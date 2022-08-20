Москва заявила о «токсичности» доллара и евро из-за давления Запада

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20 августа, суббота | Последнее обновление — 04:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российская ПВО отразила ракетный удар ВСУ по жилым районам Мелитополя
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Украина никогда в своей истории не была ни свободной, ни самостоятельной, ни суверенной, ни неделимой, ни независимой страной. В светлые дни своего недолгого детства она была одним из центров большого Русского мира. Все остальное время – диким полем, местом раздоров и склок.
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После августа 1991 года российское общество было уверено, что завтра проснется в свободной, счастливой и богатой стране. Однако этим надеждам не суждено было сбыться.
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Всякий «деколониальный дискурс» в отношении России – это банальное поощрение сепаратизма. Россия не должна и не будет разделять с западными странами моральный груз их колониалистского прошлого. Этот груз они будут нести сами.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Москва заявила о «токсичности» доллара и евро из-за давления Запада
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Россия на фоне усиливающегося давления Запада будет уходить от ставших «токсичными» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнерами, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
«На фоне усиливающегося геополитического давления «коллективного Запада» единственным способом гарантировать стабильность торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и ее партнерами является уход от использования ставших «токсичными» валют, в первую очередь доллара США и евро, и переход на расчеты в приемлемых альтернативных, прежде всего национальных валютах», – сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства в интервью ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что существующая модель мировой финансовой системы, созданная Вашингтоном, оказалась «малопригодна к условиям многополярного мироустройства и, по сути, превратилась в инструмент для достижения политических целей одной группы стран».
«Вполне очевидно, что в текущих условиях Запад намерен и дальше злоупотреблять своим привилегированным положением, – продолжил Панкин. – Отрадно отметить, что многие страны, наблюдающие за беспрецедентными и нелегитимными санкциями против России, задумались о необходимости дедолларизации внешнеэкономической деятельности в интересах обеспечения собственного суверенитета. Как оказалось, задача – вполне решаемая при наличии политической воли».
Напомним, в июле глава Минфина Антон Силуанов заявил о «токсичности» доллара и евро из-за рисков заморозки и ареста активов недружественными странами. Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством. Он также предупредил страны Африки о риске потерять резервы из-за политики США и ЕС.
Хинштейн возмутился случаем в ресторане «Магадан», куда не пустили российского офицера
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн возмутился поведением охраны московского ресторана «Магадан», которая не пустила в заведение российского офицера.
«Возмутительный случай! Охрана столичного ресторана «Магадан» не пустила в заведение российского офицера, пришедшего в форме на день рождения к матери», – написал он в своем Telegram-канале.
Хинштейн добавил, что уже связался с совладельцем «Магадана», известным ресторатором Аркадием Новиковым, который «сам до глубины души возмущен произошедшим».
«Мы постараемся сделать все, чтобы этот неприятный инцидент забылся как можно скорее. Российские военнослужащие – всегда желанные гости в наших заведениях», – отметил при этом Новиков.
Кроме того, Новиков рассказал, что пытался извиниться «за глупость персонала», но родители военнослужащего не ответили не звонки, передает «Газета.Ru».
«Я несколько раз звонил женщине, хотел сам лично извиниться за глупость персонала, но никто не ответил! Очень жаль, что все это произошло», – сказал Новиков.
На вопрос издания, пытались ли сотрудники ресторана как-то оправдаться за свои действия, он ответил: «Уже поздно!»
«Сегодня мне сообщили, что всех уволили, в прокуратуру отвезли приказ на увольнение, расторжение договора с ИП организатором мероприятия, видео извинения директора женщине», – добавил ресторатор.
Ранее сообщалось, что российского военнослужащего избили в Судаке якобы за одежду с буквой Z. Позднее глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил, что конфликт с участием военного носил бытовой характер, инцидент не был связан со спецоперацией на Украине.
Боевики «Кракена» показательно расстреляли сто украинских солдат
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Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате наступательных действий союзных сил в Харьковской области 14 августа были разгромлены подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Уды. Под натиском российских войск остатки соединения сбежали с удерживаемых позиций и оставили данный населенный пункт. Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований «Азов» в районе Николаевки и «Айдар» в районе Соледара Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожено свыше 50 националистов, а также 12 единиц военной техники.
В районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области высокоточным ударом поражен склад вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады. Уничтожено более 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники», – отметил Конашенков.
