Власти Калининградской области решили «застраховаться» от действий Литвы по транзиту

Власти Калининградской области, развивая морскую линию, соединяющую регион с основной территорией России, хотят обеспечить гарантированные поставки вне зависимости от действий Литвы, заявил в эфире телеканала «Соловьев Live» руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«Мы хотим застраховать себя от возможного, скажем так, волюнтаризма со стороны литовских властей, поскольку последние месяцы показали, что их действия не только непредсказуемы, скажем так, вообще, ну и, может быть, да не обидятся литовцы, мало адекватные уже», – сказал Лысков, сообщает ТАСС.

По его словам, литовская железная дорога порядка 60% своих доходов получает от калининградского транзита. Остается вопрос, что будет делать эта магистраль после того, как калининградский грузовой транзит уйдет с нее, заметил он.

«Мы бы, конечно, в идеале хотели бы, чтобы все вернулось на круги своя, и мы спокойно продолжили бы заниматься развитием экономики, строительством новых заводов, предприятий, туризмом и прочим. Но в текущих условиях мы вынуждены заботиться об интересах более миллиона граждан России, которые проживают на территории Калининградской области. Перекладывать ответственность на столь ненадежного <...> партнера, коим является литовское руководство, мы не можем. Поэтому мы, не дожидаясь, чем закончится эпопея с литовским железнодорожным транзитом, <...> перебрасываем те самые санкционные грузы уже точно на море, ну и все остальные, скорее всего, тоже», – отметил Лысков.

Он подчеркнул, что область хочет гарантировать стабильную доставку грузов в регион. Необходимости в создании собственного морского перевозчика региональные власти пока не видят, добавил представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что литовский «Шяуляй-банк», через который проходили платежи за калининградский транзит, прекращает все операции с Россией. Однако глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков накануне в интервью газете ВЗГЛЯД выразил уверенность в том, что компромиссный вариант оплаты на переговорах с Литвой «все же будет найден».

В июле Еврокомиссия дала разъяснения и указала, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область не должен попадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. При этом ограничения на автомобильный транзит в регион через Литву сохраняются. Первый после отмены ограничений железнодорожный состав с цементом прибыл в Калининград 26 июля.

После разрешения этой ситуации Литва предприняла еще одну попытку создать помехи транзиту. Коммерческий «Шяуляй-банк», через который шла оплата за транзит в Калининград, сообщил, что с 1 сентября на фоне санкций Евросоюза против России прекращает все операции с российскими клиентами.

Пресс-служба главы региона Антона Алиханова сообщала, что прекращение работы литовского «Шауляй-банка» с Россией приведет к тому, что железнодорожный транзит в Калининградскую область может остановиться.