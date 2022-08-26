Захарова не увидела логики в намерении Шольца легализовать наркотики

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26 августа, пятница | Последнее обновление — 13:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Высокоточным ударом уничтожена обстреливающая ЗАЭС американская гаубица М777 ВСУ
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А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы.
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На некоторых реклама не действует или почти не действует. Эти люди выбирают базовый фрейм не в силу его раскрученности, а в силу того, что он, по их мнению, лучше соответствует реальности, соприкасается с ней большим количеством точек.
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У ряда ближайших соседей, привыкших много от России брать и мало отдавать, СВО усиливает опасения, что в случае чего к ним будет применен жесткий подход.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Захарова не увидела логики в намерении Шольца легализовать наркотики
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Немецкие власти говорят о том, что наркотики – ведущее к деградации зло, но при этом требуют их узаконить, невозможно понять логику этих людей, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.
«Канцлер ФРГ Олаф Шольц о сроках легализации наркотиков в Германии: «Ну, в этот законодательный период. Во-первых, я никогда не курил траву... А во-вторых, конечно, я считаю, что все наркотики влекут за собой проблемы... Я знаю людей, которые выкурили себе мозги и получили серьезные психологические проблемы. Но мы согласились, что времена меняются, и поэтому мы собираемся это сделать». Вы можете понять логику этих людей? Наркотики – зло, ведущее к деградации, но при этом время требует их узаконить», – написала она в своем Telegram-канале.
По словам Захаровой, это – продолжение логической цепочки, начавшейся с нелепых заявлений об энергетике: газ нужен для жизни людей и развития страны, но мы от него будем отказываться.
Кроме того, она рассказала, что «киевский режим на этом треке пока времени не чувствует», и сегодня в столице Украины задержали, как его называют в СМИ, «поставщика кокаина соратникам Зеленского по партии «Слуга народа» Юрия Чернецкого с 20 пакетами еще запрещенного на Украине вещества.
Захарова отметила, что это – прекрасный шанс для дилера объявить себя спецпредставителем Германии по легализации наркотиков.
«Было бы смешно, если бы не так опасно. Саморазрушение Запада и его сателлитов идет по плану. По западному плану», – заключила она.
Глава Минюста страны Марко Бушманн сообщал, что первый законопроект о легализации марихуаны в Германии возможен в 2022 году.
Напомним, коалиция Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии договорилась легализовать продажу марихуаны. Партии планируют спустя четыре года после легализации каннабиса провести оценку влияния этой новеллы на общество. При этом правила рекламы как марихуаны, так и алкоголя и табака будут ужесточены.
Эксперт раскрыл детали высокоточного удара «Искандером» по эшелону ВСУ
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«Наша армия, поразив эшелон ВСУ, в очередной раз продемонстрировала высокую точность используемых ракет и профессионализм наших военнослужащих», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее в Минобороны заявили об уничтожении свыше 200 военнослужащих ВСУ прямым попаданием «Искандера» по воинскому эшелону.
«Попадание «Искандером» в железнодорожный эшелон – это, безусловно, подтверждение эффективности наших ракет. Мы никогда не надеемся на удачу и везение, а опираемся на свои силы и высокую эффективность нашего оружия», – рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
«Поразить такую маленькую цель для «Искандера» не составляет большой проблемы. Кроме того, этим оружием управляют люди. А раз есть такие успешные результаты, значит и военные у нас обученные, профессиональные. Поэтому здесь все вместе – и профессионализм военных и точность самого оружия», – пояснил собеседник.
Объясняя выбор именно этой ракеты для поражения цели, военный эксперт отметил, что у «Искандера» есть ряд преимуществ, подходящих именно для выполнения таких задач. «Ракетный комплекс бьет на небольшое расстояние, заточен не на уничтожение крупных объектов, а как раз на поражение небольших целей с максимальной точностью», – зазключил он.
