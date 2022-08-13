Американский политолог нашел у США «неизлечимую болезнь»

Соединенные Штаты поражены неизлечимой «исторической амнезией», причиной которой является «ген глупости» в стратегической и политической ДНК страны, пишет в статье для издания The Hill политолог Харлан Ульман.

«Какими бы смертоносными ни были пандемии, случай «исторической амнезии» у Америки может оказаться гораздо более тяжелым недугом. Судя по ходу нашей истории, это заболевание может быть неизлечимо. Он до сих пор очень заразно и передается из поколения в поколение американцев», – передает РИА «Новости» текст статьи.

Как напоминает Ульман, 58 лет назад Конгресс принял резолюцию о Тонкинском заливе, на основании которой США вступили в войну во Вьетнаме. Официальная версия гласила, что во время патрулирования в международных водах Тонкинского залива американский эсминец был якобы атакован несколькими северовьетнамскими торпедными катерами, при этом корабль не пострадал, жертв среди членов экипажа не было.

«Конгресс отреагировал с необычайной быстротой, что отражало напряженную атмосферу шедшей тогда холодной войны и нашу недавнюю неудачу в Карибском кризисе двумя годами ранее», – пишет политолог. При этом офицеру тактического командования, находившемуся на борту эсминца, было известно, что атаки северовьетнамцев были «сомнительными».

«Но это был не последний раз, когда американские президенты практиковали извращенный принцип «стреляй, потом возьми наизготовку, потом найди цель». Этому же «перевернутом» принципу следовал 39 лет спустя и Джордж Буш, когда «спустил с поводка» всю американскую военную мощь, чтобы обезвредить Саддама Хусейна и «оружие массового уничтожения», которого у него и не было», – подчеркивает Ульман.

Сегодняшние парадигмы в США по сути повторяют старые, времен холодной войны, считает он. Что касается тезиса «демократия против автократии», то «без большой доли лицемерия» осуществить его довольно трудно: большинство друзей Вашингтона в Персидском заливе носят титулы «король» или «наследный принц», а два члена НАТО весьма далеки от понятия «либеральная демократия».

«Эрозия так называемой «системы, основанной на правилах», отражает тот факт, что далеко не все, не говоря уж о Китае и России, всегда согласны или хотят играть по правилам Запада. Печальную историю западного колониализма и империализма помнят во многих частях мира. В условиях, когда престиж Америки продолжает падать вместе с ее влиянием, миру необходима какая-то более новая система международных отношений, кроме «основанной на правилах»», – считает политолог.

При этом в любом случае сохраняется «принципиальный вопрос»: «Излечима ли историческая амнезия Америки?» – замечает автор. По его словам, одним из объяснений этого врожденного состояния амнезии является «ген глупости» в стратегической и политической ДНК Америки. Несмотря на изменения во внешнеполитических условиях, политическое руководство США, независимо от того, кто у власти, продолжает совершать одни и те же ошибки, предавая забвению историю.

«Сегодня экономическая и военная мощь Америки в абсолютном выражении велика. Но в относительном выражении оба этих важнейших показателя падают… Действительно ли довольно мрачный диагноз об американской «исторической амнезии» указывает на неизлечимую болезнь Соединенных Штатов? Да, именно так всем нам и кажется», – резюмирует Ульман.

В мае Ульман писал, что Запад допустил ошибку, проигнорировав основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году.