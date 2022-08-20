В МИД рассказали о борьбе с заморозкой на Западе российских активов

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20 августа, суббота | Последнее обновление — 10:53 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: Ударом по позициям «Кракена» уничтожено около 20 американских наемников
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Украина никогда в своей истории не была ни свободной, ни самостоятельной, ни суверенной, ни неделимой, ни независимой страной. В светлые дни своего недолгого детства она была одним из центров большого Русского мира. Все остальное время – диким полем, местом раздоров и склок.
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После августа 1991 года российское общество было уверено, что завтра проснется в свободной, счастливой и богатой стране. Однако этим надеждам не суждено было сбыться.
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Всякий «деколониальный дискурс» в отношении России – это банальное поощрение сепаратизма. Россия не должна и не будет разделять с западными странами моральный груз их колониалистского прошлого. Этот груз они будут нести сами.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В МИД рассказали о борьбе с заморозкой на Западе российских активов
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Россия не будет мириться с заморозкой на Западе своих активов и задействует все доступные правовые механизмы для отмены этих незаконных решений, заявил замглавы МИД Александр Панкин.
«Насчет принадлежащих России активов, в настоящее время заблокированных на зарубежных счетах, неоднократно подчеркивали, что считаем их заморозку нелегитимной, нарушающей все принципы и нормы международного права и непредвзятого функционирования глобальной финансовой системы. Какое-либо использование средств российского государства и его граждан без разрешения законных владельцев трактуется нами как неправомерный и демонстративно недружественный шаг, дающий нам право на адекватные ответные действия», – передает ТАСС слова дипломата.
«Разумеется, мы не смиримся с текущим положением дел и задействуем все доступные правовые механизмы для отмены соответствующих незаконных решений», – подчеркнул замминистра.
Вместе с тем, по словам Панкина, в рамках западной судебной системы, как уже не раз подтверждалось, «беспристрастность» работает только до момента начала оспаривания навязываемых властями политических решений. «Поэтому не уверены, что можем рассчитывать на справедливость и неангажированность судебных органов недружественных стран при рассмотрении подобных вопросов», – продолжил дипломат.
«Из этой ситуации Россия и другие страны извлекли важный урок: государства, стремящиеся проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику, не могут полагаться исключительно на западную финансовую инфраструктуру. Возможность беспрепятственно проводить трансграничные расчеты – по сути, вопрос национального суверенитета», – указал Панкин.
Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому вводится временный порядок исполнения валютных обязательств по договорам банковского вклада и обязательства по облигациям, выпущенным иностранными организациями. Российские банки теперь могут приостанавливать операции с бизнесом в валюте страны, в которой были заморожена активы. В том числе могут быть заморожены перечисление и выдача средств.
Хинштейн возмутился случаем в ресторане «Магадан», куда не пустили российского офицера
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн возмутился поведением охраны московского ресторана «Магадан», которая не пустила в заведение российского офицера.
«Возмутительный случай! Охрана столичного ресторана «Магадан» не пустила в заведение российского офицера, пришедшего в форме на день рождения к матери», – написал он в своем Telegram-канале.
Хинштейн добавил, что уже связался с совладельцем «Магадана», известным ресторатором Аркадием Новиковым, который «сам до глубины души возмущен произошедшим».
«Мы постараемся сделать все, чтобы этот неприятный инцидент забылся как можно скорее. Российские военнослужащие – всегда желанные гости в наших заведениях», – отметил при этом Новиков.
Кроме того, Новиков рассказал, что пытался извиниться «за глупость персонала», но родители военнослужащего не ответили не звонки, передает «Газета.Ru».
«Я несколько раз звонил женщине, хотел сам лично извиниться за глупость персонала, но никто не ответил! Очень жаль, что все это произошло», – сказал Новиков.
На вопрос издания, пытались ли сотрудники ресторана как-то оправдаться за свои действия, он ответил: «Уже поздно!»
