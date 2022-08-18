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Американские СМИ расшифровали «ядерный сигнал» Москвы НАТО
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Заявление российского лидера Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов «Искандер-М» подает сигнал НАТО о готовности России прикрыть союзников своими ядерными силами, пишет в статье для National Interest обозреватель Дебалина Гошал.
«Желание России передать Белорусии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, – это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Автор публикации считает, что передача комплексов «Искандер-М» выгодна и России, и Белоруссии. «Системы большой дальности дадут Белоруссии возможности лучше сдерживать страны НАТО. Это на самом деле обоюдовыгодная ситуация для Москвы и Минска», – говорится в статье.
Ранее Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Минску комплексы «Искандер-М». Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер не говорил о передаче ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия.
«Искандер-М» предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.
Власти США обвинили в «охоте» на россиян за рубежом
Вашингтон ведет «охоту» на россиян за рубежом, российская сторона зафиксировала с 2008 года 58 случаев арестов соотечественников, заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24».
«Администрация [США] ведет «охоту» за россиянами за рубежом. С 2008 года мы зафиксировали 58 арестов соотечественников. Примечательно, что мировая общественность, международные правочеловеческие организации молчат на сей счет», – цитирует его ТАСС.
Ранее посольство России призвало США прекратить критику приговора в отношении американской баскетболистки Бриттни Грайнер, поскольку сам Вашингтон занимается «настоящей охотой» на россиян.
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Столтенберг объявил о готовности НАТО вмешаться в ситуацию с Косово
Международные силы безопасности в Косове (КФОР), работающие под эгидой НАТО, готовы вмешаться в ситуацию в регионе, если стабильность окажется под угрозой, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.
«КФОР НАТО готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, на основании своего мандата ООН», – цитирует Столтенберга ТАСС.
Напомним, Приштина собиралась объявить недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косовом и приведены в полную боевую готовность. Вучич призвал международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косова. Он пообещал, что «сдачи не будет, и победит Сербия». В результате Косово отложило запрет на сербские документы.
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Посольство России потребовало от США выдать визу Лаврову
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Российское посольство в Вашингтоне потребовало от Белого дома и Госдепартамента США выдать визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и делегации.
Виза необходима главе российского МИД и российской делегации для визита на Генассамблею ООН, заявили в посольстве, передает РИА «Новости».
«Завтра у меня будет очередной визит в Госдепартамент, где одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему – проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации в предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке (Генеральной ассамблеи ООН)», – приводит слова посла России в США Анатолия Антонова ТАСС.
Дипломат также отметил в эфире «России 24», что представители многих стран хотели бы видеть Лаврова на этих мероприятиях.
«Сейчас к нам поступает много вопросов, приедет ли министр на Генеральную ассамблею ООН, поэтому можно с уверенностью сказать, что многие хотели бы увидеть Сергея Викторовича на Генассамблее ООН. Напомню о недавних поездках министра в Азию, Африку: там его ждали, просили о встрече», – сказал дипломат.
Напомним, Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре. По соглашению между ООН и США, как страной-хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран-членов организации. В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну. Кроме того, США не раз отказывали в визах российским дипломатам, которые должны были принимать участие в мероприятиях ООН.
В постпредстве США при ООН заявили, что «визовые вопросы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США», но отметили, что США «обязаны в соответствии с соглашением о штаб-квартире ООН содействовать приезду в район расположения штаб-квартиры ООН представителей государств-членов ООН».
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Американский военный эксперт заявил о страхе Украины проиграть из-за Европы
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Украинское руководство опасается, что Евросоюз вынудит их смириться со сложившимся в результате российской спецоперации положением вещей, и это будет означать поражение Киева, заявил Spiegel американский военный эксперт Майкл Кофман.
По мнению специалиста, в бывшей советской республике понимают, что ЕС уже исчерпывает свои возможности по поставкам оружия Киеву. Из-за этого, прогнозирует Кофман, ВСУ в скором времени ждет «боеприпасная диета», которая пагубно скажется на возможностях украинских военных в боях, пишет РИА «Новости».