«В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Старый Салтов Харьковской области безвозвратные и санитарные потери противника составили более 100 человек», – сообщил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 115-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск ДНР, а также живая сила и военная техника ВСУ в 247 районах. Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Курахово и Дачное ДНР, Белая Криница Херсонской области и Залиман Харьковской области, а также гаубица М777 производства США в районе населенного пункта Приморское Запорожской области.
В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: два взвода реактивных систем залпового огня «Смерч» в районах Васюковки ДНР и Орехова Запорожской области и взвод самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» в районе Дзержинска. Также поражены: два взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Маяки и Соледар, два взвода орудий «Гиацинт-Б», а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Кодема, Яковлевка, Марьинка ДНР, Новоалександровка Херсонской области и Доброе Николаевской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоный Шахтер, Малые Проходы, Каменка, Долгенькое, Сухая Каменка, Новоосиново, Крахмальное Харьковской области и Любомировка Николаевской области. Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Юбилейное, 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районе Новой Каховки Херсонской области, два снаряда реактивной системы залпового огня в районах населенных пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области, а также две противорадиолокационные ракеты производства США в районе населенных пунктов Алчевск и Стаханов Луганской народной республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1770 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4347 танков и других боевых бронированных машин, 807 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4958 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что ВКС России разбили в районе Авдеевки батальон мотопехотной бригады Украины.
Работавшего на СБУ предателя поймали в Краснодаре
В Краснодаре пойман с поличным агент Службы безопасности Украины с позывным Арчи, который сам вышел на Украину с предложением сотрудничества, сообщает ЦОС ФСБ.
«ФСБ России в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.
Выявлено, что россиянин установил контакт с украинскими силовиками и по их заданию за деньги незаконно получал и передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности России.
Добавляется, что заведено дело о госизмене.
Ранее ФСБ задержала готовившего поджоги зданий в Минводах сторонника «Правого сектора*».
Союзные войска вошли в Соледар
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Союзные силы покинули промзону Соледара в Донецкой народной республике и вошли в город, под контролем уже несколько улиц, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в эфире Первого канала.
«Касаемо населенного пункта Соледар, там тоже есть ряд успехов. Наши военнослужащие вышли из промзоны и уже действуют в городской черте, то есть уже под нашим контролем имеются улицы данного населенного пункта», – передает ТАСС его слова.
Накануне стало известно, что украинские военные, находящиеся в районе Соледара, отказываются подчиняться командирам, а в Константиновке формируются штрафбаты.
Ранее сообщалось, что союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии.
В США допустили участие американских войск в конфликте на Украине
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Сложившаяся вокруг российской спецоперации на Украине ситуация может обернуться вмешательством в конфликт Соединенных Штатов, выразил мнение профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs.
В публикации Миршаймер описывает несколько вариантов сценария вмешательства США в конфликт на Украине, передает РИА «Новости».
Так, по мнению автора, в случае, если ситуация не разрешится в течение года, официальный Вашингтон может задуматься о введении небольших контингентов сухопутных войск для помощи Украине.
Более вероятен сценарий вмешательства США, если украинская армия начнет разваливаться, а Россия одержит крупную победу. В этом случае, учитывая намерение администрации президента США Джо Байдена не допустить такого исхода, Соединенные Штаты могли бы попытаться переломить ситуацию, приняв непосредственное участие в боевых действиях.
Окончательный сценарий американского вмешательства предполагает непреднамеренную эскалацию: Вашингтон, сам того не желая, оказывается втянутым в военный конфликт непредвиденным событием, которое развивается по восходящей спирали, резюмирует Миршаймер.
Ранее сухопутные войска США объявили об осеннем развертывании штаба бригады 101-й дивизии из Форт-Кэмпбелл в Европе в ответ на российскую специальную военную операцию на Украине.
Газпром анонсировал полную остановку поставок газа по «Северному потоку»
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Поставки газа по газопроводу «Северный поток» полностью приостановят с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного работающего газоперекачивающего агрегата, сообщил Газпром.
«31.08.2022 единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Комплекс регламентных работ, согласно действующему контракту на техническое обслуживание, будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Отмечается, что после завершения ремонта и в случае отсутствия технических неисправностей прокачку газа восстановят до уровня 33 млн кубометров в сутки.
Напомним, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций возникли проблемы с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток».
Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.
В конце июля «Газпром» приостановил работу еще одной турбины Siemens, в результате чего газопровод стал работать лишь на 19,5% от максимальной мощности. «В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорилось в сообщении компании.
