В России за сутки госпитализировали 4 тыс. человек с коронавирусом

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23 августа, вторник | Последнее обновление — 11:46 | vz.ru
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Чтобы действительно вывести Европу из-под доминирования США, над этим надо работать так же технологично, как это делали американцы с момента окончания Второй мировой войны.
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79 лет назад завершилась одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны. На кону стояло будущее не только Советского Союза, но и всей Европы. К сожалению, не все уроки истории были усвоены должным образом.
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Складывается впечатление, что в Америке на фоне развития специальной военной операции возникает желание проверить готовность Москвы к эскалации противостояния.
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В России за сутки госпитализировали 4 тыс. человек с коронавирусом
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки госпитализированы 4063 человека, на 138,4% больше по сравнению с 22 августа.
«Выписано в связи с выздоровлением 30 869 человек, на 38,5% больше по сравнению с 22 августа. Выявлено 30 967 новых случаев COVID-19. Подтверждено 69 летальных исходов», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне в России госпитализированы 1704 человека, на 8,0% меньше по сравнению с 21 августа.
ФСБ раскрыла убийство Дугиной
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Убийство журналистки Дарьи Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности в результате проведения комплекса неотложных оперативно-разыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи, 1992 года рождения», – передает сообщение ведомства ТАСС.
По данным ФСБ, «преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами», а его исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения.
Вовк, как сообщили в ведомстве, прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения.
«В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», – сообщили в ФСБ.
Уточняется, что для организации убийства Дугиной и получения информации о ее образе жизни Вовк с дочерью арендовали квартиру в Москве в доме, где жила журналистка.
За Дугиной они наблюдали из автомобиля Mini Cooper. При этом при въезде в Россию использовались номера Донецкой народной республики – Е982ХН DPR, в Москве – казахстанские номера 172AJD02, а при выезде – украинские AH7771IP. «Материалы расследования переданы в Следственный комитет», – добавили в ФСБ.
Напомним, вечером 20 августа в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем джипа, погибла на месте. По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), его будет расследовать центральный аппарат СК РФ. По данным следователей, убийство Дугиной было спланировано и носит заказной характер.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной. Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины.
Шарий нашел объявление о продаже на Украине автомобиля убийцы Дугиной
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Украинский политик и блогер Анатолий Шарий нашел объявление о продаже на Украине автомобиля убийцы журналистки Дарьи Дугиной, объявление было выставлено на сайте по продаже автомобилей.
«Авто, на котором следили за Дугиной, было продано совсем недавно на Украине. Я так понимаю, объявление еще не сняли», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее ФСБ сообщила, что убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.
Уточняется, что для организации убийства Дугиной и получения информации о ее образе жизни Вовк с дочерью арендовали квартиру в Москве в доме, где жила журналистка.
За Дугиной они наблюдали из автомобиля Mini Cooper. При этом при въезде в Россию использовались номера Донецкой народной республики – Е982ХН DPR, в Москве – казахстанские номера 172AJD02, а при выезде – украинские AH7771IP.
Напомним, вечером 20 августа в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем джипа, погибла на месте. По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), его будет расследовать центральный аппарат СК РФ. По данным следователей, убийство Дугиной было спланировано и носит заказной характер.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной. Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины.
ФСБ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дугиной
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Федеральная служба безопасности России (ФСБ) опубликовала видеозапись с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной украинской гражданкой Натальей Вовк.
На предоставленной спецслужбой видеозаписи запечатлено, как Вовк въехала на территорию России, заселилась в один дом с жертвой, а также покинула страну и уехала в Эстонию, передает РИА «Новости».
ФСБ сообщала, что убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой в связи с гибелью их дочери Дарьи Дугиной. Глава государства назвал убийство девушки подлым и жестоким преступлением.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины.Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России», и добавил, что близкие погибшей жаждут не мести, возмездия, но «нашей победы».
«На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста! Мы хотели воспитать ее умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг», – сказал он.
Исполнительницу убийства Дугиной решили объявить в международный розыск
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Гражданка Украины Наталья Вовк, которая является исполнительницей убийства в Подмосковье политолога и журналиста Дарьи Дугиной, будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России, сообщили в правоохранительных органах.
«Гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, скрывшаяся в Эстонии после исполнения убийства Дарьи Дугиной, будет объявлена в розыск с целью выдачи», – рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
Ранее ФСБ сообщила, что убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.