«И я думаю, что их больше всего беспокоит, что, если они не достигнут ничего существенного между началом зимы и началом следующего года, они могут оказаться под давлением, чтобы смириться с патовой ситуацией. И это было бы поражением для Украины», – заявил Кофман.
При этом военный эксперт оценил военные возможности украинских военных, отметив, что несмотря на большое количество личного состава, количество действительно пригодных к боевым действиям подразделений в ВСУ крайне ограничено.
При этом политолог Конрад Ренкас заявил, что польские СМИ представят поражение Киева в спецоперации как стратегическую победу Украины.
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Путин сказал, как правильно бороться с алкоголизмом в регионах
При борьбе с алкоголизмом «нельзя ничего запрещать» и накручивать цены, необходимо усилить пропаганду здорового образа жизни (ЗОЖ), заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым.
Путин отметил, что показатель заболеваемости с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в регионе в прошлом году составил 122,6 случая на 100 тыс. граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза.
«Это много», – указал президент, его слова приводятся на сайте Кремля.
Между тем, по словам главы государства, при борьбе с алкоголизмом «нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее». «Нужно все-таки развернуть пропаганду здорового образа жизни», – призвал Путин.
США не подтвердили готовность выдать визу Лаврову для участия в сессии ГА ООН
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США признают особую обязанность по выдаче виз лицам, участвующим в деятельности ООН, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс в связи с намерением министра иностранных дел России Сергея Лаврова посетить сессию Генассамблеи.
По словам Прайса, в делах, касающихся ООН, на США «как на стране, на территории которой размещается Организация Объединенных Наций, лежит особая обязанность за оказание содействия в организации поездок», передает ТАСС.
Однако при этом Прайс не подтвердил публично, что США готовы выдать въездные визы Лаврову и членам российской делегации. Прайс также не стал комментировать заявление посла России Анатолия Антонова, который собрался посетить в четверг Госдеп. Прайс заявил, что ему «нечего сказать о предстоящих завтра каких-либо встречах с российскими должностными лицами». «Но если нам завтра будет что сказать, то мы поступим таким образом», – заявили в Госдепе.
Напомним, Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре. В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну. Российское посольство в Вашингтоне потребовало от Белого дома и Госдепа выдать визы Лаврову и российской делегации.
Антонов заявил о «парализованном» диалоге между Россией и США
Политический диалог России и США парализован, контакты двух стран носят единичный характер, заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24».
«Вынужден признать, что российско-американский политический диалог сегодня парализован. В результате страдают даже те сферы, которые представляют взаимный интерес для двух стран. Контакты носят единичный характер», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности заявил, что США «для удержания своей гегемонии нужны конфликты», а народу Украины Америка уготовила роль пушечного мяса. Президент добавил, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине, а также разжигает противоречия в Азии, Африке и Латинской Америке.
Ранее директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев заявил, что влияние США на официальный Киев достигло таких масштабов, что Вашингтон все больше становится стороной конфликта на Украине.
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Нидерланды экстрадировали россиянина Дубникова в США
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Россиянин Денис Дубников, задержанный в Нидерландах, экстрадирован в США, где ему грозит до 20 лет тюрьмы, сообщил минюст США.
Дубников обвиняется в отмывании денег в интересах группировки киберпреступников. Сообщается, что 29-летний гражданин России «экстрадирован из Нидерландов в США на этой неделе». В среду он предстал перед судом в Портленде. В октябре жюри присяжных начнет рассмотрение дела, передает ТАСС.
Первое появление россиянина перед американским судом прошло в формате видеоконференции. Дело рассматривает мировой судья Джоли Руссо. Дубников заявил суду о своей невиновности, передает РИА «Новости».
