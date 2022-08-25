СМИ: Энергокризис ударит по британцам сильнее кризиса 2008 года

В случае увеличения размеров годовых счетов за электроэнергию на 80% энергетический кризис в Великобритании ударит по домохозяйствам сильнее, чем мировой экономический кризис 2008 года, сообщает Bloomberg.

«Мы сейчас движемся к точке, где большинство домохозяйств находится в долгах или в очень хрупком финансовом положении», – приводит агентство слова партнера в Baringa Джеймса Купера, передает РИА «Новости».

«Мрачный прогноз», как отмечается в сообщении, был сделан на фоне опасений об увеличении размеров годовых счетов за электроэнергию на 80% с октября. По мнению экспертов из Baringa, больше половины британских домохозяйств окажутся этой зимой в так называемой энергетической бедности, потому что не смогут оплачивать счета за электроэнергию.

Ранее консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione сделала прогноз, что с октября максимальный допустимый размер годового счета за потребление энергии в Великобритании будет составлять 3576 фунтов стерлингов в год, в январе 2023 года этот показатель достигнет 5066 фунтов, а с апреля – рекордные 6552 фунта.

Между тем в Британии предупредили о возможности раскола в ЕС из-за энергокризиса по вопросу взаимоотношений с Россией.

До этого сообщалось, что в апреле 2022 года средний годовой счет британских домохозяйств за электричество вырос на 54%, в апреле 2023 года он вырастет еще втрое.

В июле Великобритания переплатила 5000% за импорт электроэнергии из Бельгии, чтобы избежать отключения электричества в Лондоне в период аномальной жары.