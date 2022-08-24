Ройзман рассказал из окна квартиры об уголовном деле

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выступил с утверждением, что уголовное дело в отношении него о дискредитации Вооруженных сил России было возбуждено в Москве.

«Статья 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Дело [возбуждено] в Москве», – приводит ТАСС слова Ройзмана, который говорил из окна своей квартиры, где проводятся следственные действия.

Прибывший на место адвокат Владислав Идамжапов подтвердил, что проводятся обыски, уточнив, что не готов сообщить подробности.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что уголовное дело против Ройзмана возбуждено из-за опубликованного на YouTube видео. «Уголовное дело возбуждено по ст. 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). Причина – видео в его Youtube-канале», – сказал источник.

Ранее в экстренных службах сообщили, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан в рамках уголовного дела за дискредитацию российской армии. Позже в экстренных службах региона сообщили, что сотрудники правоохранительных органов начали проводить обыски в квартире Ройзмана, в офисах его частного музея Невьянской иконы и фонда.

В 2022 году суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию Вооруженных сил России в социальных сетях по статье 20.3.3 КоАП. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей. Также он был оштрафован на 85 тыс. рублей по статье о неуважении к власти. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.

В 2021 году Ройзман несколько раз участвовал в несанкционированных акциях в Москве и Екатеринбурге, в связи с чем был суммарно оштрафован на 60 тыс. рублей. Кроме этого, суд признавал Ройзмана виновным в организации несогласованных акций и назначал ему административный арест на девять суток, но по итогам рассмотрения апелляций сократил срок ареста до одних суток.