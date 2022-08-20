Музыкальный фестиваль «Русское лето» стартовал в столице Забайкалья

В Чите на площади Ленина 20 августа пройдет масштабный музыкальный фестиваль «Русское лето», который будет состоять из зажигательной концертной программы с рок-звездами российского масштаба и местными творческими коллективами, спортивных состязаний, а также выступлений известных блогеров и поэтов.

Жители Забайкалья станут первыми, кто насладится насыщенной программой музыкального фестиваля «Русское лето» под хэштэгом #ZаРоссию. С 15.00 на площади Ленина особенный формат летнего отдыха подарят площадка уличного спорта, мастер-классы по фитнес-аэробике от чемпионки России по степ-аэробике Виктории Платоновой и боевому фитнесу от Екатерины Зубовой-Бурковой, а также выступления блогеров и поэтов, среди которых выступит поэт, депутат Законодательного Собрания Забайкальского края Алексей Саклаков. На площади будут организованы детские активности и фудкорт, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кульминацией программы станет большой музыкальный концерт. Хедлайнерами фестиваля станут легендарные группы «СерьГа» со своим бессменным лидером Сергеем Галаниным и «7Б» с 20-летней историей, известная по хиту «Молодые ветра». Культовые музыканты исполнят для читинцев самые зажигательные композиции и поделятся под открытым небом своей положительной энергией. Также своими песнями публику порадует местный вокальный коллектив «FORTE», Театр песни и танца «Забайкалье» и кавер-группа «Все включено». Принять участие в празднике смогут все жители края.

Также на главной площади города будут работать интерактивные кабины #СвоихНЕбросаем, где каждый сможет записать теплые слова в поддержку российских военнослужащих. Кроме того, завершит фестиваль неофициальный гимн фестиваля, записанный специально к событию.

Всего фестиваль «Русское лето» охватит 19 городов. Маршрут пройдет через Дальневосточный федеральный округ от поселка Агинское в Забайкальском крае до Гусиноозерска в Бурятии, а после охватит города Центрального, Приволжского, Сибирского и Северо-Западного федерального округов – от Калининграда до Томска.

Гостей фестиваля порадуют своими выступлениями звезды музыкальной сцены, известные всей стране. Свои таланты проявят поэты и местные исполнители. В крупных городах участники фестивалей также смогут заняться уличным спортом, посетить мастер-классы успешных спортсменов и шоу «Сильнейшая нация мира», увидят выступления популярных блогеров. Будут работать интерактивные кабины #СвоихНЕбросаем, где каждый сможет записать видеообращение в поддержку российских военнослужащих.

Музыкальный фестиваль «Русское лето» является участником Президентского фонда культурных инициатив. Событие организовано при поддержке Народного фронта.