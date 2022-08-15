Джоанна Стингрей решила бороться с отменой русской культуры в мире

Американская певица Джоанна Стингрей планирует популяризировать советскую и постсоветскую рок-культуру и делиться своим опытом в России в связи с тенденцией отмены русской культуры в мире.

Она написала книгу о советском музыканте Викторе Цое, презентация которой пройдет в понедельник в Москве. В ней впервые будут представлены уникальные кадры фото- и видеосъемок, редкие интервью и воспоминания родных, коллег и друзей музыканта.

«Мы вновь оказались расколоты, что для меня очень тревожно и очень неприятно. Все, что мне остается, – продолжать мое дело и делиться своим опытом в России. Именно поэтому я и написала книгу о Викторе Цое. Виктор жил и пел для людей всего мира, и это то, что мы помним о нем и за что мы его любим», – передает ТАСС слова Стингрей.

Певица добавила, что нынешнее время ей напоминает 1984 год, когда она впервые приехала в Россию, многие американцы тогда с неприязнью относились к русским и боялись Советского Союза. «Я потратила годы на то, чтобы сломать эти стереотипы и дать возможность американцам увидеть другую Россию и других русских – не то, что они видели в новостях», – сказала Стингрей.

Джоанна Стингрей – американская певица, музыкальный продюсер и общественный деятель, а также популяризатор советской и постсоветской рок-культур на Западе.