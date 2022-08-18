МиГ-29 решили вывести из состава ВВС Словакии

Сверхзвуковые истребители МиГ-29 будут выведены из состава ВВС Словакии в конце августа этого года, сообщил министр обороны республики Ярослав Надь.

МиГ-29, охранявшие словацкое воздушное пространство в течение последних 30 лет, будут представлены общественности республики в последний раз на международном авиашоу SIAF 2022. Оно пройдет 27–28 августа на летном поле авиабазы Кухиня (Западная Словакия), передает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.

С 1 сентября, как минимум до конца 2023 года, обязанности по защите словацкого неба примут на себя ВВС Чехии и Польши. Соответствующая договоренность была ранее достигнута между Братиславой, Прагой и Варшавой.

Между тем чешские и польские истребители, как ожидается, будут патрулировать словацкое воздушное пространство до реализации Братиславой планов покупки сверхзвуковых истребителей в США. Предполагается получение эскадрильи из 14 самолетов F-16 или F-35. Первые из них могли бы поступить к концу 2023 года.

Отслужившие в ВВС Словакии одиннадцать МиГ-29 глава Минобороны предлагает передать Украине. При этом Надь особо подчеркивает, что решение по этому вопросу не принято.

Посетители авиашоу в Кухине смогут увидеть, в частности, американский самолет-«невидимку» F-22 Raptor, а также зенитно-ракетный комплекс Patriot. В празднике будет задействована авиатехника из 23 стран.

Ранее Чешское ТВ со ссылкой на словацкого премьера Эдуарда Хегера сообщило, что Словакия может поставить имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29, а также танки на Украину.

Ранее газета ВЗГЛЯД разобралась, кто именно и какое вооружение поставил или обещал передать Украине. Словакия передала системы ПВО С-300. В апреле словацкое издание Pravda сообщило, что Словакия готовится передать Украине около 20 артиллерийских установок DANA (модификации Zuzana), а в июне Братислава передала Киеву четыре вертолета Ми-17 и один Ми-2, а также боеприпасы к РСЗО.