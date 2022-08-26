Захарова не увидела логики в намерении Шольца легализовать наркотики

Немецкие власти говорят о том, что наркотики – ведущее к деградации зло, но при этом требуют их узаконить, невозможно понять логику этих людей, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц о сроках легализации наркотиков в Германии: «Ну, в этот законодательный период. Во-первых, я никогда не курил траву... А во-вторых, конечно, я считаю, что все наркотики влекут за собой проблемы... Я знаю людей, которые выкурили себе мозги и получили серьезные психологические проблемы. Но мы согласились, что времена меняются, и поэтому мы собираемся это сделать». Вы можете понять логику этих людей? Наркотики – зло, ведущее к деградации, но при этом время требует их узаконить», – написала она в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, это – продолжение логической цепочки, начавшейся с нелепых заявлений об энергетике: газ нужен для жизни людей и развития страны, но мы от него будем отказываться.

Кроме того, она рассказала, что «киевский режим на этом треке пока времени не чувствует», и сегодня в столице Украины задержали, как его называют в СМИ, «поставщика кокаина соратникам Зеленского по партии «Слуга народа» Юрия Чернецкого с 20 пакетами еще запрещенного на Украине вещества.

Захарова отметила, что это – прекрасный шанс для дилера объявить себя спецпредставителем Германии по легализации наркотиков.

«Было бы смешно, если бы не так опасно. Саморазрушение Запада и его сателлитов идет по плану. По западному плану», – заключила она.

Глава Минюста страны Марко Бушманн сообщал, что первый законопроект о легализации марихуаны в Германии возможен в 2022 году.

Напомним, коалиция Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии договорилась легализовать продажу марихуаны. Партии планируют спустя четыре года после легализации каннабиса провести оценку влияния этой новеллы на общество. При этом правила рекламы как марихуаны, так и алкоголя и табака будут ужесточены.