Американские СМИ расшифровали «ядерный сигнал» Москвы НАТО

Путин поддержал знаковые проекты главы Владимирской области

Президент Владимир Путин провел встречу по видеосвязи с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым. Глава государства поддержал проекты развития региона, в частности, реконструкцию стадиона «Торпедо» и здания Владимирского театра.

«Ваши письма передо мной лежат, они будут направлены в нужные инстанции, в правительство. Я Вас прошу с коллегами проработать. Это касается и северного обхода Владимира, это касается здания Владимирского академического областного драматического театра, стадиона «Торпедо» и закупки автобусов и троллейбусов», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Путин отметил, все, что Авдеев направил в качестве обращений, будет передано в соответствующие ведомства.

«Более того, я обещаю, еще с ними переговорю на этот счет, потому что есть вещи достаточно затратные, но, на мой взгляд, важные. Вы на все, что представляет особый интерес, в этих документах обратили внимание. Прошу Вас только с коллегами вместе поработать, не ждать, пока письма сами по себе будут гулять, а прямо связаться с соответствующими министерствами и ведомствами через администрацию президента, потому что все будет в секретариате», – сказал глава государства.

Между тем в ходе встречи глава региона также отметил, что одной из приоритетных своих задач ставит развитие инвестиций, содействие предприятиям промышленности и, как следствие, рост доходов граждан.

«Сейчас реализуется порядка 60 инвестиционных проектов в области, 20 соглашений мы подписали буквально в последние месяцы. Надеемся, что это приведет к тому, что и рост доходов граждан, и рост доходов бюджета позволит нам реализовывать социальные программы», – сказал Авдеев.

Он также обратил внимание, что особое значение для развития экономики региона имеет строительство автомобильной трассы М12, это коридор Восток – Запад.

«Строительство идет с опережением графика. В этом году подрядчики планируют сдать почти 90 километров из 220 – всего участка, который идет по территории области. Строительство этой магистрали действительно будет способствовать размещению новых производственных сил, еще большему раскрытию туристического потенциала нашего региона», – доложил глава Владимирской области.

В конце встречи Путин пожелал руководителю региона успехов.

«Вопросы, которые Вы обозначили, действительно очень важные. И спорт, и культура поддерживаются очень хорошо. По инфраструктурным вопросам будем отрабатывать согласно рекомендациям», – заключил Авдеев.