В четверг стало известно о том, что в результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, «высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены». «Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 националистов. В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолета воздушных сил Украины», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что если оценивать HIMARS как носитель тактической ракеты, то ее нет смысла даже сравнивать с российским «Искандером», так как ATACMS хуже по всем показателям: выше круговое вероятное отклонение (100–120 м), короче дальность полета, нет возможности преодолевать систему ПРО противника. В целом ATACMS, разработанная в 1980-х годах, сегодня устарела.
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МИД дал рекомендации Госдепу после появления видео с пьяным сотрудником посольства США
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МИД РФ рекомендовал Госдепу доплачивать сотрудникам посольства США в Москве за «невыносимые условия работы». Так в российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали появившееся в Сети видео с нетрезвым мужчиной, который, как утверждается, служит в американском диппредставительстве.
Российский МИД в своем Telegram-канале иронически призвал Госдепартамент США доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за «невыносимые условия работы». «Борьба с нами – дело изматывающее», – отметили там.
Кадры сняты еще в июле 2022 года, по предварительным данным, на них якобы запечатлен сотрудник посольства Наварро Николас Сторми, передает RT.
Дипломатический сотрудник, добираясь до здания, успел несколько раз упасть и чуть не попал под машину. На данный момент в американском посольстве ситуацию не комментировали.
В соцсетях приводят некоторые данные из биографии Наварро. Родился в Калифорнии 3 ноября 1995 года, кадровый морпех, прошедший спецподготовку в Квантико (Вирджиния). С 2021 года – сотрудник охраны посольства США (охрана внешнего периметра посольства).
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СМИ: Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились
Актер Павел Прилучный и актриса Зепюр Брутян стали мужем и женой, фото с их свадьбы появились в соцсетях.
«Многие считали их отношения пиар-ходом, однако сегодня, 25 августа, звезды отмечают свадьбу. В Сети друзья Прилучного и Брутян публикуют кадры с торжественного события. На свадьбе появился Стас Михайлов, спортсмен Адам Яндиев и детектив Максим Заболотный. Судя по кадрам, гостей приехало не так много», – сообщает mk.ru.
Брутян появилась в белом платье с пышной юбкой, Прилучный надел строгий костюм и белую рубашку.
Напомним, что ранее Прилучный был женат на актрисе Агате Муцениеце. StarHit сообщал, что причиной расставания стало «неадекватное поведение» Прилучного. Актриса обвиняла супруга в избиении и грубом обращении с детьми. Муцениеце сообщала, что ей пришлось съехать из загородного дома, где они жили вместе, и поселиться в съемной квартире.
Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России
Президент Владимир Путин подписал приказ об увеличении штатной численности российской армии на 137 тыс. человек, общая численность ВС России составит 1 млн 150 тыс. 628 человек.
«Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 млн 150 тыс. 628 военнослужащих», – цитирует указ президента РИА «Новости».
Предыдущий указ о штатной численности ВС России вышел в 2017 году, тогда штатная численность военнослужащих составляла 1 млн 13 тыс. 628 военнослужащих.
Напротив Крымского моста заметили самолет-разведчик НАТО
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В акватории Черного моря зафиксировали пролет британского стратегического разведчика RC-135W, это показал соответствующий мониторинговый ресурс Flightradar.
Boeing RC-135W пролетел над Черным морем в зоне напротив Крымского моста в среду, 24 августа, передает «Лента.ру» со ссылкой на данные Flightradar.
Борт развернулся, пролетел в обратном направлении, достиг Румынии, после чего, вероятно, отключил транспондер – его точное место взлета и посадки не прослеживалось.
Позднее, около 17.30 мск, тот же самолет НАТО провел еще один вылет в сторону Керченского пролива. Воздушное судно было там примерно до 22.00, после чего полетело в сторону британской базы ВВС Уоддингтон у Лондона.
В середине августа Минобороны России заявило, что самолет-разведчик Британии нарушил воздушную границу России. На перехват отправили истребитель МиГ-31, он определил его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Британии.
