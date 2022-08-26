В Германии назвали ветроэнергетику сокращающей зависимость от России инвестицией

Германия во время председательства в Совете государств Балтийского моря намерена уделить особое внимание развитию ветроэнергетики в регионе, чтобы обеспечить независимость от российского газа, кроме того, это будет инвестициями в нашу безопасность, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Потенциал огромен. По оценкам Европейской комиссии, в Балтийском море можно вырабатывать более 90 ГВт энергии за счет ветра. Это больше в два раза установленной мощности всех германских угольных электростанций», – цитирует ТАСС Бербок.

По ее словам, Германия планирует также «взять на себя бремя нерешенной проблемы с боеприпасами прошлых войн».

«На дне Балтийского моря находится до 400 тыс. тонн обычных и 40 тыс. тонн химических боеприпасов. Это соответствует полной загрузке 11 тыс. грузовиков. Эти боеприпасы отравляют море. Поэтому во время нашего председательства мы будем искать пути, чтобы обезвредить эту тикающую бомбу», – заметила министр и напомнила, что многие из них лежат на морском дне недалеко от Киля.

По ее словам, «бомбы, мины и остовы затонувших кораблей в Балтийском море являются мрачным напоминанием о том, что последствия разрушительных войн и конфликтов ощущаются на протяжении десятилетий». В связи с этим Бербок упомянула ситуацию на Украине, заявив, что «все демократические государства вместе выступают» против действий России.

К Германии перешло председательство в СГБМ с 1 июля.

Напомним, МИД России в мае заявил, что Россия приняла официальное решение о выходе из Совета государств Балтийского моря.

На Смоленской площади подчеркнули тогда, что «ситуация в СГБМ деградирует», а «государства НАТО и Евросоюза в составе СГБМ отказались от равноправного диалога и принципов, на которых создавалась эта региональная структура на Балтике, и последовательно превращают ее в инструмент антироссийской политики». В то же время в МИД РФ отметили, что данное решение не повлияет на присутствие России в регионе.