«Сегодня мне сообщили, что всех уволили, в прокуратуру отвезли приказ на увольнение, расторжение договора с ИП организатором мероприятия, видео извинения директора женщине», – добавил ресторатор.
Ранее сообщалось, что российского военнослужащего избили в Судаке якобы за одежду с буквой Z. Позднее глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил, что конфликт с участием военного носил бытовой характер, инцидент не был связан со спецоперацией на Украине.
Боевики «Кракена» показательно расстреляли сто украинских солдат
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Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате наступательных действий союзных сил в Харьковской области 14 августа были разгромлены подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Уды. Под натиском российских войск остатки соединения сбежали с удерживаемых позиций и оставили данный населенный пункт. Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований «Азов» в районе Николаевки и «Айдар» в районе Соледара Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожено свыше 50 националистов, а также 12 единиц военной техники.
В районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области высокоточным ударом поражен склад вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады. Уничтожено более 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники», – отметил Конашенков.
«В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Старый Салтов Харьковской области безвозвратные и санитарные потери противника составили более 100 человек», – сообщил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 115-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск ДНР, а также живая сила и военная техника ВСУ в 247 районах. Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Курахово и Дачное ДНР, Белая Криница Херсонской области и Залиман Харьковской области, а также гаубица М777 производства США в районе населенного пункта Приморское Запорожской области.
В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: два взвода реактивных систем залпового огня «Смерч» в районах Васюковки ДНР и Орехова Запорожской области и взвод самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» в районе Дзержинска. Также поражены: два взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Маяки и Соледар, два взвода орудий «Гиацинт-Б», а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Кодема, Яковлевка, Марьинка ДНР, Новоалександровка Херсонской области и Доброе Николаевской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоный Шахтер, Малые Проходы, Каменка, Долгенькое, Сухая Каменка, Новоосиново, Крахмальное Харьковской области и Любомировка Николаевской области. Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Юбилейное, 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районе Новой Каховки Херсонской области, два снаряда реактивной системы залпового огня в районах населенных пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области, а также две противорадиолокационные ракеты производства США в районе населенных пунктов Алчевск и Стаханов Луганской народной республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1770 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4347 танков и других боевых бронированных машин, 807 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4958 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что ВКС России разбили в районе Авдеевки батальон мотопехотной бригады Украины.
Французов удивили работающие кондиционеры и полные полки в магазинах России
Несмотря на санкции, российские супермаркеты ничем не отличаются от западных: полки заполнены товарами, в том числе иностранных марок, дефицит так и не случился, сообщает France 2.
Некоторым компаниям приходится искать новых поставщиков, но в целом экономика России хорошо противостоит ограничениям, а ВВП может снизиться меньше, чем прогнозировалось. Сегодня супермаркет в Москве ничем не отличается от любого супермаркета на Западе. Полки заполнены продуктами, можно даже без труда найти французские товары, американские сладости или бутылки европейского вина. Дефицит, которого несколько месяцев назад опасались некоторые россияне, так и не случился, материал представлен в переводе «ИноТВ».
По словам жительницы Москвы, которую цитирует французский телеканал, некоторые товары исчезли из продажи, но их заменили другими. Как отметил другой житель российской столицы, на данный момент всего хватает, однако, по его словам, он не употребляет очень дорогие товары, например, западные.
Почти полгода спустя после введения западных санкций российская экономика, похоже, хорошо им противостоит. В этом году снижение ВВП может составить 4%, что гораздо лучше, чем прогнозируемые изначально 8%, утверждается в материале.
Многим российским компаниям действительно удалось обойти ограничения. Автомеханик Виктор Урусов специализируется на ремонте французских автомобилей. Запчасти, которые он обычно покупает, стали либо реже продаваться, либо подорожали в два раза, поэтому он обратился к другим поставщикам. «Раньше для французских машин мы покупали оригинальные или немецкие фильтры. А сейчас на складе китайские фильтры – вот, видите, здесь написано: «Страна изготовления: Китай», – приводит издание слова Урусова.
