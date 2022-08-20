В МИД рассказали о борьбе с заморозкой на Западе российских активов

Россия не будет мириться с заморозкой на Западе своих активов и задействует все доступные правовые механизмы для отмены этих незаконных решений, заявил замглавы МИД Александр Панкин.

«Насчет принадлежащих России активов, в настоящее время заблокированных на зарубежных счетах, неоднократно подчеркивали, что считаем их заморозку нелегитимной, нарушающей все принципы и нормы международного права и непредвзятого функционирования глобальной финансовой системы. Какое-либо использование средств российского государства и его граждан без разрешения законных владельцев трактуется нами как неправомерный и демонстративно недружественный шаг, дающий нам право на адекватные ответные действия», – передает ТАСС слова дипломата.

«Разумеется, мы не смиримся с текущим положением дел и задействуем все доступные правовые механизмы для отмены соответствующих незаконных решений», – подчеркнул замминистра.

Вместе с тем, по словам Панкина, в рамках западной судебной системы, как уже не раз подтверждалось, «беспристрастность» работает только до момента начала оспаривания навязываемых властями политических решений. «Поэтому не уверены, что можем рассчитывать на справедливость и неангажированность судебных органов недружественных стран при рассмотрении подобных вопросов», – продолжил дипломат.

«Из этой ситуации Россия и другие страны извлекли важный урок: государства, стремящиеся проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику, не могут полагаться исключительно на западную финансовую инфраструктуру. Возможность беспрепятственно проводить трансграничные расчеты – по сути, вопрос национального суверенитета», – указал Панкин.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому вводится временный порядок исполнения валютных обязательств по договорам банковского вклада и обязательства по облигациям, выпущенным иностранными организациями. Российские банки теперь могут приостанавливать операции с бизнесом в валюте страны, в которой были заморожена активы. В том числе могут быть заморожены перечисление и выдача средств.