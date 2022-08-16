ЕР решила раздавать гуманитарную помощь коллективам херсонских предприятий

Ответственные лица коллективов предприятий и организаций Херсона, старшие инициативных групп и квартальные смогут получать гуманитарную помощь.

Коллективные заявки теперь принимает специальный чат-бот в сети Telegram @gumPomoshERBot. Их могут оформить старшие инициативных групп, квартальные и председатели ОСББ, и ответственные от коллективов предприятий и организаций Херсона, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Так, накануне продуктовые наборы на 400 человек в центре гуманитарной помощи «Единой России» получил представитель Херсонского государственного университета.

«От имени вуза и семей наших сотрудников мы благодарим Центр гумпомощи «Единой России». Низкий вам поклон», – поблагодарила добровольцев сотрудница Херсонского государственного университета Анна.

Работа в новом формате не снизила объемов оказываемой поддержки жителям. За день волонтеры успевают расфасовать и передать порядка 1,5 тыс. наборов. Вместе с тем предварительные заявки помогли убрать огромную очередь на входе в КЦ «Юбилейный» и сделать поддержку более адресной. Списки, по которым старшие получают продуктовые наборы на жителей Херсона, тщательно проверяются и заносятся в базу данных центра. А если люди уже ранее регистрировались в центре гумпомощи, то волонтеры сверяют данные и копии предоставленных документов.

«Мы тщательно следим за документами и списками, с которыми к нам приходят. А также просим старших присылать нам отчет. Это делается для того, чтобы исключить различного рода манипуляции с гуманитарной помощью. Если человек представляет группу жителей, которые ему доверяют, то проблем ни с составлением списка нуждающихся, ни с документами не будет. Я ежедневно в своем Telegram-канале Кастюкевич Live разьясняю жителям новую форму работы центра. Вижу понимание и поддержку. Потому что это позволило не только убрать негатив, связанный с большой очередью в центр, но и расширить географию гуманитарной миссии. Теперь мы много ездим по селам Херсонской области, – рассказал депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единой России» Игорь Кастюкевич.

«Я приезжаю за продуктами для жителей нашего квартала уже в пятый раз. Люди приносят документы, я заполняю списки, потом формирую заявку, приезжаю за продуктовыми наборами и потом развожу их людям. Для подтверждения, что все передано адресатам, делаю фотоотчеты и направляю в центр. Все соседи передают благодарность, и я присоединяюсь – спасибо вам за все», – рассказала квартальная третьего квартала Суворовского района Херсона Елена.