Лишившись техобслуживания авиапроизводителей Airbus и Boeing, компания «Аэрофлот» решила для ремонта одних самолетов взять запчасти из других.
«Это называется «каннибализм» – явный признак, что в России больше не осталось запчастей. В принципе, такой процесс может длиться несколько месяцев, максимум – год или, возможно, два, однако в конце концов «Аэрофлот» не сможет использовать ни Airbus, ни Boeing», – считает эксперт в авиации Ксавье Тутельман.
По словам корреспондента французского телевидения в Москве Бенжамена Деломбра, пока непонятно, сколько российская экономика сможет смягчать действие санкций, однако в любом случае пока такое сопротивление западным мерам – это реальность.
Напомним, в июне президент России Владимир Путин на ПМЭФ отметил, что европейские политики санкциями против России нанесли своей экономике серьезный удар.
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Газпром анонсировал полную остановку поставок газа по «Северному потоку»
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Поставки газа по газопроводу «Северный поток» полностью приостановят с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного работающего газоперекачивающего агрегата, сообщил Газпром.
«31.08.2022 единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Комплекс регламентных работ, согласно действующему контракту на техническое обслуживание, будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Отмечается, что после завершения ремонта и в случае отсутствия технических неисправностей прокачку газа восстановят до уровня 33 млн кубометров в сутки.
Напомним, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций возникли проблемы с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток».
Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.
В конце июля «Газпром» приостановил работу еще одной турбины Siemens, в результате чего газопровод стал работать лишь на 19,5% от максимальной мощности. «В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорилось в сообщении компании.
Братья-наводчики ВСУ на коленях просили прощения у своих соседей
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В Херсонской области задержали братьев, которые помогли украинским военным навести ракеты РСЗО HIMARS на село Брилевка, в результате обстрела которого погибла семья.
29 июля вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из РСЗО по поселку Брилевка. По данным администрации Херсонской области, после обстрела были обнаружены тела пяти человек, включая троих детей.
«Мы взяли телефон, сфотографировали его с двух сторон и положили вблизи узловой железнодорожной станции. Вечером сюда прилетели ракеты», – цитирует ТАСС одного из братьев.
В результате июльского обстрела железнодорожная станция была полностью уничтожена, также разрушены жилые дома на улице, расположенной рядом со станцией. От некоторых домов остались лишь печные трубы.
Целая семья заживо сгорела в собственном доме после попадания в него американской ракеты из установки HIMARS. Братья-наводчики Олег и Денис Гузье оказались местными жителями. Наводчиками они вызвались поработать добровольно и бесплатно. Куратор из ВСУ сообщил им, что нужно всего лишь положить телефон с включенной геолокацией куда-нибудь на станции и бежать.
«Подложил телефон на сцепку, получается. Положил телефон, проверил, что он включен, и ушел, чтобы меня никто не видел», – рассказал один из братьев. Через несколько часов, по его словам, по станции ударила украинская армия.
После того как наводчиков задержали, их привезли в Брилевку для следственного эксперимента, передает РенТВ.
«Если бы было возможно, я бы все изменил. Я бы никогда такого не сделал», – заявил один из наводчиков.
Денис женат на девушке из Брилевки. Дом его тещи превратился в руины, как и все здания в радиусе 100 метров. Его родственники выжили.
«Вы ж всю семью мою погубили. Ты ж ходила, солдатам показывала, где они горели. Ты же бачила все. Ты ж выросла тут вот с такого возраста. Я вас никогда не прощу. Я вас в жизни не прощу. А там Бог судья вам», – заявила наводчикам жительница Брилевки.
Один из наводчиков обратился к жителям Украины.
«Я молю вас, не делайте такого больше никогда в жизни. Не слушайте тех пропагандистов украинских. Умоляю, не надо. Вы делаете хуже только для себя и своих родных», – призвал мужчина.
