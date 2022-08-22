Эксперты назвали приоритетные требования избирателей к кандидатам на муниципальных выборах

Муниципальные выборы состоялись в Республике Саха (Якутия) и Омской области. Наблюдатели сообщают, что нарушений на выборах не зафиксировано. Эксперты также отмечают высокую конкуренцию за муниципальные мандаты и победу кандидатов, обладающих высоким авторитетом на локальном уровне, сообщили в Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

В Республике Саха (Якутия), где проходили дополнительные выборы депутатов муниципального совета села «Белькачи», за победу боролись 10 самовыдвиженцев. Победу в итоге одержали глава фермерского хозяйства, завхоз сельской школы и двое пенсионеров, говорится в сообщении на сайте НОМ.

Как отмечает эксперт НОМ, политолог Ольга Парфенова, «избиратели надеются, что их избранники будут заниматься благоустройством и помогут им в решении коммунальных вопросов», а именно проблем с газоснабжением, водоснабжением и дорогами. Эксперт также обращает внимание на достаточно высокий уровень электоральной активности – в голосовании приняли участие 45,6% избирателей.

В Омской области на дополнительных выборах депутатов Совета Пушкинского сельского поселения за шесть мандатов боролись представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР и два самовыдвиженца.

По итогам голосования, пять мест в муниципальном совете достались представителям партии «Единая Россия», победу также одержал один из самовыдвиженцев. При этом эксперты отмечают, что участие оппонентов партии власти в кампании носило скорее символический характер.

«Активной работы ни со стороны политических партий, ни со стороны кандидатов не велось, более того – оппозиционные кандидаты никак не связаны с Пушкинским поселением», – говорит электоральный эксперт НОМ Сергей Турянчик. Одной из причин низкой активности парламентской оппозиции в Пушкино он называет подготовку к выборам в Омский городской совет – они состоятся в Единый день голосования.

Эксперт также подчеркивает, что победившие кандидаты «принимают участие в общественной жизни поселения, внимательно относятся к решению проблем жителей, проявляя при этом лучшие человеческие качества». «При местных выборах в небольших поселениях главную роль в определении своих предпочтений для избирателя играет положительная репутация кандидата, его авторитет и социальный статус в поселении», – поясняет он.