Эксперт оценил вероятность отключения Западом всех смартфонов в России
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Вероятность того, что на территории Российской Федерации будут отключены все смартфоны, близка к нулю, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников, комментируя соответствующее заявление предпринимателя Натальи Касперской.
«Можно ли удаленно отключить айфон или Android? Можно! Но вероятность того, что это когда-нибудь случится у нас, близка к нулю. В Иране же не произошло такого, несмотря на то, что на них были наложены куда жестче санкции, чем на нас», – говорит Половников.
Он объясняет, что если компании Apple или Google отключат все смартфоны в любой стране, то все остальные страны немедленно начнут искать им замену. Ни одной коммерческой компании не нужны подобные риски. В связи с этим отключать телефоны россиян также никто не будет, убежден собеседник.
При этом эксперт обращает внимание на то, что каждому владельцу смартфона регулярно необходимо проводить цифровую гигиену: синхронизировать данные телефона с электронным облаком, либо сохранять все вручную на какое-либо устройство, например, компьютер или переносной жесткий диск. Так все данные, которые человек хранит на телефоне, всегда будут в сохранности при любых обстоятельствах, в том числе в случае полного отключения смартфонов на территории страны.
Глава группы InfoWatch Наталья Касперская в интервью телеканалу «Звезда» сообщила, что в России могут отключить все смартфоны. Причем это касается как владельцев продукции iPhone, так и всех моделей, работающих на Android. По ее словам, такой расклад событий можно ждать в рамках одного из следующих пакетов антироссийских санкций.
«Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить все, что работает на Android. Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим, это как раз кибервойна», – цитирует Касперскую телеканал «Звезда».
Литва отреагировала на появление «Кинжалов» в Калининградской области
Размещение в Калининградской области российских истребителей с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» значительно не повлияет на баланс сил в регионе, заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.
«Уровень угрозы, которая может исходить соседям от России, от размещения гиперзвуковых «Кинжалов» сколько-нибудь значительно не повысится», – приводит ТАСС комментарий Анушаускаса.
Ранее в Калининградскую область были переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в рамках стратегического сдерживания, они будут нести боевое дежурство круглосуточно.
Госдеп испугали последствия объявления России «спонсором терроризма»
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Госдепартамент Соединенных Штатов тайно предупредил Конгресс США о проблемах, которыми может обернуться признание России «страной – спонсором терроризма», сообщило американское издание Politico.
«Многочисленные источники, знакомые с ходом бесед, сообщили, что чиновники ведомства в последние дни изложили офисам Конгресса серьезные проблемы с законодательной инициативой», – приводит выдержку из текста статьи РИА «Новости».
В частности, по имеющимся у издания данным, если Соединенные Штаты пойдут на такой шаг, то под угрозой окажутся многосторонние соглашения в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов и о вывозе украинского зерна. «Нет гарантий, что Россия будет придерживаться договоренности после такой прямой атаки США», – передает издание суть разговоров. Кроме того, сложнее станет и поддерживать работу в контексте ядерных материалов, говорится в статье.
Полномочия по наименованию стран «спонсором терроризма» принадлежат Госдепу США, однако Сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в Палату представителей Конгресса США внесли соответствующий законопроект.
Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев в ответ на обсуждаемую в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной – спонсором терроризма» сообщил, что США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений.
Siemens Energy пошутила по поводу «одинокой» турбины «Северного потока»
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Немецкая компания Siemens Energy предложила создать плейлист в Spotify для турбины «Северного потока», которая ожидает отправки по назначению и «стоит в одиночестве» на площадке компании в Германии.
«Наша знаменитая турбина все еще не там, где она должна быть. Она стоит в одиночестве на нашей площадке в (городе) Мюльхайм-на-Руре. Давайте окажем бедняжке услугу и создадим плейлист в Spotify», – передает РИА «Новости» сообщение компании в Twitter (запрещен в России).
Так, Siemens Energy предложила начать с песни So Lonely («Такой одинокий») группы The Police и призвала читательскую аудиторию продолжить плейлист своими предложениями.
Позднее пользователи предложили свои варианты песен для «одинокой» турбины. Так, сразу несколько человек предложили песню британского гитариста Мика Джонса «Мне остаться или уйти?», цитируя один из ее куплетов: «Если я уйду, будут проблемы. А если останусь, то вдвойне. Так что давай, дай мне знать. Остаться мне или уйти?».
Также среди предложений оказались песни I want to break free («Я хочу вырваться на свободу») группы Queen, Life's a Gas («Жизнь это газ») – рок-группы T REX, а также песня британского певца Limahl под названием Never Ending Story («Бесконечная история»).
