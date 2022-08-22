Американцы назвали Украину «черной дырой»

Читатели американского издания Newsweek отреагировали на данные о поставках Украине западного оружия, опубликованные системой мониторинга Ukraine Support Tracker.

Согласно данным UST, Соединенные Штаты обязались оказать Украине военную помощь на сумму 25,2 млрд долларов. При этом новые заверения о военной помощи Киеву со стороны Европы в июле «стали совершенно пустыми»: к августу ни одна крупная страна ЕС «не взяла на себя существенных новых обязательств».

Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».

«Украина была и является просто пустой тратой денег, миллиардов и миллиардов. Это, по сути, черная дыра с горизонтом событий, из которого ничего не возвращается и за которым все, деньги, вооружения или люди, просто исчезают», – написал пользователь HH Victor.

«[Президенту США Джо] Байдену нужно накачивать Украину деньгами, чтобы украинцы никогда не выдали нам все подробности о его с Хантером (сын Байдена – прим. ВЗГЛЯД) преступлениях в этой стране», – заявил Willysp.

«А я-то думал, что «всемогущий» Байден действительно объединил весь Запад в максимальной помощи Украине против России? А что получается? Запад не так-то много и дает! Очередная ложь только для того, чтобы в очередной раз «подпереть» Байдена», – выразил мнение Malcolm Tent.

«Нужно быть крайне наивным, полагая, что все эти деньги идут на Украину, как утверждает правительство США. Эти деньги питают наш военно-промышленный комплекс для производства нового оружия и так далее для вооруженных сил США», – указал Roger Vincent.

В начале августа вышел документальный фильм американского телеканала CBS, по данным которого весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование.

Начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщал, что спецгруппа конгрессменов США в июле посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, в том числе зенитных и противотанковых ракетных комплексов. По его словам, получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на черные рынки и далее террористическим организациям, в том числе в соседние страны.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как помощь Украине разоряет Соединенные Штаты.