Ранее российские силовики задержали в Херсоне бывшего украинского военного, который передавал координаты расположения российских военных и городских объектов представителю украинских войск.
До этого сотрудники полиции Донецкой народной республики задержали на окраине Донецка наводчика из батальона украинской нацгвардии «Донбасс», который должен был корректировать огонь артиллерии по позициям ополчения.
Кроме того, на Запорожской АЭС выявили работавших наводчиками ВСУ сотрудников.
Эксперт оценил вероятность отключения Западом всех смартфонов в России
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Вероятность того, что на территории Российской Федерации будут отключены все смартфоны, близка к нулю, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников, комментируя соответствующее заявление предпринимателя Натальи Касперской.
«Можно ли удаленно отключить айфон или Android? Можно! Но вероятность того, что это когда-нибудь случится у нас, близка к нулю. В Иране же не произошло такого, несмотря на то, что на них были наложены куда жестче санкции, чем на нас», – говорит Половников.
Он объясняет, что если компании Apple или Google отключат все смартфоны в любой стране, то все остальные страны немедленно начнут искать им замену. Ни одной коммерческой компании не нужны подобные риски. В связи с этим отключать телефоны россиян также никто не будет, убежден собеседник.
При этом эксперт обращает внимание на то, что каждому владельцу смартфона регулярно необходимо проводить цифровую гигиену: синхронизировать данные телефона с электронным облаком, либо сохранять все вручную на какое-либо устройство, например, компьютер или переносной жесткий диск. Так все данные, которые человек хранит на телефоне, всегда будут в сохранности при любых обстоятельствах, в том числе в случае полного отключения смартфонов на территории страны.
Глава группы InfoWatch Наталья Касперская в интервью телеканалу «Звезда» сообщила, что в России могут отключить все смартфоны. Причем это касается как владельцев продукции iPhone, так и всех моделей, работающих на Android. По ее словам, такой расклад событий можно ждать в рамках одного из следующих пакетов антироссийских санкций.
«Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить все, что работает на Android. Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим, это как раз кибервойна», – цитирует Касперскую телеканал «Звезда».
Киссинджер потребовал от России территориальных уступок Украине
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что Россия якобы должна «вернуться к границам до начала войны», при этом уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под контролем Москвы.
«Должны состояться переговоры. Кроме того, я бы предостерег от того, чтобы затягивать эту войну бесконечно. Потому что, в таком случае, все будет похоже на Первую мировую войну, и, вероятно, будет эскалация. Поэтому, я надеюсь, что страны НАТО вскоре договорятся между собой о том, какими должны быть результаты переговоров и какой результат достижим», – приводит РИА «Новости» слова Киссинджера, сказанные им в интервью телеканалу CNN.
При этом 99-летний патриарх американской внешней политики выступил против того, чтобы страны НАТО пошли на уступки России, считая, что последняя не должна получить «никакой выгоды» от спецоперации на Украине. По мнению Киссинджера, Россия якобы должна «вернуться к границам до начала войны», при этом уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под ее контролем.
В понедельник Киссинджер выразил мнение, что Америка довела международные отношения до состояния, когда в любой момент возможно начало горячей войны США с КНР и Россией.
Ранее Киссинджер обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине. Так, победой России, по его словам, станет получение «20% [территории] Украины и большей части Донбасса, основных промышленных и сельскохозяйственных районов и полосы земли вдоль Черного моря».
При этом политолог Олег Барабанов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации. По его словам, диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России.
Кроме того, Киссинджер заявлял, что Россия играет важную историческую роль в Европе. По его словам, после разрешения конфликта на Украине «вопрос об отношениях России и Европы должен рассматриваться очень серьезно».
Союзные войска вошли в Соледар
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Союзные силы покинули промзону Соледара в Донецкой народной республике и вошли в город, под контролем уже несколько улиц, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в эфире Первого канала.
