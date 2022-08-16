Эксперт объяснил антибританскую риторику Сергея Шойгу

«Великобритания вместе с Польшей и Прибалтикой выступает за безоговорочную победу Украины в ходе российской СВО. Так что резкие замечания Шойгу в адрес Лондона вполне объяснимы», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал Великобританию главным спонсором киевского режима.

«В Европе по отношению к России возникли некоторые разногласия между континентальной частью с одной стороны и Великобританией, а также рядом стран восточного крыла ЕС. Так называемая Большая Европейская тройка (Германия, Франция и Италия) поддерживают Киев, но вместе с тем выступают за сохранение коммуникаций с Москвой и главное – за поиск дипломатического урегулирования», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«В это же время Великобритания вместе с Польшей и Прибалтикой ратуют за полную и бесспорную победу Украины. Разногласия тут заключаются лишь в разном понимании победы: восстановление статус-кво на момент 24 февраля, либо вообще восстановление границ 1991 года», – подчеркнул эксперт.

Ввиду именно этих обстоятельств внимание Шойгу во время выступления было преимущественно приковано к Великобритании, к ее геополитическим амбициям, к английскому колониальному опыту, «а ту же Францию он фактически обошел стороной», отметил Кортунов. Звучала критика и в адрес других стран Запада, замечает эксперт, однако «она была не столь категоричной».

Кстати, не стоит забывать, что незадолго до начала СВО Шойгу пытался найти компромисс со своим английским коллегой, напоминает политолог. «Еще в первой половине февраля в Москву приезжал из Лондона его коллега Бен Уоллес. Очевидно, что два министра пытались договориться как по двусторонним вопросам, так и по общей теме безопасности. Наверняка обсуждался и неприятный инцидент с судном Defender, который произошел прошлым летом у берегов Крыма. Но после начала СВО все переговоры прекратились», – напомнил гендиректор РСМД.

Колониальный опыт Великобритании помог ей в работе с нынешними киевскими властями, заявил во вторник на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. «Очевидно, что колониальный опыт Великобритании как главного спонсора киевского режима очень пригодился Лондону в работе с нынешним руководством в Киеве», – цитирует его РИА «Новости».

Шойгу добавил, что операции украинских войск планируются в Соединенных Штатах и Великобритании. «Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными разведками, но и ввод этих данных в системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов», – подчеркнул министр.

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