Расчетная цена газовых фьючерсов в Европе обновила исторический рекорд

Расчетная цена на «голубое топливо» за минувшие сутки достигла 2861,6 доллара за тысячу кубометров, что стало рекордным значением за всю историю существования газовых хабов в Европе, говорится в информации лондонской биржи ICE.

В пятницу Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.

После этой новости фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре по индексу TTF сразу приступили к стремительному подорожанию, подскочив к вечеру того же дня почти на восемь процентов – выше 2700 долларов за тысячу кубометров впервые с марта. Но вчера утром они росли уже на 20 процентов и перешагнули 3000 долларов, остановившись на закрытии чуть ниже 2900 долларов, передает РИА «Новости».

Последний рекорд расчетной цены на газовые фьючерсы в Европе зафиксировали в начале марта. Тогда котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценового рекорда в 3892 доллара голубое топливо достигло 7 марта (+275 процента к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5 процента).

Напомним, в понедельник стоимость газа в Европе в ходе торгов поднялась выше 3 тыс. долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта.