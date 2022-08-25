В Новокузнецке решили возвести памятник Герою России Ольге Качуре

В городе Новокузнецке в Кемеровской области заложили памятный камень на месте строительства Площади защитников Донбасса, основой композиции станет памятник Герою России Ольге Качуре, сообщили в администрации региона.

В церемонии приняли участие губернатор региона Сергей Цивилев, дочь Героя Елена Карабет и мэр Горловки Иван Приходько, сообщается на сайте правительства Кузбасса.

По инициативе Цивилева площади в Новокузнецке, где будет установлен монумент, решено присвоить название «Площадь защитников Донбасса».

«Эта площадь была построена в 1980-е годы. Мы приняли решение реконструировать ее. Теперь это будет площадь во имя боевого подвига – Площадь всем защитникам Донбасса. Здесь будет установлен мемориал в честь Ольги Сергеевны Качуры. Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало строительства этого парка. Мы постараемся сделать его в кратчайшие сроки, чтобы он открылся до 3 августа следующего года и мог принимать и новокузнечан, и гостей из Горловки – именно там 3 августа погибла Ольга Качура. Мы уже приступили к проектированию, работают лучшие дизайнеры», – сказал губернатор.

Ольга Сергеевна Качура родилась в Донецке 12 мая 1970 года в семье потомственных военных. Окончила Донецкий политехнический институт, получила специальность «разработчик программного обеспечения для систем наведения баллистических ракет». Качура была первой женщиной-командиром артдивизиона ДНР, позывной Корса. Погибла во время спецоперации 3 августа 2022 года. По решению президента России Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Качуре Ольге Сергеевне присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

В ближайшее время вся проектная документация будет передана Российскому военно-историческому обществу. Именно его специалисты дальше будут сопровождать проект.