Уточняется, что для организации убийства Дугиной и получения информации о ее образе жизни Вовк с дочерью арендовали квартиру в Москве в доме, где жила журналистка.
За Дугиной они наблюдали из автомобиля Mini Cooper. При этом при въезде в Россию использовались номера Донецкой народной республики – Е982ХН DPR, в Москве – казахстанские номера 172AJD02, а при выезде – украинские AH7771IP.
Напомним, вечером 20 августа в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем джипа, погибла на месте. По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), его будет расследовать центральный аппарат СК РФ. По данным следователей, убийство Дугиной было спланировано и носит заказной характер.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной. Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины.
Политолог: Россия должна потребовать выдворить посла Украины в Казахстане
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«Казахстанское руководство должно отреагировать и направить ноту протеста послу Украины, ведь Казахстан – член ЕАЭС и дружественная России страна. Но разжигать публичный скандал не нужно», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Лепехин. Ранее МИД России отреагировал на призывы украинского посла в Нур-Султане Врублевского к уничтожению русских.
«Само собой, что Россия должна потребовать выдворить посла Украины в Казахстане. Но Казахстан трогать не нужно. Заявление сделал представитель Украины. В отношении тех стран, с которыми Россия работает в дружественном режиме, следует воздержаться от публичных заявлений и действовать по дипломатическим каналам. Например, указать МИДу Казахстана на то, что они оставили без ответа выходку украинского посла, и написать соответствующее заявление президенту Касым-Жомарту Токаеву по своим каналам», – считает гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.
«Русофобские высказывания украинского посла в Нур-Султане не должны оставаться без каких-либо последствий с нашей стороны – как в принципе и любые инсинуации нацистского свойства. Понятно, что казахстанское руководство на самом деле должно отреагировать и направить ноту протеста послу, поскольку Казахстан – член Евразийского экономического союза и дружественная страна по отношению к России», – подчеркнул собеседник. –
«Но разжигать публично это не нужно, чтобы не поддаваться на провокацию украинских дипломатов. Если сейчас начнем нагибать Казахстан, значит, провокация украинского посла удалась».
По мнению Лепехина, в России возникла потребность в создании специальных структур, которые бы анализировали информационное и политическое поле на предмет русофобских и нацистских высказываний для выработки соответствующих мер реагирования. «Украинские дипломаты специально разжигают русофобию разного рода провокациями и инсинуациями, пользуясь любыми случаями для того, чтобы сказать в адрес России что-нибудь оскорбительное или лживое. По каждому такому публичному украинскому деятелю необходимо работать нашим специалистам в области сканирования информации. Тут же давать рекомендации для разработки мер реагирования, – считает политолог. – Все информационное и политическое пространство нужно тщательно отслеживать, чтобы на каждый шаг русофобов на Украине, в Эстонии или Латвии реагировать самым жестким образом».
В понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявляет, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям».
Следственный комитет России даст оценку высказываниям Врублевского, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе СК РФ.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о деградации украинской дипломатии.
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Американский полковник заявил об уверенности ЦРУ в поражении Украины
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Американские спецслужбы прекрасно осведомлены, что украинская армия обескровлена, но вбрасывают в СМИ противоположное мнение, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он назвал иллюзией материалы о «скорой победе Киева», которые регулярно выходят в американских СМИ. «В ЦРУ знают, что Украина проиграет. Они понимают, что ее власти пожертвовали лучшими подразделениями и не смогут предпринять контрнаступление, им в принципе никогда этого не удавалось с самого начала спецоперации. Все, что пишут в СМИ о победе Украины, – это иллюзия, которой не существует в реальности», – передает слова офицера РИА «Новости».
Макгрегор также подчеркнул, что у Киева практически закончился запас ракет для американских РСЗО HIMARS, а европейские партнеры в июле начали сворачивать кампании по предоставлению военной помощи Украине. «Все те люди в США, которые фактически разрушили Украину, сейчас отчаянно пытаются спасти положение дел, а, по их мнению, сделать это можно, только говоря ложь о реальной обстановке в стране и надеясь на помощь Вашингтона и его партнеров», – заключил он.
Ранее британские СМИ сообщали, что если Украина в ближайшие три месяца не добьется успехов при контрнаступлении в Донбассе и Херсонской области, тогда Запад ослабит поддержку. Как считают западные аналитики, у Киева остается немного времени, чтобы переломить ситуацию на поле боя. По мнению издания, «широкое недовольство избирателей» окажется большой проблемой для европейских стран, и это заставит их пересмотреть позицию по поддержке Украины и санкциям.
