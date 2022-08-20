Академик: Атомные технологии стали ключом к решению множества проблем человечества

Переход на атомную энергетику нового типа позволит обеспечить генерацию на многие тысячелетия и решить проблему захоронения радиоактивных отходов, сказал газете ВЗГЛЯД академик Георгий Рыкованов, комментируя 77-летие запуска Атомного проекта СССР. Эта же дата считается днем рождения российской атомной промышленности.

«20 августа 1945 года было образовано Первое главное управление при Совете народных комиссаров СССР – для руководства предприятиями, которые занимались научно-исследовательскими, конструкторскими и проектными работами по производству атомных бомб... Вот отсюда проистекает Средмаш, впоследствии Минатом, а сейчас и госкорпорация «Росатом», – рассказывает председатель научно-технического совета Росатома, академик РАН Георгий Рыкованов.

В те годы никто не подозревал, что атомные технологии найдут такое широкое применение и в мирное время, отмечает академик. «Первоначально была узкая конкретная задача – создание ядерного оружия. Но впоследствии появились атомные электростанции (АЭС), атомные подводные лодки, атомный ледокольный флот», – напомнил ученый, добавив, что теперь реакторные установки используются даже на плавучих АЭС, первая из которых снабжает электричеством Чукотку.

Уже появились ядерные фармацевтические препараты, без которых невозможно представить современную медицину, лечение онкологических заболеваний, перечисляет академик. И именно благодаря атомной отрасли у России есть уникальные разработки в сфере производства углеволокна и создания мощных лазеров.

В последние годы все больше ученых и простых людей в мире начинают осознавать, что «ядерные технологии – это ключ к решению множества проблем человечества», считает Рыкованов: «Это климат, экология, углеродный след».

Более того, подчеркивает собеседник, наиболее эффективное вложение средств в интересах декарбонизации электроэнергетики – это вложение в атомную генерацию. Такие выводы, в частности, содержатся в исследованиях Института народнохозяйственного прогнозирования и Института энергетики РАН. Атомная энергетика – более приемлемый и более эффективный источник, чем возобновляемые источники энергии, убежден академик.

«В Росатоме принято решение о переходе на так называемую двухкомпонентную атомную энергетику, которая позволит обеспечить генерацию на многие тысячелетия и позволит в дальнейшем решить проблему захоронения радиоактивных отходов», – пояснил Рыкованов.

Кстати, август вообще богат датами, важными для мировой атомной отрасли, напомнил академик. 29 августа 1949 года произошло успешное испытание первой атомной бомбы, 12 августа 1953-го – первое успешное испытание термоядерной бомбы. Также именно в этом месяце произошли трагические события – 6 и 9 августа 1945 года США произвели ядерные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки. Именно после этой трагедии в СССР были незамедлительно приняты решения, чтобы ликвидировать монополию США на ядерное оружие.

«Для американской внешней политики еще со Второй мировой войны характерно мышление с позиции силы. Именно это мы видим в бомбардировках Нагасаки и Хиросимы, а также в участии США во многих других конфликтах», – говорил ранее газете ВЗГЛЯД историк Дмитрий Суржик, комментируя 77-ю годовщину ядерного удара США.