Дубников был задержан в Амстердаме по запросу США в ноябре. Адвокат россиянина Аркадий Бух рассказал, что после того, как «Мексика не впустила в страну» Дубникова, «американские спецслужбы затолкали его в самолет в Голландию и отправили его туда, оплатив билет», то есть, «по сути дела, просто похитили».
СМИ сообщали, что Дубникова обвиняют в получении более 400 тыс. долларов в биткоинах от группы вымогателей Ryuk, от деятельности которой пострадали, в частности, тысячи клиентов в США.
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Американские СМИ удивились «странному» уважению Индии к России
Индия отказалась осудить спецоперацию на Украине из-за «странного» уважения к России, написал в статье для американского журнала Washington Examiner обозреватель Том Роган.
По его словам, Нью-Дели занимает независимую позицию в вопросе отношений с Москвой, в отличие от многих западных стран с «демократическим устройством».
«Возьмем в качестве примера странное уважение Индии к России. Она продолжает обеспечивать Москву желанным иностранным капиталом и престижем. Правительство Нарендры Моди по-прежнему оказывает теплый прием высокопоставленным представителям российских спецслужб. Индия пошла вразрез с большинством демократий, отказавшись даже осудить российскую спецоперацию на Украине», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Автор статьи также раскритиковал Индию за подрыв американских национальных интересов. «Действия Моди подрывают главные интересы внешней политики США: развитие сотрудничества по противодействию основным противникам Вашингтона и поддержку демократических правительств, международной стабильности и свободы личности», – говорится в материале.
Роган добавил, что решение Индии сохранить дружественные отношения с Россией оказывает серьезное влияние на ситуацию в мире.
Ранее в четверг в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты считают для себя долгосрочным вызовом исторически близкие отношения России с такими странами, как Индия.
В Сенате США призвали Турцию отказаться от военного сотрудничества с Россией
Новая поставка российских ЗРК С-400 Турции станет «еще одним отчетливым нарушением» американских санкций, заявил председатель комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес.
Менендес выразил обеспокоенность «сообщениями о том, что Турция рассматривает возможность дальнейшей закупки» С-400. Сенатор считает, что на фоне специальной военной операции России на Украине «у Турции есть обязанность и возможность недвусмысленно продемонстрировать свою приверженность НАТО, а также миру и безопасности в регионе». Для этого, по словам Менендеса, Турция должна «полностью отказаться от любого военного сотрудничества» с Россией, передает ТАСС.
Сенатор также отметил, что Турция совершает «враждебные нарушения воздушного пространства Греции», задерживала процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он выразил надежду на то, что Анкара «изменит курс и будет действовать в соответствии со своими обязанностями» перед НАТО, будет «тем конструктивным партнером в регионе, которым может быть».
Напомним, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что контракт на поставку Турции второго полка С-400 подписан, при этом документ подразумевает локализацию производства отдельных компонентов системы.
В Минске заявили о возможности Белоруссии занять нишу ушедших из РФ западных компаний
Заместитель министра экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич заявил, что уход с российского рынка западных компаний освободил нишу в 11 млрд долларов в год, которую могли бы заполнить импортозамещающие товары Союзного государства.
«С уходом ряда иностранных компаний с российского рынка открылись дополнительные возможности в более 11 млрд долларов в интеграционном импортозамещении», – сообщил Ярошевич в интервью изданию «Республика», сообщает РИА «Новости».
По его словам, например, для Белоруссии «огромный потенциал в деревообработке». «С рынка России ушла компания IKEA. А это ниша в 1 млрд долларов. Сегодня возможности белорусских мебельщиков оцениваются в 400 миллионов долларов, а это уже 40% от освободившегося сегмента», – сказал он, добавив, что аналогичная ситуация и в легкой промышленности.
Ярошевич отметил, что своевременно проведенная модернизация в Белоруссии «дает возможность оперативно нарастить выпуск товаров и удовлетворить ажиотажный спрос, использовав ситуацию себе в плюс».
