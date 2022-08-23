В Москве рассказали о проектах уличного освещения в рамках реализации импортозамещения

Оргкомитет премии световых технологий «Золотой фотон» открыл серию экскурсий по освещению столицы при реализации технологий импортозамещения в России, сообщил член жюри премии Сергей Боровков.

Новый маршрут начался от причала на Озерковской набережной. Оттуда первые участники экскурсии – начинающие светодизайнеры и архитекторы – отправились к Овчинниковской набережной, до Большого Москворецкого моста, а далее – к знаменитому Большому театру, передает «Вечерняя Москва».

Как отметил основатель Бюро светового дизайна и идейный вдохновитель этой прогулки Юлия Жаркова, при реализации проекта освещения Озерковской набережной обозначились различные трудности, в том числе в вопросе импортозамещения.

«После долгой и кропотливой работы нам все же удалось найти отличное решение освещения Озерковской и Овчинниковской набережных. Благодаря некоторым дизайнерским приемам теперь здесь полноценный свет, который дают светильники российского производства», – рассказала она.

Тему освещения столицы продолжил архитектор по свету Павел Павлюк, который рассказал, как воплощался в реальность замысел освещения фасада легендарного отеля «Метрополь». Так, если теперь смотреть на гостиницу с определенного ракурса, можно одновременно увидеть фасад здания, который освещается по проекту, сделанному в девяностых годах прошлого века, и другой – с современной подсветкой.

«Это редкая возможность совершить путешествие в прошлое, чтобы воочию сравнить разные стили, подходы к освещению и их способы», – добавил он.

По его словам, свет – не только способ освещения. С его помощью можно создавать атмосферу, вызывать те или иные эмоции, сделать определенные акценты на здании, композиции, скульптуре.

Следующая остановка экскурсантов – световая трехмерная инсталляция у здания центрального офиса известной нефтегазовой компании на Сретенском бульваре представлена в виде куба трехмерного массива индивидуально управляемых светодиодных модулей-пикселей.

«За счет такого решения создаются самые разные световые сценарии. Мы с моим коллегой Василием Тарасенко, создавая эту световую конструкцию, вдохновились «Красным квадратом» Казимира Малевича», – пояснил один из авторов данной инсталляции Наталья Копцева.

По словам специалистов, общая протяженность улиц Москвы 6457 километров, и все они сейчас освещены на 100%.

По мнению Боровкова, выделить «самый освещенный» городской район довольно сложно. «Мне, например, очень нравится освещение центра столицы – района Китай-города. А также столичных парков, скверов и набережных», – сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область удерживает высокие позиции по индексу промышленного и экономического развития в стране, несмотря на изменившиеся условия и действие санкций. Регион продолжает развивать партнерство с бизнесом, программы импортозамещения и другие сферы.