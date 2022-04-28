Эксперты назвали главную причину продажи «Яндекс. Новости» и «Яндекс. Дзен» холдингу VK

«Яндекс» – голландская компания, чьи акции торгуются на различных международных площадках. Но сервис «Яндекс. Новости» – это агрегатор российских новостей. Крупные иностранные инвесторы уверены, что эти новости – «неправильные», – сказал газете ВЗГЛЯД блогер Максим Кононенко о покупке холдингом VK сервисов «Яндекс. Новости» и «Яндекс. Дзен».

«Яндексу» важно было избавиться от «Яндекс. Новостей». А VK хотела купить «Яндекс. Дзен». Результатом этого и стала сделка», – отметил журналист и блогер Максим Кононенко.

«Яндекс» – голландская компания, чьи акции торгуются на различных международных площадках. Но сервис «Яндекс. Новости» – это агрегатор российских новостей. Крупные иностранные инвесторы уверены, что эти новости – «неправильные». Компании «Яндекс» совершенно необходимо было избавиться от этого сегмента», – добавил собеседник.

При этом эксперт отметил, что есть несколько вопросов по аспектам сделки. «Не очень понятно, что именно выкупила VK. Дело в том, что сами «Новости» плотно интегрированы во всю внутреннюю систему «Яндекса». Соответственно, просто так изъять эту часть не получится. Вероятно, речь идет о роботах-агрегаторах», – предположил эксперт.

Бывший советник президента России по программам развития интернета, основатель компаний Liveinternet и MediaMetrics Герман Клименко также считает политические риски главной причиной продажи «Яндексом» своего новостного сервиса.

«Сделка скорее политическая. Если бы не проведение Россией специальной военной операции, «Яндекс», скорее всего, и не стал бы продавать «Новости» и «Дзен», – сказал Клименко газете ВЗГЛЯД. – У «Яндекса» сейчас основная задача – выйти из-под информационного обстрела. Ходят постоянные слухи о том, что они возможно разделятся, это упорно опровергается, но дыма без огня не бывает».

«Если VK просто поглотит площадки «Яндекс. Новости» и «Яндекс. Дзен», то, мне кажется, ничего хорошего не произойдет. Потому что очевидно, что «Новости» и «Дзен» – это все-таки абсолютно самостоятельные продукты, у которых основной точкой входа была поисковая система «Яндекс». Но сегодня «Новости» – это огромный политический риск, который компания Yandex видимо готова для себя устранить», – отметил Клименко.

Кононенко в свою очередь отметил: «Что же касается «Яндекс. Дзен» – это площадка, где люди, зачастую не связанные с политикой, публикуют свой контент. Более того, в связи с тем, что YouTube отменил монетизацию, эти пользователи уходят на «Дзен», где за качественный продукт можно получить деньги», – подчеркнул собеседник.

Блогер уверен, что в скором времени можно ожидать серьезного роста площадки «Яндекс. Дзен». Он также настаивает на том, что изначально VK хотел купить именно этот сервис, однако «Яндекс» отдал «Новости» «в довесок».

«Сам факт того, что «Яндекс» будет продавать «Новости» и «Дзен», а VK будет покупать, был известен достаточно давно. Новостной агрегатор «Яндекса» крайне влиятельный сервис. «Дзен» – один из крупнейших трафикогенераторов, позволяющих получать неплохой заработок», – отметил IT-эксперт.

В четверг холдинг VK сообщил о подписании соглашения о покупке новостного агрегатора «Яндекс. Новости» и рекомендательной платформы «Яндекс. Дзен», принадлежавших транснациональной компании «Яндекс». Напомним, что корпорация VK до октября 2021 года носила название Mail.Ru Group. Этой компании принадлежат соцсеть «Вконтакте» и сервис Mail.Ru, включающий в себя собственный новостной агрегатор. Головное лицо «Яндекса» – компания Yandex NV – зарегистрирована в Нидерландах.

Для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу России. Подробности в холдинге VK пообещали предоставить позже.

В марте «Яндекс» заявил о своем намерении продать сервисы «Новости» и «Дзен». Источники объясняли, что в условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации «Яндекс» решил сконцентрироваться на развитии поиска, технологий и городских сервисов. Однако сам «Яндекс» назвал сообщения о продаже сервисов слухами. Однако позже в пресс-службе «Яндекса» сообщали, что компания хочет сосредоточиться на развитии других своих бизнесов и продуктов, связанных с технологиями: поиск, реклама, самостоятельное вождение.