Напомним, замещение импорта из недружественных стран импортом из Китая имеет достаточно серьезные перспективы, но России нужно переходить на реальное импортозамещение, заявил торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.
Дубников освобожден из-под стражи в США до вынесения приговора
Экстрадированный Нидерландами россиянин Денис Дубников освобожден из-под стражи в США до вынесения приговора, следует из судебных документов.
Чтобы оставаться на свободе, Дубников не должен совершать правонарушений и выезжать за пределы четырех округов штата Орегон, также от него требуется являться на все заседания суда по его делу. От него потребовали сообщать о смене места пребывания и телефонного номера, сдать властям паспорта и другие документы, необходимые для выезда за границу. Дубников обязан сдаться властям США для исполнения приговора, когда тот будет вынесен. Местонахождение россиянина будет контролироваться при помощи GPS-устройства, передает ТАСС.
В представляющей интересы россиянина юрфирме Angeli Law Group сообщили, что Дубников не будет включен в какую-либо сделку по обмену заключенными между США и Россией, передает РИА «Новости».
Напомним, Нидерланды экстрадировали в США 29-летнего россиянина, которого американские власти обвиняют в отмывании денег в интересах группировки киберпреступников. В среду в формате видеоконференции он предстал перед судом в Портленде. Дубников заявил о своей невиновности. В октябре жюри присяжных начнет рассмотрение дела. Дубникову грозит до 20 лет тюрьмы.
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Лукашенко одобрил проект соглашения о программе ВТС с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил в качестве основы для переговоров проект соглашения о программе военно-технического сотрудничества с Россией до 2025 года, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества между двумя странами до 2025 года в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующий указ глава государства подписал 17 августа», – приводит сообщение РИА «Новости».
В пресс-службе уточнили, что Лукашенко уполномочил государственный военно-промышленный комитет республики на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности.
«Программа военно-технического сотрудничества Беларуси и России до 2025 года предусматривает реализацию ряда мероприятий, в том числе проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения и военной техники, а также продукции двойного назначения», – пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что «предполагается также организация совместных производств конечных образцов вооружения, военной техники и их комплектующих, проведение мероприятий единой политики в сфере технического нормирования, стандартизации и каталогизации продукции военного назначения, поставки продукции, услуг военного назначения в интересах силовых структур обеих стран».
Ранее в белорусском Минобороны сообщили, что оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии пройдут до конца нынешнего месяца на территории республики и 185-го центра боевой подготовки и боевого применения ВКС России.
Политолог: Новый глава Владимирской области делает регион привлекательным для молодежи
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«Авдеев отлично разобрался в проблематике своего региона. Он понимает, что необходимо в первую очередь поддерживать промышленные предприятия. Неслучайно он сказал: будут жить заводы – будет жить Владимирская область», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя беседу президента Владимира Путина и врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева.
«Разговор президента и врио губернатора получился предметным и спокойным. Авдеев точечно отмечал моменты, которые считаются важными в регионе. Это хороший ход. Скажем, Авдеев вынес на обсуждение вопросы строительства автомобильной трассы М12 в обход Владимира. Насколько известно, реализация проекта идет с опережением графика – в этом году подрядчики планируют сдать едва ли не половину всего участка. Кроме того, Авдеев обсуждал с президентом обновление общественного транспорта, закупки автобусов и троллейбусов, а еще реконструкцию стадиона «Торпедо» и здания Владимирского театра», – перечислила политолог Анна Федорова.
В целом область показывает неплохие экономические показатели, так что можно сказать, что Авдеев хорошо зарекомендовал себя с точки зрения системной работы по всем отраслям, отмечает политолог. «Даже в условиях санкционного давления власти региона справляются достаточно хорошо. По этому поводу идет системная работа, ведь Авдеев – экономист и компетентный управленец», – напоминает Федорова.