Временный поверенный России в Британии Александр Гусаров заявил, что Москва в связи с пролетом британского самолета-разведчика над акваторией Баренцева моря призывает Лондон не создавать искусственный очаг напряженности в Арктике.
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Экс-сенатор: Американцы не знают, что Украина проигрывает военные действия
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Соединенные Штаты не позволят Украине начать мирные переговоры до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2022 года, заявил бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк.
«США определенно не допустят никаких переговоров до промежуточных выборов», – передает его слова РИА «Новости».
По мнению Блэка, освещение событий на Украине в американских СМИ не позволяет сформировать в обществе объективную картину текущей ситуации.
«Американцы не знают, что Украина проигрывает военные действия. Существует довольно малая группа людей, которые понимают реальную ситуацию», – отметил политик.
«НАТО хочет, чтобы вы верили, будто военные действия начались в феврале этого года. Но они не начинались тогда, а были спланированы еще до 2014 года. Это следствие безрассудных действий (Барака) Обамы. Президент Обама требовал от США более агрессивных действий в Украине», – заявил Блэк.
По его оценке, после государственного переворота в 2014 году на Украине, ЦРУ и госдепартамент «решали», кто будет министрами в новом правительстве, а нынешний уровень «бессмысленного кровопролития и разрушений» стал следствием агрессивного подхода НАТО к Украине.
«В результате, естественно, было создано марионеточное правительство, настроенное против России и русскоязычного населения на Украине», – считает политик.
В то же время Блэк отмечает, что американское общество «в немалой степени» потеряло интерес к военным действиям в Европе.
МИД Украины вызвал представителя папы Римского из-за слов понтифика о Дугиной
Апостольского нунция на Украине архиепископа Висвалдаса Кулбокаса вызвали в украинский МИД, чтобы выразить разочарование словами папы Римского Франциска об убийстве Дарьи Дугиной, сообщило украинское ведомство.
«Мы внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами», – приводит Life со ссылкой на украинские СМИ слова руководителя МИДа Дмитрия Кулебы.
Как заявил Кулеба, такое приглашение является беспрецедентным и «говорит само за себя». «Во-вторых, скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов папы. Это было несправедливо», – заявил глава МИД Украины.
В сообщении на сайте МИДа говорится, что на Украине «глубоко разочарованы словами понтифика». По мнению Киева, тот «несправедливо приравнивает агрессора к жертве». Украина также «не понимает», почему папа Римский «в контексте российско-украинской войны» упомянул «смерть российской гражданки на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения». Папу Римского упрекнули в том, что он «ни разу не уделил особого внимания конкретным жертвам войны». Киев призвал понтифика «избегать несправедливых высказываний, вызывающих разочарование в украинском обществе».
Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает контакт с папой Римским, считает, что понтифик не поддается попыткам президента Украины Владимира Зеленского и «коллективного Запада» манипулировать им, передает РИА «Новости».
«Зеленский пытается манипулировать папой, но папа в данном случае показывает свою жесткость, что он проповедует Евангелие. И в этом его ценность, что он не встает ни на чью сторону и дает возможность для объединяющего диалога», – сказал он, отметив, что «папа мог бы стать третейским судьей и модератором диалога».
Напомним, папа Франциск принес соболезнования по поводу гибели Дарьи Дугиной, назвав ее «невинной жертвой». «Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве. Невинные платят за войну», – сказал он. В ответ посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш позволил себе очередную критику в адрес Франциска, назвав «разочаровывающими» его сочувствие Дугиной. Он также назвал отца погибшей Александра Дугина «первым из идеологов российского империализма».
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Гаага попросила освободить ее от санкций против России
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Нидерландский город Гаага просит временно освободить его от исполнения санкций ЕС в отношении России, так как не может найти замену российскому газу, следует из письма члена городского совета Саскии Брейнес.
В соответствии с санкциями правительства и государственные органы должны прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Однако Гаага пока не может найти замену поставкам Газпрома, передает РИА «Новости».