Сенатор Исаков отреагировал на сообщения об «отречении» от дочери
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Сенатор Эдуард Исаков подтвердил, что у него произошел конфликт с дочерью Дианой из-за ее антироссийской позиции по Украине. При этом он подчеркнул, что от дочери не отрекался.
В своем Telegram-канале Исаков признается, что не ожидал оказаться в центре бытового скандала. «К сожалению, моя дочь решила все за меня, вынесла наш с ней конфликт на всеобщее обсуждение. Приходится реагировать», – написал он.
«В СМИ печатают громкие заголовки, что «я отрекся от дочери», такие слова я не произносил. У нас с дочерью конфликт, серьезные разногласия. Я разочарован ее поведением и отношением ко мне, ее позицией по отношению к своей стране. Ее взгляды на политику основаны на поверхностных знаниях, неполной информации, полученной исключительно из оппозиционных СМИ. Она рассказывает в интервью про свой проект по демократизации населения. Вероятно, это и было целью интервью – привлечь подписчиков в свой Telegram-канал», – предположил сенатор.
Он также отреагировал на сообщения, что юристы дают оценку его посту о дочери. Сенатор указал, что никакой новой информации о «здоровье и ориентации Дианы» не сообщил, что все это она сама озвучила в интервью средствам массовой информации.
«Не нужно делать из моей дочери жертву. Она не просто выступила против специальной военной операции, она скрытно занималась оппозиционной деятельностью у меня за спиной, проживая в моем доме, на мои средства, понимая, что я работаю в федеральных органах власти. В интервью она призналась, что ходила на оппозиционные митинги, выходила на одиночные пикеты, выражая протест деятельности правительства, при этом она даже не помнит против чего протестовала. Ей дали готовый плакат, зная, что ее отец сенатор, и она пошла. Моя дочь подвержена чужому влиянию. Как оказалось, она организовала свою собственную акцию, призывающую к свержению власти, печатала противоправные листовки в моем доме. А когда ее задержали, она, испугавшись, сказала, что дочь сенатора, ее не имеют права трогать, «папа придет и разберется». Ей не 15 лет, она уже давно не подросток, ей – 25 лет, это взрослый человек, который, признаваясь мне в любви, выступала против меня», – написал Исаков.
Он рассказал, что после задержания у него с дочерью состоялся «долгий разговор». «Она твердо стояла на своей позиции, предлагала мне уволиться, чтобы я не мешал ей реализовывать себя в политике. Уважая выбор дочери, я попросил ее освободить мой дом и заниматься любыми видами деятельности, которыми она пожелает, не нарушая законодательство, начать зарабатывать деньги, обеспечивать себя. После этого она пошла в СМИ-иноагенты и дала интервью с позиции дочери сенатора. Все интервью было посвящено мне, тому, как я тиранил мою дочь, не давал ей свободно выражать свою гражданскую позицию, но которая почему-то по своему желанию проживала со мной и даже не думала съезжать и начинать самостоятельную жизнь. При этом ей было куда переехать, она три года встречалась со взрослым мужчиной моего возраста. У Дианы была двухкомнатная квартира, которую мне вручили за спортивные достижения, только она ее продала, чтобы не работать и жить в свое удовольствие на эти деньги. Когда деньги закончились, она стала просить у меня финансовую поддержку», – указал он.
Сенатор подчеркнул, что «постоянно беседовал» с дочерью по поводу ее профессиональной реализации, оплачивал ее учебу. «Четыре раза моя дочь пыталась получить высшее образование, выбирала разные профессии, но каждый раз через месяц-два бросала учебу», – рассказал он.
«В чем моя ошибка, как отца? Почему моя дочь отказывается прислушиваться ко мне? Считает меня жестоким? Возможно, действительно я уделял ей недостаточно внимания в детстве, в то время я выступал сам как профессиональный спортсмен и готовил к всероссийским и мировым стартам своих учеников с инвалидностью. Я был увлечен своей профессией. Потом создавал региональный Центр адаптивного спорта, руководил им, создал следж-хоккейный клуб. Когда работа занимает много времени, семья, к сожалению, недополучает внимания. К тому же мы с Дианой жили в разных городах, она приезжала ко мне только на каникулы. Когда она училась в пятом классе, я предлагал ее матери, чтобы она разрешила жить Диане в Ханты-Мансийске с моей семьей. Может, тогда все сложилось бы по-другому, и мы не упустили бы ребенка. Дочь была согласна, у нее хорошие отношения с моей супругой и детьми. Но мать Дианы не согласилась», – рассказал Исаков.