«Касаемо населенного пункта Соледар, там тоже есть ряд успехов. Наши военнослужащие вышли из промзоны и уже действуют в городской черте, то есть уже под нашим контролем имеются улицы данного населенного пункта», – передает ТАСС его слова.
Накануне стало известно, что украинские военные, находящиеся в районе Соледара, отказываются подчиняться командирам, а в Константиновке формируются штрафбаты.
Ранее сообщалось, что союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии.
Литва отреагировала на появление «Кинжалов» в Калининградской области
Размещение в Калининградской области российских истребителей с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» значительно не повлияет на баланс сил в регионе, заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.
«Уровень угрозы, которая может исходить соседям от России, от размещения гиперзвуковых «Кинжалов» сколько-нибудь значительно не повысится», – приводит ТАСС комментарий Анушаускаса.
Ранее в Калининградскую область были переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в рамках стратегического сдерживания, они будут нести боевое дежурство круглосуточно.
Подразделение ВСУ сдалось милиции ДНР после переписки в Telegram
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Подразделение вооруженных сил Украины в Зайцево в Донецкой народной республике добровольно сложило оружие, сообщили в Народной милиции республики.
«Неподготовленные и плохо вооруженные мобилизованные ВСУ, отправленные украинскими генералами умирать в Зайцево, выбрали жизнь и воспользовались предложением НМ ДНР по добровольной сдаче оружия», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Там пояснили, что перед этим артиллерия 3-й бригады Народной милиции нанесла «сокрушительные удары» по укреплениям подразделения, после чего ВСУ направили с помощью мессенджера Telegram предложение сдаться.
«В результате целое подразделение ВСУ сложило оружие и сдалось, а его позиции перешли под контроль Народной милиции ДНР», – заключили в ведомстве.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что союзные силы заняли Зайцево и Дачу, доведя число освобожденных населенных пунктов Донецкой народной республики до 270.
Двумя днями ранее сообщалось, что союзные силы заняли село Вершина рядом с Артемовском (Бахмутом), которое стало 268-м освобожденным населенным пунктом ДНР.
В Газпроме ответили на игривое предложение Siemens «поддержать одинокую турбину»
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Газпром ответил на идею немецкой Siemens Energy, предложившей пользователям в Twitter (запрещен в России) создать плейлист для «одинокой» турбины «Северного потока», предложив добавить в него песню легендарной британской рок-группы Judas Priest – Breaking the Law («Нарушая закон»).
«Почему бы вам не взять этот трек», – передает РИА «Новости» комментарий компании.
В треке есть такие строчки, как «Когда я дрейфовал из города в город...» или «Вот вам и счастливое будущее, я даже не могу сдвинуться с мертвой точки! Все данные мне обещания нарушены – и в душе кипит злость».
Ранее немецкая компания Siemens Energy предложила создать плейлист в Spotify для турбины «Северного потока», которая ожидает отправки по назначению и «стоит в одиночестве» на площадке компании в Германии. Начать решили с песни So Lonely («Такой одинокий») группы The Police.
Пользователи Сети мгновенно отреагировали собственными предложениями, среди которых песня британского гитариста Мика Джонса «Мне остаться или уйти?», I want to break free («Я хочу вырваться на свободу») группы Queen, Life's a Gas («Жизнь это газ») – рок-группы T.Rех.
Сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Заслуженный артист УССР: Польша воплощает югославский сценарий на Украине
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«Перенос останков советских воинов во Львове выгоден тем, кто хочет разделить украинское общество – разделить по линии сохранения исторической памяти», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский композитор Владимир Быстряков. Ранее власти Львова решили вскрыть могилы советских воинов на мемориальном кладбище «Марсово поле».
«Понятно, что очевидная задача организаторов этого безобразного циничного акта – потоптаться сапогами по нашей общей памяти о войне. На Украине уже целое поколение воспитано такими «родства не помнящими Иванами». Они говорят своим отцам и дедам: «Вы – нафталин, «совки»! Зачем нам ваши памятники?» – говорит заслуженный артист УССР, композитор Владимир Быстряков.