В письме, направленном в муниципалитет Гааги, в которой размещаются правительство и парламент Нидерландов, содержится просьба «сделать исключение для текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры». Брейнес полагает, что Гаага получит отсрочку, так как провела тендер, хоть и не добилась успеха. Брейнес отметила, что новый контракт, который вступит в силу 1 января, будет значительно дороже, чем нынешнее соглашение города с Газпромом.
Напомним, цена газа в Европе в ходе торгов в четверг превысила 3,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта. СМИ сообщали, что высокие цены на газ вынуждают жителей Нидерландов запасаться дровами на зиму для обогрева своих домов.
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Херсон и Мелитополь обесточены
Херсон и некоторые населенные пункты области оказались обесточенными, причины выясняются, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Электричества нет. В Херсоне и некоторых населенных пунктах. Причины выясняем», – передает РИА «Новости» его слова.
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов также рассказал, что Мелитополь в Запорожской области остался без электроснабжения. «Весь Мелитополь без электричества», – написал он в своем Telegram-канале, не уточнив причины произошедшего.
Ранее стало известно, что украинские войска предприняли новую попытку ракетной атаки на Антоновский мост через Днепр под Херсоном.
Эстония признала провал международной изоляции России
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Россию пытаются изолировать в международных организациях, но удается это не всегда, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
Рейнсалу заявил, что Эстония оказывает активную поддержку шагам по изоляции России, а зачастую выступает их инициатором, но «есть еще несколько примеров, когда политика изоляции не была успешной или по разным процедурным причинам не удавалось предотвратить деятельность России в организациях». Он не уточнил о каких конкретно организациях говорит.
При этом, по версии Эстонии, успехи также достигнуты. В частности, речь идет об исключении России из Совета Европы, приостановке ее членства в Совете по правам человека ООН, а также о решении прекратить рассмотрение членства России в ОЭСР, передает РИА «Новости».
Напомним, посольство России в США указывало, что утверждения Госдепа о якобы усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей. Американский журнал National Interest в июле опубликовал статью под названием «Как Западу не удалось изолировать Россию».
Тем временем антироссийское заявление по Украине получило поддержку менее трети стран ООН. Всего за резолюцию выступило 54 из 193 стран. Для сравнения: в марте за резолюцию с осуждением спецоперации проголосовала 141 страна из 193 государств-членов, 35 воздержались, пять проголосовали против, а 12 вообще не голосовали. Таким образом, за полгода уровень поддержки антироссийской позиции сократился почти втрое.
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В ДНР сообщили о продвижении в сторону Авдеевки и Угледара
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Союзные войска продолжили движение в районах Угледара, Марьинки и Авдеевки, сообщил первый заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
«Есть продвижение на некоторых направлениях, это в том числе в районе Угледара, там очень серьезная работа идет. Авиация сегодня очень серьезно там отрабатывала. Также есть продвижение в районе населенного пункта Марьинка, и в целом в районе Авдеевки есть продвижение, то есть у нас ежедневно вот есть успехи», – сказал Безсонов в эфире «России 1», передает ТАСС.
По словам замминистра, донецкое направление стало «самым горячим», кроме того, украинские военные продолжают обстреливать столицу республики Донецк.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал, что в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих.
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В Конгрессе США сравнили ситуацию в российских и американских войсках
Пока Москва увеличивает штатную численность Вооруженных сил России, у США наблюдаются проблемы с набором в армию, заявила член Палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт.
Боберт отметила, что глава российского государства Владимир Путин «подписывает указ об увеличении численности вооруженных сил на 137 тыс. человек», а у США «в то же время проблемы с набором в армию». По мнению Боберт, ВС США не учат ведению боя, а пытаются прививать псевдолиберальные ценности и демократическую парадигму, передает РИА «Новости».
Напомним, Путин подписал приказ об увеличении штатной численности российской армии на 137 тыс. человек, общая численность ВС России составит 1 млн 150 тыс. 628 человек. В августе СМИ сообщали, что вооруженные силы США столкнулись с нехваткой новобранцев.
