спецслужб и ограничить этот контент», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, распространение истории намеренно уменьшали, была запущена легенда о том, что речь идет о фейке, вброшенном русскими.

«Прошел год. История про компьютер Байдена-младшего подтвердилась – и общая канва, и неудобные для президентской семьи данные на ноутбуке оказались самой настоящей правдой. А сегодня после признаний Цукерберга мир узнал, что американские социальные сети сыграли в этом спектакле решающую роль», – отметила дипломат.

Она напомнила, что в тот же период блокировались соцсети действовавшего тогда президента США Дональда Трампа. Действия же Цукерберга, подтвердившего правдивость сообщений о просьбе ФБР, по мнению Захаровой, объясняются попыткой придумать себе оправдание на будущее.

Дипломат отметила, что эта история наталкивает на три главных вывода: ручное управление цифровыми гигантами со стороны ФБР, отсутствие сопротивления со стороны руководства этих гигантов и отсутствие демократических стандартов в выборной системе США.

Напомним, ФБР получило ноутбук Хантера Байдена с письмами, свидетельствующими о его зарубежных контактах, включая контакты на Украине и в Китае. Байден отметил, что сообщения, связанные с этим компьютером, не что иное, как дезинформация со стороны России. При этом представители ФБР и Минюста США согласились с разведкой в том, что ноутбук не является частью российской дезинформационной кампании против Байдена. Экс-глава американского государства Дональд Трамп обвиняет Байдена в коррупции. Он считает, что Байден-младший «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. Избранный президент США Джо Байден выразил уверенность, что его сын Хантер не нарушал закон.