В Германии сообщили о заполненности газохранилищ на 80%

Эксперт оценил планы Германии покупать «демократический» газ у Канады

«Германия делает акцент на широкомасштабном сотрудничестве с Канадой. Но на деле разговор с Оттавой может идти о более приземленных вещах. Например, о турбинах для «Северного потока», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Канаду в надежде найти альтернативу российским ресурсам.

«Вопрос поставок газа стоит наиболее остро. Из Канады в Германию топливо можно довезти только в виде СПГ. Чисто теоретически это можно сделать через Голландию или Польшу. Но у немцев пока нет терминалов для приема сжиженного газа. Более того, Оттава в принципе не числится в списке экспортеров СПГ», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

Собеседник также усомнился в том, что Берлину удастся сэкономить, закупая ресурсы у Оттавы. «Дело в том, что цены по долгосрочным контрактам всегда значительно ниже, чего не скажешь о краткосрочных соглашениях. А тут мы вообще не видим каких-либо контрактов. И если Германия говорит, что готова отказаться от российского сырья, то ей надо быть готовой к покупке ресурсов втридорога и сложной логистике», – пояснил он.

«Поэтому прежде чем закупать некий «демократический» газ, Берлину стоит поинтересоваться у потребителей, чего они хотят. Сейчас стоимость голубого топлива приближается к трем тысячам долларов. И это в августе, когда спрос не такой уж и высокий. А что будет зимой? Мне кажется, немцы хотят получать «кровавый» газ из России за 200-300 долларов, а не «демократический» за три тысячи», – сыронизировал эксперт.

«Также Шольц говорит о некой готовности сотрудничать с Канадой в области возобновляемой энергетики и зеленого водорода. Это такой вид энергии, который производится ветряками. Затем с помощью электролиза воды он превращается в водород, который потом можно обратно перевести в электричество. Однако хранить этот ресурс очень непросто. В Европе нет необходимой для этого инфраструктуры», – отметил Юшков.

Эксперт также предположил, что на деле Германия и Канада попытаются договориться о более приземленных вещах. «Газпром хочет, чтобы Германия, Канада и Великобритания дали письменные гарантии того, что турбины для «Северного потока» не попадут под санкции. И, вероятно, Шольц будет говорить с Оттавой об этом. Ведь Берлину надо срочно решать проблемы с отоплением предстоящей зимой», – сказал он.

«Объявить же официально о таких темах стороны не могут. Иначе это будет расцениваться как победа России. А вот зеленая энергетика – отличный тезис для пресс-релиза. То есть Шольц выстроил некую ширму, которая позволяет скрыть реальные переговоры в отношении Москвы», – заключил Юшков.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после прибытия в Монреаль заявил, что во время визита в Канаду намерен договориться о поставках важного сырья вместо российского. «Страна [Канада] обладает такими же богатыми полезными ископаемыми, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на DPA.

«Таким образом, мы открываем для себя новые сферы сотрудничества. Мы хотим тесно взаимодействовать особенно в вопросе выстраивания экономики на основе зеленого водорода», – сказал Шольц.

DPA уточняет, что во время визита канцлера планируется подписание между ФРГ и Канадой соглашения о тесной кооперации в области производства и транспортировки зеленого водорода. Кроме того, будет обсуждаться вопрос поставок сжиженного природного газа, а также таких минералов и металлов, как никель, кобальт, литий и графит, из Канады в Германию.

Месяц назад Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. В Кремле подчеркивали, что слова канцлера ФРГ контрастируют с реальностью и историей поставок. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, даже в самые сложные моменты Россия продолжала выполнять взятые на себя обязательства, а нынешнее снижение поставок вызвано незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в том числе и Германия.

Между тем Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.

В Германии звучат призывы запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики страны, однако власти ФРГ, признавая, что это даст возможность «лучше пережить зиму», называют такой сценарий «драматическим политическим провалом». При этом немцы заявляют, что нынешний энергетический кризис Германия сама на себя навлекла.

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