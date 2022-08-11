Генерал Балуевский рассказал о революции в артиллерии

Простые китайские коммерческие квадрокоптеры произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, заявил бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.

«Простые коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для нее проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня», – передает РИА «Новости» авторское предисловие Балуевского к вышедшей книге ЦАСТ «Чужие войны – новая парадигма».

Как отметил генерал, при корректировке с помощью постоянно висящего над районом цели беспилотника стало возможным применение артиллерии с обычными снарядами с точностью и эффективностью, сопоставимой со стрельбой высокоточными боеприпасами. В том числе, резко снизилось требуемое для поражения число снарядов и орудий.

«Это, по иронии, способствовало возвращению (скорее всего, все же временному) традиционной артиллерии на пьедестал бога войны в значении, сопоставимом с ее значением в годы Первой мировой войны. Как справедливо выразился один из обозревателей, квадрокоптер Mavic китайской компании DJI стал подлинным символом современной войны в принципе», – добавил он.

По мнению Балуевского, то же самое можно сказать и о простых и недорогих БЛА самолетного типа, таких как «Орлан-10» отечественного производства, дополнительным преимуществом которых является оснащение бензиновыми двигателями вместо электрических, что значительно увеличивает продолжительность нахождения в воздухе.

«Нет сомнений, что интеграция БЛА с высокоточными средствами поражения еще не исчерпала возможности», – заверил экс-начальник Генштаба.

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