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Трасс отказалась называть Макрона другом Британии
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра, заявила, что пока не знает, считать президента Франции Эммануэля Макрона другом или врагом ее страны.
На вопрос о том, является Макрон «другом или врагом», Трасс ответила: «Пока неясно». Она заявила, что в случае, если займет пост главы правительства, будет судить о Макроне «по поступкам, а не по словам». Ее соперник в борьбе за пост премьера Риши Сунак сказал, что считает Макрона другом Великобритании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Напомним, после Brexit у Великобритании и ЕС возникли конфликты по ряду вопросов. В частности, произошла «рыбная война». Когда закончило свое действие соглашение, которое регламентировало права европейских рыболовецких судов работать возле британских берегов, Лондон выдал Франции гораздо меньше новых лицензий, чем требовала французская сторона.
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Посольство напомнило Риге о захоронениях выходцев из Латвии в России
Властям Латвии не следует провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере, заявило посольство России в Риге.
Посольство отметило в Telegram, что «объявленная латвийскими властями «война» с объектами исторической памяти приобретает все более неприглядные формы». Так, «не успев расквитаться с памятниками, местные политики в обход международных обязательств и собственных обещаний вознамерились потревожить покой 137 советских солдат и офицеров, погребенных на братском воинском кладбище» в Рудбаржи.
МИД Латвии, сообщая об этом, не указал «ни причины эксгумации останков военнослужащих, ни то, какая судьба уготовлена захоронению и могилам упокоенных там воинов», а также не стал согласовывать «эти действия с российской стороной, как того требуют положения действующего межправительственного соглашения о статусе захоронений». Латвия нарушает как юридические договоренности, так и устные заверения «о неприкосновенности могил и воинских захоронений», отметило посольство.
По мнению российской стороны, «в погоне за электоральными рейтингами в преддверии осенних выборов в Сейм, движимые реваншистскими настроениями местные политики, похоже, готовы полностью поступиться этими обещаниями, равно как и общепринятыми морально-нравственными нормами и устоями».
Посольство напоминает, что «и в России есть немало захоронений, где покоятся тела выходцев из Латвии, не говоря уже о многочисленных мемориальных объектах». «До сегодняшнего дня наша страна неукоснительно и безупречно выполняла свои обязательства по обеспечению их сохранности, – сказано в сообщении. – Нужно ли нам открывать этот «ящик Пандоры» и провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере – решать только Риге».
Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.
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Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды 1 сентября
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Прохладная погода ожидается в Москве 31 августа, а уже 1 сентября днем будет не выше плюс 15, дождь и промозглый северный ветер, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«С наступлением календарной осени нагрянет и осень метеорологическая. Первого сентября, в условиях накрапывающего дождя и промозглого северного ветра, под утро не выше плюс 7–12, а в дневные часы станет непривычно холодно, всего плюс 10–15, что на несколько градусов ниже климатической нормы. Лето сменится осенью всего за одни сутки», – цитирует РИА «Новости» Тишковца.
По его словам, 30 августа через московский регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт, с кучево-дождевыми облаками, интенсивными ливнями, грозами и шквалистым усилением ветра. Ожидается понижение температуры до плюс 24–29, а уже в последний день лета, 31 августа, в тыл циклона, на фоне скоротечных дождей, хлынет первая порция прохлады, и дневные показания термометров опустятся до плюс 18–23.
По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, ожидается резкий переход от летней жары к осенней прохладе в Центральной России, температура днем 1 сентября составит 13–17 градусов.
«30 августа еще 27–29 (градусов), 31 августа – грозовые дожди, а уже 1–2 сентября днем – давно позабытые 13–17 градусов. То есть мы попадаем из огня да в полымя», – написал Шувалов в своем Telegram-канале.
Метеоролог надеется, что приход осенней погоды «обойдется без неприятных катаклизмов».
Ранее сообщалось, что температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к полудню четверга достигла 30,3 градуса, превышен температурный максимум дня 34-летней давности.
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