Разумеется, сохраняется множество проблем. Например, утечка владимирской молодежи, которая ищет работу в соседней Москве, но Авдеев знает, как удержать молодежь дома, уверена эксперт. «Если владимирцы видят, что родной регион не развивается, то они будут искать, где живется лучше. Эта история касается и малых населенных пунктов, сельских территорий. Рост экономики, повышение зарплат – это важно, но, с другой стороны, для молодежи имеет значение качество жизни, комфортная городская среда. Удерживать людей в родном регионе можно только позитивными изменениями, и Авдеев видит эту проблему», – подчеркнула эксперт.
«Что касается итогов встречи с президентом, то у меня сложилось ощущение, что Путин положительно оценил деятельность Авдеева. Недаром глава государства отметил рост экономических показателей региона», – подытожила Федорова.
В среду состоялась встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Глава области назвал одной из приоритетных своих задач развитие инвестиций, содействие предприятиям промышленности и, как следствие, рост доходов граждан, бюджета и возможности реализовывать социальные программы. Сейчас во Владимирской области реализуется около 60 инвестиционных проектов.
Президент сообщил, что полученные им от Авдеева письма с предложениями по знаковым проектам «будут направлены в нужные инстанции, в правительство». «Более того, я обещаю, еще с ними переговорю на этот счет, потому что есть вещи достаточно затратные, но, на мой взгляд, важные», – сказал глава государства.
Напомним, в октябре прошлого года Путин назначил врио главы Владимирской области Александра Авдеева, 47-летнего депутата Госдумы от «Единой России». Управленческий опыт Авдеев набирал на должности мэра Обнинска, а затем – вице-губернатора Калужской области. Он выпускник «школы губернаторов» (программа развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС). Авдеев выдвинул свою кандидатуру на выборах губернатора области, которые пройдут в единый день голосования – 11 сентября.
Путин поддержал знаковые проекты главы Владимирской области
Президент Владимир Путин провел встречу по видеосвязи с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым. Глава государства поддержал проекты развития региона, в частности, реконструкцию стадиона «Торпедо» и здания Владимирского театра.
«Ваши письма передо мной лежат, они будут направлены в нужные инстанции, в правительство. Я Вас прошу с коллегами проработать. Это касается и северного обхода Владимира, это касается здания Владимирского академического областного драматического театра, стадиона «Торпедо» и закупки автобусов и троллейбусов», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Путин отметил, все, что Авдеев направил в качестве обращений, будет передано в соответствующие ведомства.
«Более того, я обещаю, еще с ними переговорю на этот счет, потому что есть вещи достаточно затратные, но, на мой взгляд, важные. Вы на все, что представляет особый интерес, в этих документах обратили внимание. Прошу Вас только с коллегами вместе поработать, не ждать, пока письма сами по себе будут гулять, а прямо связаться с соответствующими министерствами и ведомствами через администрацию президента, потому что все будет в секретариате», – сказал глава государства.
Между тем в ходе встречи глава региона также отметил, что одной из приоритетных своих задач ставит развитие инвестиций, содействие предприятиям промышленности и, как следствие, рост доходов граждан.
«Сейчас реализуется порядка 60 инвестиционных проектов в области, 20 соглашений мы подписали буквально в последние месяцы. Надеемся, что это приведет к тому, что и рост доходов граждан, и рост доходов бюджета позволит нам реализовывать социальные программы», – сказал Авдеев.
Он также обратил внимание, что особое значение для развития экономики региона имеет строительство автомобильной трассы М12, это коридор Восток – Запад.
«Строительство идет с опережением графика. В этом году подрядчики планируют сдать почти 90 километров из 220 – всего участка, который идет по территории области. Строительство этой магистрали действительно будет способствовать размещению новых производственных сил, еще большему раскрытию туристического потенциала нашего региона», – доложил глава Владимирской области.
В конце встречи Путин пожелал руководителю региона успехов.
«Вопросы, которые Вы обозначили, действительно очень важные. И спорт, и культура поддерживаются очень хорошо. По инфраструктурным вопросам будем отрабатывать согласно рекомендациям», – заключил Авдеев.