«Я не снимаю с себя ответственности за воспитание своего ребенка. Это моя дочь, моя боль. Конечно, она разрывает мое сердце. И мне хочется верить, что она одумается, раскается и вернется на Родину», – заключил сенатор.
Ранее Исаков заявил, что принял решение прекратить общение с дочерью из-за ее антироссийской позиции по ситуации на Украине, которую девушка озвучила в интервью СМИ, признанным иностранными агентами. Диана, по его словам, выступила с такими заявлениями, получив денежные средства. «Другими словами – продала своего отца, семью, Родину, и покинула Россию... Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем», – отметил он.
Российские силовики подтвердили возможность вовлечения дочери Вовк в убийство Дугиной
Подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной украинская гражданка Наталья Вовк могла использовать собственную дочь для прикрытия преступления, заявили в силовых структурах России.
«Вовк могла использовать свою дочь для прикрытия преступления. Прорабатывается версия, что она могла при помощи ребенка подложить взрывное устройство в машину Дугиной», – сказал собеседник ТАСС.
Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Вовк могла привлечь к исполнению убийства собственную несовершеннолетнюю дочь.
ФСБ сообщала, что убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой в связи с гибелью их дочери Дарьи Дугиной. Глава государства назвал убийство девушки подлым и жестоким преступлением.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».
Кох сравнил убийство дочери Дугина с убийством Немцова
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Проживающий в Германии бывший вице-премьер России Альфред Кох сравнил убийство российской журналистки Дарьи Дугиной с убийством политика Бориса Немцова.
«…Вчера убили тридцатилетнюю женщину. Она не имела никакой власти. Она не занимала никаких должностей. Она не командовала армией. У нее в подчинении не было никаких министерств. Она даже не руководила никаким более-менее популярным медиа. Она просто говорила. […] И за это ее убили», – написал Кох на своей странице в соцсети Facebook** (продукт компании Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Я всегда считал, что демократия – это когда людей не убивают за слова. Как минимум. А диктатура – когда убивают. Вот как, например, убили Борю Немцова. Он не имел никакой власти. Он не занимал никаких должностей. Он не командовал армией. У него не было в подчинении никаких министерств. Он даже не руководил никаким более-менее популярным медиа. Он просто говорил. И за это его убили», – заявил бывший политик.
«Расскажи мне, Илья [Пономарев], почему я должен радоваться смерти Дарьи Дугиной, если я скорблю по Борису? Только лишь потому, что она говорила то, что мне не нравится, а Немцов говорил то, с чем я согласен? И все?» – выразил возмущение Кох. – «То есть убивать человека за слова – можно? Достаточно того, чтобы они тебе не нравились? Тогда в чем проблема с убийством Немцова?»
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».
Эрдоган назвал причину беспокойства Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский очень обеспокоен тем, что люди вокруг него часто его обманывают, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения виноградников в Манисе.
На вопрос одного из фермеров о том, как у Зеленского дела, Эрдоган ответил: «Он очень обеспокоен. Вокруг него есть люди, которые его много обманывают», – пишет РБК.
17 и 18 августа во Львове проходил трехсторонний саммит. Сначала в город прилетел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а затем прибыл Эрдоган. Там они провели встречу с Зеленским – сначала по отдельности, а затем посидели на троих в течение 40 минут. Согласно официальным заявлениям, стороны обсуждали множество вопросов – начиная от мирных переговоров Москвы и Киева и заканчивая ситуацией с Запорожской АЭС.
Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
Высказывания Пономарева об убийстве Дугиной попросили проверить на терроризм
Обращения с просьбой дать правовую оценку заявлению бывшего российского политика Ильи Пономарева о причастности к убийству Дарьи Дугиной некой «Национальной республиканской армии» направил в Генпрокуратуру и Следственный комитет председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Пономарев в своем видео также зачитал так называемый манифест, содержащий призывы к насильственным и террористическим действиям.