Впрочем, у этой «акции» на самом деле есть еще и вторая, более глубокая подоплека, не исключает композитор. «Думаю, идея принадлежит польским политтехнологам или даже политикам – разделить украинское общество как раз на сторонников переноса и противников. Вроде бы локальные дрязги? Но такие конфликты подтачивают и без того разрозненное украинское общество. А в итоге Польше в будущем станет легче реализовывать принцип «Разделяй и властвуй» применительно к территории Украины. Югославский сценарий. Только тут будет: «Разделяй и отбирай», – пояснил Быстряков.
Сами же украинские власти в этой ситуации или ведут себя как коллаборанты польских политиков, или просто проявляют политическую импотенцию, добавил он.
В пятницу власти Львова приняли решение вскрыть захоронение советских солдат на мемориале «Марсово поле» и перенести их на новое место, какое – пока не решено. «На этом месте обустроят Мемориальный комплекс героев Украины в память об украинских военных, отдавших свою жизнь за независимость Украины. Такое решение принял исполнительный комитет Львовского городского совета», – сообщили в горсовете.
«Марсово поле» – это воинский мемориал, на котором погребены 3800 советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими оккупантами во время Великой Отечественной войны.
Напомним, что неделю назад в Черновцах по решению местных властей демонтировали памятник советскому солдату с монумента Победы, который был построен в 1946 году в честь освобождения города от нацистов.
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Британия отказала России в «моральном праве» участвовать в G20
Представитель внешнеполитического ведомства Великобритании выступил с утверждением, что у России якобы «нет морального права» присутствовать на G20, пока продолжается специальная военная операция на Украине, сообщает Reuters.
«У России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается ее агрессия против Украины», – приводит РИА «Новости» слова представителя британского МИД.
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил о намерении президента России Владимира Путина посетить саммит G20 на Бали. Накануне Путин поговорил по телефону с Видодо, речь шла о продовольственной безопасности. Кроме того, затрагивался вопрос подготовки к саммиту G20, который пройдет в ноябре в Индонезии.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как подчеркнул глава государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Система ПВО сработала в Евпатории
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В небе над Евпаторией, по предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО. Крым под надежной защитой», – написал Крючков в своем Telegram-канале.
Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе аэропорта Бельбек, который находится на северо-западе Севастополя, средствами ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат.
Ранее Крючков сообщил, в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации. Позже член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в районе Керчи сбит украинский БПЛА.
В четверг министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина и США якобы договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории. При этом он отметил, что «по Крыму таких ограничений нет».
Названо самое слабое место НАТО
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Наиболее слабым местом НАТО является черноморское побережье, поэтому альянс стремится укрепить свои рубежи в этом регионе, пишет Bloomberg.
По данным агентства, на сегодняшний день около 200 военнослужащих альянса из Франции, Бельгии и Нидерландов ведут активную инженерную работу в Трансильвании.
После начала спецоперации России на Украине страны НАТО вознамерились не допустить, чтобы один из самых бедных регионов Европы был настолько беззащитным, передает РИА «Новости».
Эксперты отмечают, что Черное море для России — «ворота в Средиземноморье, а также путь к проецированию влияния на ближневосточные и африканские страны».
По словам аналитика Мэтью Орра, Россия отдает приоритет Юго-Восточной Европе. «Это показывает, насколько русские обеспокоены этим регионом, насколько они хотят иметь там сильное военное присутствие – и на это НАТО должна ответить», – говорит он.
СМИ сообщают, что после начала российской спецоперации на Украине члены НАТО договорились о создании четырех новых боевых групп для Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии. При этом затраты на строительство объектов инфраструктуры в Румынии составят не менее 12,2 млрд долларов. При этом дороже всего обойдется зенитно-ракетная батарея ЗРК Patriot, подытоживается в материале.
Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах Москвы, Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно.
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