Российские войска и подразделения народной милиции Донецкой и Луганской народных республик постепенно перемалывают укрепления ВСУ в районе Авдеевки, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью украинским СМИ.

Он назвал сложной операцию по освобождению Авдеевки от украинских силовиков. По его словам, в настоящее время бои идут на подступах к населенному пункту.

«Основной упор делается на охват, чтобы в Авдеевке украинские формирования либо были окружены и уничтожены, как в Мариуполе, либо сами оставили позиции», – приводит его слова ФАН.

Эксперт напомнил, что союзные силы выбили подразделения ВСУ из населенного пункта Пески. Он добавил, что теперь у них есть возможность окружить Авдеевку.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.