Кроме того, по мнению интернет-экспертов, в такой плейлист должны войти произведения «Tired of Being Alone» («Устал от одиночества») исполнителя Эл Грин, Enjoy The Silence («Наслаждайся тишиной») группы Depeche Mode и Lemon Tree («Лимонное дерево») немецкой рок-группы Fools Garden, в которой поется: «Сижу в своей комнате и скучаю. Опять все выходные льет дождь. Я зря трачу время, мне нечего делать. Я просто слоняюсь по квартире и жду, когда ты придешь».
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
В Газпроме ответили на игривое предложение Siemens «поддержать одинокую турбину»
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Газпром ответил на идею немецкой Siemens Energy, предложившей пользователям в Twitter (запрещен в России) создать плейлист для «одинокой» турбины «Северного потока», предложив добавить в него песню легендарной британской рок-группы Judas Priest – Breaking the Law («Нарушая закон»).
«Почему бы вам не взять этот трек», – передает РИА «Новости» комментарий компании.
В треке есть такие строчки, как «Когда я дрейфовал из города в город...» или «Вот вам и счастливое будущее, я даже не могу сдвинуться с мертвой точки! Все данные мне обещания нарушены – и в душе кипит злость».
Ранее немецкая компания Siemens Energy предложила создать плейлист в Spotify для турбины «Северного потока», которая ожидает отправки по назначению и «стоит в одиночестве» на площадке компании в Германии. Начать решили с песни So Lonely («Такой одинокий») группы The Police.
Пользователи Сети мгновенно отреагировали собственными предложениями, среди которых песня британского гитариста Мика Джонса «Мне остаться или уйти?», I want to break free («Я хочу вырваться на свободу») группы Queen, Life's a Gas («Жизнь это газ») – рок-группы T.Rех.
Сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
В Бундестаге сочли разумным переговоры с Россией по газу
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Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, Германия не должна страдать от собственных санкций, заявил глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
«Ведущие политики в правящих партиях (Германии) также присоединяются к моей позиции. Это разумно – вести с Россией переговоры о надежности нашего газообеспечения. Это бы эффективно снизило цены и позволило бы нам не пострадать от собственных санкций», – передает РИА «Новости» его сообщение в Twitter (запрещен в России).
Ранее заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки на фоне непростой ситуации с энергоснабжением страны выступил за ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».
До этого экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск «Северного потока – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска «Северного потока – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
Братья-наводчики ВСУ на коленях просили прощения у своих соседей
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В Херсонской области задержали братьев, которые помогли украинским военным навести ракеты РСЗО HIMARS на село Брилевка, в результате обстрела которого погибла семья.
29 июля вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из РСЗО по поселку Брилевка. По данным администрации Херсонской области, после обстрела были обнаружены тела пяти человек, включая троих детей.
«Мы взяли телефон, сфотографировали его с двух сторон и положили вблизи узловой железнодорожной станции. Вечером сюда прилетели ракеты», – цитирует ТАСС одного из братьев.
В результате июльского обстрела железнодорожная станция была полностью уничтожена, также разрушены жилые дома на улице, расположенной рядом со станцией. От некоторых домов остались лишь печные трубы.
Целая семья заживо сгорела в собственном доме после попадания в него американской ракеты из установки HIMARS. Братья-наводчики Олег и Денис Гузье оказались местными жителями. Наводчиками они вызвались поработать добровольно и бесплатно. Куратор из ВСУ сообщил им, что нужно всего лишь положить телефон с включенной геолокацией куда-нибудь на станции и бежать.
«Подложил телефон на сцепку, получается. Положил телефон, проверил, что он включен, и ушел, чтобы меня никто не видел», – рассказал один из братьев. Через несколько часов, по его словам, по станции ударила украинская армия.
После того как наводчиков задержали, их привезли в Брилевку для следственного эксперимента, передает РенТВ.
«Если бы было возможно, я бы все изменил. Я бы никогда такого не сделал», – заявил один из наводчиков.
Денис женат на девушке из Брилевки. Дом его тещи превратился в руины, как и все здания в радиусе 100 метров. Его родственники выжили.
«Вы ж всю семью мою погубили. Ты ж ходила, солдатам показывала, где они горели. Ты же бачила все. Ты ж выросла тут вот с такого возраста. Я вас никогда не прощу. Я вас в жизни не прощу. А там Бог судья вам», – заявила наводчикам жительница Брилевки.
Один из наводчиков обратился к жителям Украины.