«Бежавший на Украину после обвинений в мошенничестве Пономарев в последние месяцы сделал немало антироссийских заявлений, стремясь выслужиться перед новыми хозяевами. Вместе с тем совершенное накануне убийство политолога Дарьи Дугиной заставляет нас сегодня повнимательнее отнестись к его словам», – приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
«Выступление Пономарева может иметь своей целью как попытку запугать наших граждан, создав иллюзию якобы существующего «партизанского» сопротивления, так и попытку прикрыть террористические действия украинских спецслужб на территории России», – отметил глава Комитета Госдумы, добавив, что причастность украинских диверсантов к убийству Дугиной уже установлена ФСБ.
«Полагаем, что указанные материалы содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), 280.3 (Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ), 280.4 (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства) и иных тяжких и особо тяжких преступлений в соответствии с УК РФ», – продолжил Пискарев.
«Изложенные в публикациях сведения должны быть тщательно проверены компетентными органами, а доступ к Telegram-каналам их распространяющим ограничен. В отношении Пономарева, признавшегося в соучастии в преступлениях, и его сообщников также должны быть приняты решения в соответствии с российским уголовно-процессуальным законодательством», – резюмировал он.
Напомним, бывший депутат Илья Пономарев запросил украинское гражданство еще в 2019 году.
ФСБ сообщала, что убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой в связи с гибелью их дочери Дарьи Дугиной. Глава государства назвал убийство девушки подлым и жестоким преступлением.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России», и добавил, что близкие погибшей жаждут не мести, возмездия, но «нашей победы».
Отец подозреваемой в убийстве Дугиной раскрыл место службы дочери
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Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, выступил с утверждением, что его дочь служила в вооруженных силах Украины (ВСУ), а не в украинском националистическом батальоне «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией)*.
«Она служила не в «Азове» (украинский националистический батальон, запрещен в России и признан террористической организацией)*, в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла», – сказал отец подозреваемой РИА «Новости».
Он пояснил, что его дочь уволилась из армии по состоянию здоровья. «Говорила, что их на полигон возили. Но не знаю, они там стреляли или не стреляли», – добавил он. При этом отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной утверждает, что в боях в Донбассе его дочь участия якобы не принимала.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».
Болгария решила договориться с Газпромом о восстановлении поставок газа
Болгария в обязательном порядке проведет переговоры с компанией «Газпром экспорт» о поставке газа, заявил на брифинге по итогам заседания кризисного штаба, который решает проблемы в энергетике, министр энергетики технического правительства страны Росен Христов.
«Болгарский бизнес не сможет справиться с высокой ценой на газ, что на практике делает неизбежными переговоры с «Газпром экспорт» о возобновлении поставок газа в рамках действующего договора», – сообщил Христов, предположив, что достижение договоренности будет сложным. Переговоры о дополнительных поставках газа пройдут и с газовиками Азербайджана, сообщает ТАСС.
В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
В июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Теперь уже бывший глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову.
Союзные силы начали ожесточенные бои под Красногоровкой
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Союзные силы ведут ожесточенные бои с противником под Красногоровкой на авдеевском направлении, батарея противотанковых управляемых ракет 9-го полка народной милиции ДНР вышла на рубеж и ведет боевую работу на второй линии укрепрайона украинских военнослужащих.
«Штурмовые подразделения сейчас ведут ожесточенные бои в районе Красногоровки на авдеевском направлении. Батарея ПТУР (противотанковых управляемых ракет) прикрывает огнем действия штурмовых подразделений», – сообщил источнику РИА «Новости» заместитель командира батальона 9-го полка с позывным «Хохол».
Расчеты ПТУРов применяют противотанковые ракетные комплексы «Конкурс».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Отец Дугиной впервые высказался о смерти дочери
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Общественный деятель Александр Дугин заявил, что его дочь Дарью убили «враги России», письмо Дугина опубликовал его друг, предприниматель и политический деятель Константин Малофеев.
«Как вы все знаете, в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля «Традиция» на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержанны. Она никогда не призывала к насилию и войне. Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России ее подло, исподтишка убили…» – приводит письмо Дугина Малафеев в своем Telegram.
«Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются», – добавил Дугин.
«Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста! Мы хотели воспитать ее умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг», – продолжил общественник.
Прощание с Дугиной состоится 23 августа в Телецентре «Останкино» в 10 часов утра.
Напомним, вечером 20 августа в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем джипа, погибла на месте. По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), его будет расследовать центральный аппарат СК РФ. По данным следователей, убийство Дугиной было спланировано и носит заказной характер.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной. Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины.
Ранее ФСБ сообщила, что убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
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