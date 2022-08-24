В офисе фонда экс-главы Екатеринбурга Ройзмана начались обыски

Сотрудники правоохранительных органов зашли в офис Фонда Ройзмана для проведения обысков, сообщает источник с места событий.

Бывшего мэра Екатеринбурга в среду задержали по уголовному делу о дискредитации ВС России. Обыски проходят и в его квартире, а также планируются в частном музее Невьянской иконы, которым руководит Ройзман.

Как передает источник ТАСС, на месте работают следователи и оперативные сотрудники. На месте также находится один из адвокатов Ройзмана. Журналистов не допускают на расстояние ближе 10 метров к месту проведения следственных мероприятий.

Тем временем адвокат Владислав Идамжапов планирует обжаловать следственные действия в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которые проводятся без его участия. Защитник уже полтора часа не может попасть в квартиру, ему не открывают дверь.

«Мы впоследствии будем обжаловать те следственные действия, которые проводились без защитника. Нарушается право на защиту», – сказал он.

Ранее в экстренных службах сообщили, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан в рамках уголовного дела за дискредитацию российской армии. Позже в экстренных службах региона сообщили, что сотрудники правоохранительных органов начали проводить обыски в квартире Ройзмана, в офисах его частного музея Невьянской иконы и фонда. Ройзман из окна своей квартиры выступил с утверждением, что уголовное дело в отношении него о дискредитации Вооруженных сил России было возбуждено в Москве.

В 2022 году суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию Вооруженных сил России в социальных сетях по статье 20.3.3 КоАП. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей. Также он был оштрафован на 85 тыс. рублей по статье о неуважении к власти. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.

В 2021 году Ройзман несколько раз участвовал в несанкционированных акциях в Москве и Екатеринбурге, в связи с чем был суммарно оштрафован на 60 тыс. рублей. Кроме этого, суд признавал Ройзмана виновным в организации несогласованных акций и назначал ему административный арест на девять суток, но по итогам рассмотрения апелляций сократил срок ареста до одних суток.