«Я молю вас, не делайте такого больше никогда в жизни. Не слушайте тех пропагандистов украинских. Умоляю, не надо. Вы делаете хуже только для себя и своих родных», – призвал мужчина.
Ранее российские силовики задержали в Херсоне бывшего украинского военного, который передавал координаты расположения российских военных и городских объектов представителю украинских войск.
До этого сотрудники полиции Донецкой народной республики задержали на окраине Донецка наводчика из батальона украинской нацгвардии «Донбасс», который должен был корректировать огонь артиллерии по позициям ополчения.
Кроме того, на Запорожской АЭС выявили работавших наводчиками ВСУ сотрудников.
Названо самое слабое место НАТО
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Наиболее слабым местом НАТО является черноморское побережье, поэтому альянс стремится укрепить свои рубежи в этом регионе, пишет Bloomberg.
По данным агентства, на сегодняшний день около 200 военнослужащих альянса из Франции, Бельгии и Нидерландов ведут активную инженерную работу в Трансильвании.
После начала спецоперации России на Украине страны НАТО вознамерились не допустить, чтобы один из самых бедных регионов Европы был настолько беззащитным, передает РИА «Новости».
Эксперты отмечают, что Черное море для России — «ворота в Средиземноморье, а также путь к проецированию влияния на ближневосточные и африканские страны».
По словам аналитика Мэтью Орра, Россия отдает приоритет Юго-Восточной Европе. «Это показывает, насколько русские обеспокоены этим регионом, насколько они хотят иметь там сильное военное присутствие – и на это НАТО должна ответить», – говорит он.
СМИ сообщают, что после начала российской спецоперации на Украине члены НАТО договорились о создании четырех новых боевых групп для Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии. При этом затраты на строительство объектов инфраструктуры в Румынии составят не менее 12,2 млрд долларов. При этом дороже всего обойдется зенитно-ракетная батарея ЗРК Patriot, подытоживается в материале.
Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах Москвы, Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно.
Французов удивили работающие кондиционеры и полные полки в магазинах России
Несмотря на санкции, российские супермаркеты ничем не отличаются от западных: полки заполнены товарами, в том числе иностранных марок, дефицит так и не случился, сообщает France 2.
Некоторым компаниям приходится искать новых поставщиков, но в целом экономика России хорошо противостоит ограничениям, а ВВП может снизиться меньше, чем прогнозировалось. Сегодня супермаркет в Москве ничем не отличается от любого супермаркета на Западе. Полки заполнены продуктами, можно даже без труда найти французские товары, американские сладости или бутылки европейского вина. Дефицит, которого несколько месяцев назад опасались некоторые россияне, так и не случился, материал представлен в переводе «ИноТВ».
По словам жительницы Москвы, которую цитирует французский телеканал, некоторые товары исчезли из продажи, но их заменили другими. Как отметил другой житель российской столицы, на данный момент всего хватает, однако, по его словам, он не употребляет очень дорогие товары, например, западные.
Почти полгода спустя после введения западных санкций российская экономика, похоже, хорошо им противостоит. В этом году снижение ВВП может составить 4%, что гораздо лучше, чем прогнозируемые изначально 8%, утверждается в материале.
Многим российским компаниям действительно удалось обойти ограничения. Автомеханик Виктор Урусов специализируется на ремонте французских автомобилей. Запчасти, которые он обычно покупает, стали либо реже продаваться, либо подорожали в два раза, поэтому он обратился к другим поставщикам. «Раньше для французских машин мы покупали оригинальные или немецкие фильтры. А сейчас на складе китайские фильтры – вот, видите, здесь написано: «Страна изготовления: Китай», – приводит издание слова Урусова.
Лишившись техобслуживания авиапроизводителей Airbus и Boeing, компания «Аэрофлот» решила для ремонта одних самолетов взять запчасти из других.
«Это называется «каннибализм» – явный признак, что в России больше не осталось запчастей. В принципе, такой процесс может длиться несколько месяцев, максимум – год или, возможно, два, однако в конце концов «Аэрофлот» не сможет использовать ни Airbus, ни Boeing», – считает эксперт в авиации Ксавье Тутельман.
По словам корреспондента французского телевидения в Москве Бенжамена Деломбра, пока непонятно, сколько российская экономика сможет смягчать действие санкций, однако в любом случае пока такое сопротивление западным мерам – это реальность.
Напомним, в июне президент России Владимир Путин на ПМЭФ отметил, что европейские политики санкциями против России нанесли своей экономике серьезный удар.
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