Клименко оценил условия крупнейшей сделки VK и Яндекса

«Мы наблюдаем процесс, в котором, на мой взгляд, все у всех равновесно», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший советник президента России по программам развития интернета, основатель компаний Liveinternet и MediaMetrics Герман Клименко, комментируя условия сделки между VK и Яндекс по «Дзен», «Новости» и Delivery Club.

Компания VK намерена передать «Яндексу» сервис по доставке еды Delivery Club в рамках сделки по приобретению платформ «Дзен» и «Новости», которая может стать крупнейшей по масштабу в российском IT. Отмечается, что «Яндекс» откажется от новостного агрегатора и намерена развивать ya.ru в качестве новой главной страницы поисковой системы, в то время как бывшая медийная главная страница «Яндекса» станет порталом dzen.ru и перейдет под управление холдинга VK.

«Яндекс» и так был мощным игроком (в сфере доставки еды, – прим. ВЗГЛЯД), а сейчас станет в два раза более мощным. Тем не менее остается еще российский сервис по экспресс-доставке «Самокат» и другие компании, поэтому очень сложно будет обвинить «Яндекс» в монополизме. Но то, что ему будет принадлежать очень серьезный сегмент, – да», – рассуждает Клименко.

Кроме того, замечает Клименко, благодаря данной сделке каждая компания начнет заниматься «своим делом». У «Яндекса» хорошо получаются сервисы, или тот же самый агрегатор такси, которые хорошо интегрированы с доставкой. Также компания избавляется, по мнению собеседника, от самого «токсичного» своего актива, на котором она ничего не зарабатывала, но получала сплошные репетиционные издержки – «Яндекс. Новости». В свою очередь VK избавляется от сервиса Delivery Club, который тоже приносил от сотрудничества со Сбером убытки. Тем не менее как сборник соцсетей и мессенджеров VK двигается в правильном направлении и приобретает «Дзен» и «Новости».

Тем временем конгломерат Сбер продолжает сокращать свою экосистему, подчеркивает эксперт. В перспективе, скорее всего, компания сгруппирует все, что на данный момент имеет, и продаст, став обычным банком без всякого стремления к интернету.

«В свое время появилась иллюзия, что можно сделать совместные проекты. Тогда Сбер затянул в свои крепкие руки и «Яндекс», после чего они тяжело выходили из истории с Маркетом, и VK. Я бы сказал, что здесь наиболее интересна история того, что компаниям окончательно удалось вырваться из плотных объятий Сбера. Понадобится VK когда-нибудь доставка – сделают. Мы наблюдаем процесс, в котором, на мой взгляд, все у всех равновесно», – замечает бывший советник президента России по программам развития интернета.

Клименко отмечает, что большое влияние на компанию оказывает владелец. Так, например, Тигран Вердян, создатель «Яндекс. Такси», за его счет компания умело оказывает услуги, у VK – Владимир Кириенко, поэтому в компании больше политического свойства. У Сбера же иная история – после начала спецоперации России на Украине компанию «отрезали от международности», после чего интерес к экосистеме немного упал.

Также он обращает внимание на то, что стремление «Яндекса» развивать ya.ru в качестве новой главной страницы поисковой системы не говорит о доминировании телефонного и планшетного трафика. По его мнению, это изменение нужно исключительно для того, чтобы уйти от старых названий. При этом он не исключает, что таким образом идет подготовка к разделению, связанная с тем, что в начале июня этого года основать компании Аркадий Волож покинул совет директоров и пост гендиректора группы «Яндекс».

Данная сделка может подтолкнуть и другие российские компании к трансформации, полагает эксперт. «Очевидно, что должно идти укрупнение, объединение. Это с одной стороны хорошо, а с другой – плохо. Причем плохо для мелких игроков. А хорошо для пользователей, потому что чем игроки крупнее, тем щедрее. Главное, чтобы дело не доходило до полной монополизации, потому что она всегда приводит к росту стоимости услуг. Ничего плохого в целом я не вижу, это естественные процессы», – заключил Клименко.

Ранее журналист и блогер Максим Кононенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что «Яндексу» выгодна продажа сервисов «Яндекс. Новости» и «Яндекс. Дзен», поскольку сама компания – голландская, а сервисы – агрегаторы российских новостей. Крупные иностранные инвесторы уверены, что эти новости – «неправильные», в связи с чем было принято решение продать сервисы холдингу VK.